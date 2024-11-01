Desenvolvido para analisar a difusão e as propriedades anisotrópicas de tecidos. A aplicação avalia séries DWI para gerar mapas paramétricos como ADC e eADC. Para dados de imagem do tensor de difusão, mapas paramétricos adicionais são gerados, incluindo anisotropia fracionária, difusividade axial ou difusividade radial.
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