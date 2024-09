Azurion Hybrid OR Notável flexibilidade processual, eficiência e facilidade de uso

O Azurion Hybrid OR possibilita novos procedimentos em um ambiente projetado para apoiar o profissional na realização de uma ampla gama de tratamentos minimamente invasivos. A solução oferece excelente flexibilidade, eficiência e facilidade de uso às equipes médicas. Trabalhe com confiança com o suporte de orientação de imagem em 2D e 3D, controle rigoroso contra infecções e medidas de gerenciamento de dose. As soluções Azurion Hybrid OR colocam sua instalação na vanguarda da excelência clínica e ajudam a reduzir o custo do atendimento.