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MR Diffusion

Analise a difusão e as propriedades anisotrópicas do tecido

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Desenvolvido para analisar a difusão e as propriedades anisotrópicas de tecidos. A aplicação avalia séries DWI para gerar mapas paramétricos como ADC e eADC. Para dados de imagem do tensor de difusão, mapas paramétricos adicionais são gerados, incluindo anisotropia fracionária, difusividade axial ou difusividade radial.

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