MR 7700

Experimente a inovação revolucionária em imagens 3.0T com o design exclusivo do sistema de imagem Philips MR 7700, aprimorado com gradientes XP e inteligência artificial (IA)*. Ele foi desenvolvido para atender a uma necessidade urgente das expectativas clínicas atuais e facilitar os programas de pesquisa mais exigentes. O MR 7700 fornece alta precisão, potência e resistência para apoiar um diagnóstico seguro para cada paciente. É o sistema preferido para imagens de difusão da mais alta qualidade e neurociência avançada. Amplie seus recursos de digitalização com uma solução de espectroscopia e imagem multinúcleos totalmente integrada para explorar novos caminhos clínicos sem sacrificar o fluxo de trabalho de imagens clínicas ou o conforto do paciente. O MR 7700 promete uma ótima experiência para usuários e pacientes por meio de recursos fáceis de usar de um scanner clínico 3.0T bem projetado, juntamente com um fluxo de trabalho sem compromissos. Agora, cientistas e médicos podem agendar sem conflitos.

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