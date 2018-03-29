Preservar a qualidade de imagem e o gerenciamento da dosagem

A consistência na qualidade dos exames e no atendimento aos pacientes continua a ser prioritária. Você tem acesso completo a todas as ferramentas de gerenciamento de dosagem que normalmente estariam disponíveis em uma modalidade de exame convencional. Além disso, nosso modelo iterativo de reconstrução (IMR) proporciona imagens praticamente sem ruído, por meio de uma redução de ruído de 73% - 90%,* ajudando a revelar informações anteriormente ocultas no ruído.