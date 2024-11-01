Ferramentas rápidas, precisas e interativas de planejamento de tratamento fizeram do Pinnacle³ um líder em planejamento de tratamento por radioterapia. Com reputação de performance, confiabilidade, e ambiente de planejamento flexível e intuitivo que simplifica o fluxo de trabalho, o Pinnacle³ tornou-se a base para o planejamento adaptativo IGRT.
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Fóton, elétron, estereotaxia, braquiterapia, simulação, fusão de imagens totalmente integrados, além de opções IMRT lhe permitem realizar com eficiência tarefas de planejamento a partir de uma única plataforma.
Eficiência IGRT
Fóton, elétron, estereotaxia, braquiterapia, simulação, fusão de imagens totalmente integrados, além de opções IMRT lhe permitem realizar com eficiência tarefas de planejamento a partir de uma única plataforma.
Eficiência IGRT
Fóton, elétron, estereotaxia, braquiterapia, simulação, fusão de imagens totalmente integrados, além de opções IMRT lhe permitem realizar com eficiência tarefas de planejamento a partir de uma única plataforma.
Model Based Segmentation
Economiza tempo
O software de Segmentação Baseada em Modelo (MBS) inclui uma biblioteca de anatomia de modelos em 3D de órgãos do paciente, que reduz o tempo gasto por oncologistas desenhando contornos manualmente. Propaga os órgãos comparando-os com modelos em 4D para determinar o tamanho do tumor dentro do paciente.
Economiza tempo
O software de Segmentação Baseada em Modelo (MBS) inclui uma biblioteca de anatomia de modelos em 3D de órgãos do paciente, que reduz o tempo gasto por oncologistas desenhando contornos manualmente. Propaga os órgãos comparando-os com modelos em 4D para determinar o tamanho do tumor dentro do paciente.
Economiza tempo
O software de Segmentação Baseada em Modelo (MBS) inclui uma biblioteca de anatomia de modelos em 3D de órgãos do paciente, que reduz o tempo gasto por oncologistas desenhando contornos manualmente. Propaga os órgãos comparando-os com modelos em 4D para determinar o tamanho do tumor dentro do paciente.
Volumetric 3D image processing
Renderização bem definida
Ferramentas de visualização Pinnacle³ são evidentes na renderização volumétrica das imagens mostradas. Isso permite ao usuário visualizar a anatomia real do paciente baseada na informação voxel fornecida pelos dados em 3D. Também elimina a necessidade de fazer o contorno de estruturas tais como pele e osso para visualização em 3D.
Renderização bem definida
Ferramentas de visualização Pinnacle³ são evidentes na renderização volumétrica das imagens mostradas. Isso permite ao usuário visualizar a anatomia real do paciente baseada na informação voxel fornecida pelos dados em 3D. Também elimina a necessidade de fazer o contorno de estruturas tais como pele e osso para visualização em 3D.
Renderização bem definida
Ferramentas de visualização Pinnacle³ são evidentes na renderização volumétrica das imagens mostradas. Isso permite ao usuário visualizar a anatomia real do paciente baseada na informação voxel fornecida pelos dados em 3D. Também elimina a necessidade de fazer o contorno de estruturas tais como pele e osso para visualização em 3D.
Intuitive planning environment
Flexível e fácil de usar
Pinnacle³ é líder porque nosso ambiente de planejamento economiza tempo e simplifica o fluxo de trabalho. O Scripting permite gravar e rever todos os passos importantes no processo de planejamento.
Flexível e fácil de usar
Pinnacle³ é líder porque nosso ambiente de planejamento economiza tempo e simplifica o fluxo de trabalho. O Scripting permite gravar e rever todos os passos importantes no processo de planejamento.
Flexível e fácil de usar
Pinnacle³ é líder porque nosso ambiente de planejamento economiza tempo e simplifica o fluxo de trabalho. O Scripting permite gravar e rever todos os passos importantes no processo de planejamento.
Multi-desktop networking
Planejamento flexível
O ambiente multi-institucional de Pinnacle³ permite o compartilhamento do paciente entre múltiplos hospitais e clínicas. Você pode realizar o planejamento centralizado no seu local de trabalho, enquanto sugere modificações de planos e revisões em centros de dados externos.
Planejamento flexível
O ambiente multi-institucional de Pinnacle³ permite o compartilhamento do paciente entre múltiplos hospitais e clínicas. Você pode realizar o planejamento centralizado no seu local de trabalho, enquanto sugere modificações de planos e revisões em centros de dados externos.
Planejamento flexível
O ambiente multi-institucional de Pinnacle³ permite o compartilhamento do paciente entre múltiplos hospitais e clínicas. Você pode realizar o planejamento centralizado no seu local de trabalho, enquanto sugere modificações de planos e revisões em centros de dados externos.
Multi-modality image fusion
Melhor planejamento de tratamento
A localização precisa do volume alvo e estruturas clínicas são fatores críticos. O Pinnacle³ incorpora imagens multi-modalidade na localização e processo de planejamento. Aumente a precisão de definição do volume alvo, reduza imprecisões de tradução manual sem fusão, identifique áreas de tumor ativas e defina áreas funcionais a serem evitadas durante o tratamento por radioterapia.
Melhor planejamento de tratamento
A localização precisa do volume alvo e estruturas clínicas são fatores críticos. O Pinnacle³ incorpora imagens multi-modalidade na localização e processo de planejamento. Aumente a precisão de definição do volume alvo, reduza imprecisões de tradução manual sem fusão, identifique áreas de tumor ativas e defina áreas funcionais a serem evitadas durante o tratamento por radioterapia.
Melhor planejamento de tratamento
A localização precisa do volume alvo e estruturas clínicas são fatores críticos. O Pinnacle³ incorpora imagens multi-modalidade na localização e processo de planejamento. Aumente a precisão de definição do volume alvo, reduza imprecisões de tradução manual sem fusão, identifique áreas de tumor ativas e defina áreas funcionais a serem evitadas durante o tratamento por radioterapia.
Integrated Electron Planning
Facilita o planejamento
Planejamanto de Elétron é fácil com Pinnacle³. Ele utiliza um algorítmo Hogstrom Modificado que é fácil de implementar. Características avançadas incluem monitoramento de cálculo de unidades para campos bloqueados, e cálculo de doses heterogêneas. O planejamento de modalidade combinada é fácil de ser realizado.
Facilita o planejamento
Planejamanto de Elétron é fácil com Pinnacle³. Ele utiliza um algorítmo Hogstrom Modificado que é fácil de implementar. Características avançadas incluem monitoramento de cálculo de unidades para campos bloqueados, e cálculo de doses heterogêneas. O planejamento de modalidade combinada é fácil de ser realizado.
Facilita o planejamento
Planejamanto de Elétron é fácil com Pinnacle³. Ele utiliza um algorítmo Hogstrom Modificado que é fácil de implementar. Características avançadas incluem monitoramento de cálculo de unidades para campos bloqueados, e cálculo de doses heterogêneas. O planejamento de modalidade combinada é fácil de ser realizado.
Plan Evaluation
Faz alterações em tempo real
Ferramentas avançadas de avaliação permitem que o usuário ajuste interativamente o plano de prescrições e o peso do feixe. Os efeitos dessas alterações podem ser imediatamente observados em displays de doses em 2D e 3D, e histogramas de volume de doses. Avaliação de Planos contém Probabilidade de Controle de Tumor e valores de Probabilidade de Complicações de Tecido Normal, Intensidade do Feixe e Comparação de Planos Multi-tentativa.
Faz alterações em tempo real
Ferramentas avançadas de avaliação permitem que o usuário ajuste interativamente o plano de prescrições e o peso do feixe. Os efeitos dessas alterações podem ser imediatamente observados em displays de doses em 2D e 3D, e histogramas de volume de doses. Avaliação de Planos contém Probabilidade de Controle de Tumor e valores de Probabilidade de Complicações de Tecido Normal, Intensidade do Feixe e Comparação de Planos Multi-tentativa.
Faz alterações em tempo real
Ferramentas avançadas de avaliação permitem que o usuário ajuste interativamente o plano de prescrições e o peso do feixe. Os efeitos dessas alterações podem ser imediatamente observados em displays de doses em 2D e 3D, e histogramas de volume de doses. Avaliação de Planos contém Probabilidade de Controle de Tumor e valores de Probabilidade de Complicações de Tecido Normal, Intensidade do Feixe e Comparação de Planos Multi-tentativa.
CCCS
Cálculo da dose precisa
O algoritmo Pinnacle³ Collapsed Cone Convolution Superposition (CCCS) calcula a dose completa em 3D incluindo as unidades de monitoração, por exemplo uma próstata em 4 campos com Pinnacle³ Adaptive Convolution Superposition.
Cálculo da dose precisa
O algoritmo Pinnacle³ Collapsed Cone Convolution Superposition (CCCS) calcula a dose completa em 3D incluindo as unidades de monitoração, por exemplo uma próstata em 4 campos com Pinnacle³ Adaptive Convolution Superposition.
Cálculo da dose precisa
O algoritmo Pinnacle³ Collapsed Cone Convolution Superposition (CCCS) calcula a dose completa em 3D incluindo as unidades de monitoração, por exemplo uma próstata em 4 campos com Pinnacle³ Adaptive Convolution Superposition.
Beam set-up options
Controle total
Pinnacle³ permite ao usuário total controle do ajuste do feixe, desde a seleção do acelerador, tamanho do campo e desenho do bloqueio, até bloqueio prioritário e atualizações em tempo real enquanto muda a posição da mesa, do colimador e do gantry.
Controle total
Pinnacle³ permite ao usuário total controle do ajuste do feixe, desde a seleção do acelerador, tamanho do campo e desenho do bloqueio, até bloqueio prioritário e atualizações em tempo real enquanto muda a posição da mesa, do colimador e do gantry.
Controle total
Pinnacle³ permite ao usuário total controle do ajuste do feixe, desde a seleção do acelerador, tamanho do campo e desenho do bloqueio, até bloqueio prioritário e atualizações em tempo real enquanto muda a posição da mesa, do colimador e do gantry.
Advanced contouring tools
Planejamento preciso e rápido
Ferramentas “pop-up” do Pinnacle³ permitem ao usuário definir contornos rápidos e precisos. Escolha contorno ponto a ponto, contínuo ou automático, bem como cópia de contornos e contornos feitos em “paintbrush”. Todos os contornos definidos estão imediatamente disponíveis para qualquer das funções de simulação ou planejamento.
Planejamento preciso e rápido
Ferramentas “pop-up” do Pinnacle³ permitem ao usuário definir contornos rápidos e precisos. Escolha contorno ponto a ponto, contínuo ou automático, bem como cópia de contornos e contornos feitos em “paintbrush”. Todos os contornos definidos estão imediatamente disponíveis para qualquer das funções de simulação ou planejamento.
Planejamento preciso e rápido
Ferramentas “pop-up” do Pinnacle³ permitem ao usuário definir contornos rápidos e precisos. Escolha contorno ponto a ponto, contínuo ou automático, bem como cópia de contornos e contornos feitos em “paintbrush”. Todos os contornos definidos estão imediatamente disponíveis para qualquer das funções de simulação ou planejamento.
Object-oriented design
Facilita planejamento em 3D
Pinnacle³ tem um design orientado ao objeto, que permite ao usuário fácil orientação no processo de planejamento, sendo suficientemente flexível para permitir alterações em um plano sem ter que consultar vários menus. A interface gráfica intuitiva do Pinnacle³ auxilia o usuário durante as etapas para realização de um plano em 3D.
Facilita planejamento em 3D
Pinnacle³ tem um design orientado ao objeto, que permite ao usuário fácil orientação no processo de planejamento, sendo suficientemente flexível para permitir alterações em um plano sem ter que consultar vários menus. A interface gráfica intuitiva do Pinnacle³ auxilia o usuário durante as etapas para realização de um plano em 3D.
Facilita planejamento em 3D
Pinnacle³ tem um design orientado ao objeto, que permite ao usuário fácil orientação no processo de planejamento, sendo suficientemente flexível para permitir alterações em um plano sem ter que consultar vários menus. A interface gráfica intuitiva do Pinnacle³ auxilia o usuário durante as etapas para realização de um plano em 3D.
Fóton, elétron, estereotaxia, braquiterapia, simulação, fusão de imagens totalmente integrados, além de opções IMRT lhe permitem realizar com eficiência tarefas de planejamento a partir de uma única plataforma.
Eficiência IGRT
Fóton, elétron, estereotaxia, braquiterapia, simulação, fusão de imagens totalmente integrados, além de opções IMRT lhe permitem realizar com eficiência tarefas de planejamento a partir de uma única plataforma.
Eficiência IGRT
Fóton, elétron, estereotaxia, braquiterapia, simulação, fusão de imagens totalmente integrados, além de opções IMRT lhe permitem realizar com eficiência tarefas de planejamento a partir de uma única plataforma.
Model Based Segmentation
Economiza tempo
O software de Segmentação Baseada em Modelo (MBS) inclui uma biblioteca de anatomia de modelos em 3D de órgãos do paciente, que reduz o tempo gasto por oncologistas desenhando contornos manualmente. Propaga os órgãos comparando-os com modelos em 4D para determinar o tamanho do tumor dentro do paciente.
Economiza tempo
O software de Segmentação Baseada em Modelo (MBS) inclui uma biblioteca de anatomia de modelos em 3D de órgãos do paciente, que reduz o tempo gasto por oncologistas desenhando contornos manualmente. Propaga os órgãos comparando-os com modelos em 4D para determinar o tamanho do tumor dentro do paciente.
Economiza tempo
O software de Segmentação Baseada em Modelo (MBS) inclui uma biblioteca de anatomia de modelos em 3D de órgãos do paciente, que reduz o tempo gasto por oncologistas desenhando contornos manualmente. Propaga os órgãos comparando-os com modelos em 4D para determinar o tamanho do tumor dentro do paciente.
Volumetric 3D image processing
Renderização bem definida
Ferramentas de visualização Pinnacle³ são evidentes na renderização volumétrica das imagens mostradas. Isso permite ao usuário visualizar a anatomia real do paciente baseada na informação voxel fornecida pelos dados em 3D. Também elimina a necessidade de fazer o contorno de estruturas tais como pele e osso para visualização em 3D.
Renderização bem definida
Ferramentas de visualização Pinnacle³ são evidentes na renderização volumétrica das imagens mostradas. Isso permite ao usuário visualizar a anatomia real do paciente baseada na informação voxel fornecida pelos dados em 3D. Também elimina a necessidade de fazer o contorno de estruturas tais como pele e osso para visualização em 3D.
Renderização bem definida
Ferramentas de visualização Pinnacle³ são evidentes na renderização volumétrica das imagens mostradas. Isso permite ao usuário visualizar a anatomia real do paciente baseada na informação voxel fornecida pelos dados em 3D. Também elimina a necessidade de fazer o contorno de estruturas tais como pele e osso para visualização em 3D.
Intuitive planning environment
Flexível e fácil de usar
Pinnacle³ é líder porque nosso ambiente de planejamento economiza tempo e simplifica o fluxo de trabalho. O Scripting permite gravar e rever todos os passos importantes no processo de planejamento.
Flexível e fácil de usar
Pinnacle³ é líder porque nosso ambiente de planejamento economiza tempo e simplifica o fluxo de trabalho. O Scripting permite gravar e rever todos os passos importantes no processo de planejamento.
Flexível e fácil de usar
Pinnacle³ é líder porque nosso ambiente de planejamento economiza tempo e simplifica o fluxo de trabalho. O Scripting permite gravar e rever todos os passos importantes no processo de planejamento.
Multi-desktop networking
Planejamento flexível
O ambiente multi-institucional de Pinnacle³ permite o compartilhamento do paciente entre múltiplos hospitais e clínicas. Você pode realizar o planejamento centralizado no seu local de trabalho, enquanto sugere modificações de planos e revisões em centros de dados externos.
Planejamento flexível
O ambiente multi-institucional de Pinnacle³ permite o compartilhamento do paciente entre múltiplos hospitais e clínicas. Você pode realizar o planejamento centralizado no seu local de trabalho, enquanto sugere modificações de planos e revisões em centros de dados externos.
Planejamento flexível
O ambiente multi-institucional de Pinnacle³ permite o compartilhamento do paciente entre múltiplos hospitais e clínicas. Você pode realizar o planejamento centralizado no seu local de trabalho, enquanto sugere modificações de planos e revisões em centros de dados externos.
Multi-modality image fusion
Melhor planejamento de tratamento
A localização precisa do volume alvo e estruturas clínicas são fatores críticos. O Pinnacle³ incorpora imagens multi-modalidade na localização e processo de planejamento. Aumente a precisão de definição do volume alvo, reduza imprecisões de tradução manual sem fusão, identifique áreas de tumor ativas e defina áreas funcionais a serem evitadas durante o tratamento por radioterapia.
Melhor planejamento de tratamento
A localização precisa do volume alvo e estruturas clínicas são fatores críticos. O Pinnacle³ incorpora imagens multi-modalidade na localização e processo de planejamento. Aumente a precisão de definição do volume alvo, reduza imprecisões de tradução manual sem fusão, identifique áreas de tumor ativas e defina áreas funcionais a serem evitadas durante o tratamento por radioterapia.
Melhor planejamento de tratamento
A localização precisa do volume alvo e estruturas clínicas são fatores críticos. O Pinnacle³ incorpora imagens multi-modalidade na localização e processo de planejamento. Aumente a precisão de definição do volume alvo, reduza imprecisões de tradução manual sem fusão, identifique áreas de tumor ativas e defina áreas funcionais a serem evitadas durante o tratamento por radioterapia.
Integrated Electron Planning
Facilita o planejamento
Planejamanto de Elétron é fácil com Pinnacle³. Ele utiliza um algorítmo Hogstrom Modificado que é fácil de implementar. Características avançadas incluem monitoramento de cálculo de unidades para campos bloqueados, e cálculo de doses heterogêneas. O planejamento de modalidade combinada é fácil de ser realizado.
Facilita o planejamento
Planejamanto de Elétron é fácil com Pinnacle³. Ele utiliza um algorítmo Hogstrom Modificado que é fácil de implementar. Características avançadas incluem monitoramento de cálculo de unidades para campos bloqueados, e cálculo de doses heterogêneas. O planejamento de modalidade combinada é fácil de ser realizado.
Facilita o planejamento
Planejamanto de Elétron é fácil com Pinnacle³. Ele utiliza um algorítmo Hogstrom Modificado que é fácil de implementar. Características avançadas incluem monitoramento de cálculo de unidades para campos bloqueados, e cálculo de doses heterogêneas. O planejamento de modalidade combinada é fácil de ser realizado.
Plan Evaluation
Faz alterações em tempo real
Ferramentas avançadas de avaliação permitem que o usuário ajuste interativamente o plano de prescrições e o peso do feixe. Os efeitos dessas alterações podem ser imediatamente observados em displays de doses em 2D e 3D, e histogramas de volume de doses. Avaliação de Planos contém Probabilidade de Controle de Tumor e valores de Probabilidade de Complicações de Tecido Normal, Intensidade do Feixe e Comparação de Planos Multi-tentativa.
Faz alterações em tempo real
Ferramentas avançadas de avaliação permitem que o usuário ajuste interativamente o plano de prescrições e o peso do feixe. Os efeitos dessas alterações podem ser imediatamente observados em displays de doses em 2D e 3D, e histogramas de volume de doses. Avaliação de Planos contém Probabilidade de Controle de Tumor e valores de Probabilidade de Complicações de Tecido Normal, Intensidade do Feixe e Comparação de Planos Multi-tentativa.
Faz alterações em tempo real
Ferramentas avançadas de avaliação permitem que o usuário ajuste interativamente o plano de prescrições e o peso do feixe. Os efeitos dessas alterações podem ser imediatamente observados em displays de doses em 2D e 3D, e histogramas de volume de doses. Avaliação de Planos contém Probabilidade de Controle de Tumor e valores de Probabilidade de Complicações de Tecido Normal, Intensidade do Feixe e Comparação de Planos Multi-tentativa.
CCCS
Cálculo da dose precisa
O algoritmo Pinnacle³ Collapsed Cone Convolution Superposition (CCCS) calcula a dose completa em 3D incluindo as unidades de monitoração, por exemplo uma próstata em 4 campos com Pinnacle³ Adaptive Convolution Superposition.
Cálculo da dose precisa
O algoritmo Pinnacle³ Collapsed Cone Convolution Superposition (CCCS) calcula a dose completa em 3D incluindo as unidades de monitoração, por exemplo uma próstata em 4 campos com Pinnacle³ Adaptive Convolution Superposition.
Cálculo da dose precisa
O algoritmo Pinnacle³ Collapsed Cone Convolution Superposition (CCCS) calcula a dose completa em 3D incluindo as unidades de monitoração, por exemplo uma próstata em 4 campos com Pinnacle³ Adaptive Convolution Superposition.
Beam set-up options
Controle total
Pinnacle³ permite ao usuário total controle do ajuste do feixe, desde a seleção do acelerador, tamanho do campo e desenho do bloqueio, até bloqueio prioritário e atualizações em tempo real enquanto muda a posição da mesa, do colimador e do gantry.
Controle total
Pinnacle³ permite ao usuário total controle do ajuste do feixe, desde a seleção do acelerador, tamanho do campo e desenho do bloqueio, até bloqueio prioritário e atualizações em tempo real enquanto muda a posição da mesa, do colimador e do gantry.
Controle total
Pinnacle³ permite ao usuário total controle do ajuste do feixe, desde a seleção do acelerador, tamanho do campo e desenho do bloqueio, até bloqueio prioritário e atualizações em tempo real enquanto muda a posição da mesa, do colimador e do gantry.
Advanced contouring tools
Planejamento preciso e rápido
Ferramentas “pop-up” do Pinnacle³ permitem ao usuário definir contornos rápidos e precisos. Escolha contorno ponto a ponto, contínuo ou automático, bem como cópia de contornos e contornos feitos em “paintbrush”. Todos os contornos definidos estão imediatamente disponíveis para qualquer das funções de simulação ou planejamento.
Planejamento preciso e rápido
Ferramentas “pop-up” do Pinnacle³ permitem ao usuário definir contornos rápidos e precisos. Escolha contorno ponto a ponto, contínuo ou automático, bem como cópia de contornos e contornos feitos em “paintbrush”. Todos os contornos definidos estão imediatamente disponíveis para qualquer das funções de simulação ou planejamento.
Planejamento preciso e rápido
Ferramentas “pop-up” do Pinnacle³ permitem ao usuário definir contornos rápidos e precisos. Escolha contorno ponto a ponto, contínuo ou automático, bem como cópia de contornos e contornos feitos em “paintbrush”. Todos os contornos definidos estão imediatamente disponíveis para qualquer das funções de simulação ou planejamento.
Object-oriented design
Facilita planejamento em 3D
Pinnacle³ tem um design orientado ao objeto, que permite ao usuário fácil orientação no processo de planejamento, sendo suficientemente flexível para permitir alterações em um plano sem ter que consultar vários menus. A interface gráfica intuitiva do Pinnacle³ auxilia o usuário durante as etapas para realização de um plano em 3D.
Facilita planejamento em 3D
Pinnacle³ tem um design orientado ao objeto, que permite ao usuário fácil orientação no processo de planejamento, sendo suficientemente flexível para permitir alterações em um plano sem ter que consultar vários menus. A interface gráfica intuitiva do Pinnacle³ auxilia o usuário durante as etapas para realização de um plano em 3D.
Facilita planejamento em 3D
Pinnacle³ tem um design orientado ao objeto, que permite ao usuário fácil orientação no processo de planejamento, sendo suficientemente flexível para permitir alterações em um plano sem ter que consultar vários menus. A interface gráfica intuitiva do Pinnacle³ auxilia o usuário durante as etapas para realização de um plano em 3D.
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