Um ambiente versátil

Nossos sistemas avançados de diagnóstico por imagens de Raios X Azurion e a mesa cirúrgica Maquet Magnus altamente flexível da Getinge se unem para oferecer excelente versatilidade para todas as equipes clínicas. Combinado com as opções de pórtico FlexArm ou FlexMove, sua equipe experimentará flexibilidade de diagnóstico por imagens ilimitada e liberdade de posicionamento excepcional para equipes médicas. Aumente a ocupação da sala com uma sala muito fácil de limpar e ProcedureCards que oferecem predefinições para padronizar a configuração do caso.