Spectral CT 7500

O Philips Spectral CT 7500 oferece a você resultados espectrais 100% do tempo. Agora é fácil fazer com que cada exame trabalhe mais para você, ajudando a orientar o caminho para o diagnóstico de precisão que é tão importante para seus pacientes. O Spectral CT 7500 é uma TC espectral baseada em detector, o que significa que você obtém o desempenho necessário em termos de qualidade de imagem, dose e fluxo de trabalho. Tecnologia, ferramentas avançadas e suporte se combinam para ajudá-lo a obter o máximo da experiência espectral.

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