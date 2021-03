Pinnacle3 Proton Planning é projetado para integrar de maneira total o planejamento próton para técnicas de dispersão dupla e uniforme com o tradicional processo de planejamento de tratamento de radiação. A combinação de ferramentas especialmente projetadas e a integração descomplicada com Pinnacle3 oferece uma variedade de funções que proporcionam a chance de selecionar a opção de tratamento mais apropriada para o paciente e a realização rápida do trabalho, aumentando o fluxo de trabalho.