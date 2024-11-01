Eficiência é integrada no CT 5000 Ingenuity da Philips do começo ao fim e, agora, novos aprimoramentos conseguem ajudá-lo ainda mais a assumir o controle do dia com consistência e desempenho comprovados para um excelente atendimento ao paciente.
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Com a IMR da Philips, você pode obter simultaneamente uma dose 60-80% mais baixa, uma detectabilidade de baixo contraste 43-80% maior e 70-83% a menos de ruído.* A IMR lhe proporciona maior confiança por meio de uma visualização aprimorada com refinamento de detalhes.
Dose mais baixa com maior qualidade de imagem
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iPatient
Consistência em todas as varreduras
A iPatient da Philips é uma plataforma avançada que coloca você no controle do seu sistema de tomografia no presente e, ao mesmo tempo, o prepara para os desafios do futuro. Isso permite que você planeje os resultados, não a aquisição. Além disso, lhe proporciona confiança e oferece consistência 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Consistência em todas as varreduras
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Atualizabilidade da família Ingenuity
Uma família de confiança
A família Ingenuity da Philips lhe proporciona os benefícios de uma varredura de alta resolução e baixa dose com maior integração e colaboração, melhor atendimento ao paciente e valor econômico em uma família de produtos atualizáveis, projetados para crescer à medida que você cresce.
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Portal IntelliSpace
Comece a ler mais cedo com o pré-processamento do Portal IntelliSpace
Acesse, reveja, analise, diagnostique e apresente imagens de forma rápida, eficiente e colaborativa, com a tecnologia mais recente e uma única solução de visualização avançada. A plataforma funciona nas diversas especialidades clínicas, em várias modalidades e na sua empresa inteira.
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Dose mais baixa com maior qualidade de imagem
Com a IMR da Philips, você pode obter simultaneamente uma dose 60-80% mais baixa, uma detectabilidade de baixo contraste 43-80% maior e 70-83% a menos de ruído.* A IMR lhe proporciona maior confiança por meio de uma visualização aprimorada com refinamento de detalhes.
Dose mais baixa com maior qualidade de imagem
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Atualizabilidade da família Ingenuity
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* Na prática clínica, o uso da IMR pode reduzir a dose da TC de um paciente dependendo da tarefa clínica, do tamanho do paciente, da localização anatômica e da prática clínica. Deve ser feita uma consulta com um radiologista e um médico para determinar a dose adequada para obter uma imagem de qualidade diagnóstica para a tarefa clínica em questão. Menor ruído de imagem, maior resolução espacial, maior detectabilidade de baixo contraste e/ou redução da dose foram testados usando protocolos de referência corporal. Todas as métricas foram testadas em simuladores. As avaliações de redução da dose foram realizadas usando fatias de 0,8 mm e testadas no MITA CT IQ Phantom (CCT183, The Phantom Laboratory), usando observadores humanos. Dados em arquivo.
Este produto não está disponível em todos os países atualmente.
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