Disponível em uso multiplo ou único para atender às seus protocolos

O multi-uso PerforMax é projetado para resistir a desinfecção e esterilização em autoclave, para minimizar a contaminação entre pacientes. De uso único, máscaras incluem um medidor de tamanho integrado que ajuda a manter a máscara estéril até encontrar o tamanho correto. O suporte de substituição de uso único simplifica reprocessamento. Escolha o estilo que combina com os protocolos do seu hospital.