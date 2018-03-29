O IQon Spectral CT é a primeira tomografia que utiliza detectores diferenciados para obter imagens espectrais, fornecendo várias camadas de dados em uma única varredura.
Totalmente integrada ao seu fluxo de trabalho atual, essa abordagem proporciona uma extraordinária qualidade diagnóstica, capacitando-o a aprimorar sua confiança clínica e a obter o diagnóstico correto na primeira varredura.
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Só o IQon Spectral oferece o Spectral Magic Glass, permitindo visualização simultânea e uma comparação rápida de até cinco resultados espectrais diferentes para uma região de interesse, incluindo mapas monoenergéticos, com densidade de iodo, virtuais sem contraste, de iodo sem água e de Z efetivo.
Análise simultânea sob demanda
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Vários resultados espectrais visíveis no PACS
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O Spectral Magic Glass do PACS** abre uma configuração de visualização conveniente e diretamente no PACS do usuário. O Spectral Magic Glass do PACS, disponível apenas com o IQon Spectral, oferece uma interface simples que se integra ao atual fluxo de trabalho da sua organização com pouco ou nenhum treinamento.
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Impulsione o seu desempenho clínico
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Descubra novas e empolgantes oportunidades de análise. O exclusivo design do detector NanoPanel Prism fornece simultaneamente informações anatômicas convencionais, quantificação de cor e a capacidade de caracterizar estruturas, além de informações de imagem monoenergéticas — tudo isso em uma única varredura. Com o Philips IQon Spectral, todas as varreduras são espectrais.
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Preservar a qualidade de imagem e o gerenciamento da dosagem
Preservar a qualidade de imagem e o gerenciamento da dosagem
A consistência na qualidade dos exames e no atendimento aos pacientes continua a ser prioritária. Você tem acesso completo a todas as ferramentas de gerenciamento de dosagem que normalmente
estariam disponíveis em uma modalidade de exame convencional. Além disso, nosso modelo iterativo de reconstrução (IMR) proporciona imagens praticamente sem ruído,
por meio de uma redução de ruído de 73% - 90%,* ajudando a revelar informações anteriormente ocultas no ruído.
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Torne-se um líder clínico reconhecido
Torne-se um líder clínico reconhecido
Revisão da análise prospectiva e retrospectiva de dados espectrais com um fluxo de trabalho tradicional. O IQon Spectral apresenta uma nova e empolgante abordagem para a coleta e utilização dos dados de tomografia espectral, que podem colocar sua instituição em destaque. Com essa capacidade única de diagnóstico espectral, você pode se tornar conhecido como um líder clínico e, ao mesmo tempo, um campeão de baixas dosagens.
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Permite análises retorspectivas
Permite o diagnóstico por imagem centrado no paciente e uma análise retrospectiva
O iPatient permite um diagnóstico por imagem personalizado, centrado no paciente, com você no controle de importantes avanços no gerenciamento de dosagem e no fluxo de trabalho. A análise espectral retrospectiva torna-se possível por meio da plataforma iPatient, para que você possa experimentar tomografias espectrais sem necessidade de quaisquer protocolos especiais.
Permite o diagnóstico por imagem centrado no paciente e uma análise retrospectiva
O iPatient permite um diagnóstico por imagem personalizado, centrado no paciente, com você no controle de importantes avanços no gerenciamento de dosagem e no fluxo de trabalho. A análise espectral retrospectiva torna-se possível por meio da plataforma iPatient, para que você possa experimentar tomografias espectrais sem necessidade de quaisquer protocolos especiais.
Permite o diagnóstico por imagem centrado no paciente e uma análise retrospectiva
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O iPatient permite um diagnóstico por imagem personalizado, centrado no paciente, com você no controle de importantes avanços no gerenciamento de dosagem e no fluxo de trabalho. A análise espectral retrospectiva torna-se possível por meio da plataforma iPatient, para que você possa experimentar tomografias espectrais sem necessidade de quaisquer protocolos especiais.
* Na prática clínica, o uso do IMR pode reduzir a dose de um paciente dependendo da tarefa clínica, do tamanho do paciente, da localização anatômica e da prática clínica. Deve ser feita uma consulta com um radiologista e um físico para determinar a dose adequada para obter qualidade de imagem diagnóstica para a tarefa clínica em questão. Menor ruído de imagem, melhor resolução espacial, melhor detectabilidade de baixo contraste e/ou redução da dose foram testados usando protocolos de referência. Todas as métricas foram testadas em fantasmas simuladores. As avaliações de redução das dosagens foram realizadas usando fatias de 0,8 mm e testadas no MITA TC IQ Phantom (CCT183, The Phantom Laboratory), usando observadores humanos. Dados em arquivo.
**O Spectral Magic Glass no aplicativo PACS é integrado com IntelliSpace PACS (iSite) e Sectra. Além disso, completamos a integração ISP (SpDS) em vários PACS, e podemos disponibilizá-la mediante um pedido na nossa interface aberta para um hospital local ou para a TI de um fornecedor de PACS para completar a integração padrão.
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