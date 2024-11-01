Termos de pesquisa

CT Spectral Tumor Tracking

Inspeção de tumores, com exames de corpo inteiro, orientados para tecidos moles e com contraste

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Auxilia na visualização e avaliação de imagens de tomografia computadorizada do scanner Philips CT para análise de tumores em exames de corpo inteiro com foco em tecidos moles e contraste. Permite visualizar e analisar lesões com diferentes tipos de dados espectrais, como mapas de densidade de iodo e imagens virtuais sem contraste, além de incluir recursos básicos de rastreamento de tumores otimizados para conjuntos de dados espectrais.

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  • 1) Complemento opcional ao MutiModality Tumor Tracking

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