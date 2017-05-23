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O PerforMax minimiza lesões na pele e elimina o desconforto base nasal vedando em torno do perímetro da face, onde os contornos faciais são mais suaves e sensibilidade à pressão é mais baixa. Dois tamanhos de adaptação a uma ampla gama de pacientes.
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Máscara facial para reduzir a claustrofobia do paciente
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Cotovelos intercambiáveis para transições rápidas do ventilador
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Suporte com clips de encaixe fácil para fixação e remoção
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Digital Auto-Trak compatível para um melhor desempenho VNI
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Fecho com velcro para o posicionamento da máscara segura
Fecho com velcro para o posicionamento da máscara segura
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Disponível em uso multiplo ou único para atender às seus protocolos
Disponível em uso multiplo ou único para atender às seus protocolos
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Máscara facial para reduzir a claustrofobia do paciente
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Cotovelos intercambiáveis para transições rápidas do ventilador
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Suporte com clips de encaixe fácil para fixação e remoção
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Digital Auto-Trak compatível para um melhor desempenho VNI
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Fecho com velcro para o posicionamento da máscara segura
Fecho com velcro para o posicionamento da máscara segura
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Disponível em uso multiplo ou único para atender às seus protocolos
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