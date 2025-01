Capsule Chart Xpress Solução inteligente para monitoramento de sinais vitais

O Capsule Chart Xpress é uma maneira flexível e econômica de eliminar grande parte do tempo, do incômodo e do erro de monitorar manualmente os sinais vitais necessários em áreas de cuidados não críticos. Ele transforma os monitores de verificação pontual existentes em soluções conectadas que capturam, validam e fornecem periodicamente sinais vitais do leito para o EMR. Com o Chart Xpress, o monitoramento dos sinais vitais pode ser feito em segundos, proporcionando às equipes de atendimento mais tempo com os pacientes.