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Respironics PerforMax

Full face mask

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O PerforMax minimiza lesões na pele e elimina o desconforto base nasal vedando em torno do perímetro da face, onde os contornos faciais são mais suaves e sensibilidade à pressão é mais baixa. Dois tamanhos de adaptação a uma ampla gama de pacientes.

Características
Full face mask
Máscara facial para reduzir a claustrofobia do paciente

Máscara facial para reduzir a claustrofobia do paciente

PerforMax é uma máscara facial. Este tipo de máscara é concebido para diminuir a pressão desconfortável em áreas sensíveis do rosto. O amplo campo de visão ajuda os pacientes a se sentir mais à vontade, enquanto usa a máscara.

Máscara facial para reduzir a claustrofobia do paciente

Máscara facial para reduzir a claustrofobia do paciente
PerforMax é uma máscara facial. Este tipo de máscara é concebido para diminuir a pressão desconfortável em áreas sensíveis do rosto. O amplo campo de visão ajuda os pacientes a se sentir mais à vontade, enquanto usa a máscara.

Máscara facial para reduzir a claustrofobia do paciente

PerforMax é uma máscara facial. Este tipo de máscara é concebido para diminuir a pressão desconfortável em áreas sensíveis do rosto. O amplo campo de visão ajuda os pacientes a se sentir mais à vontade, enquanto usa a máscara.
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Full face mask
Máscara facial para reduzir a claustrofobia do paciente

Máscara facial para reduzir a claustrofobia do paciente

PerforMax é uma máscara facial. Este tipo de máscara é concebido para diminuir a pressão desconfortável em áreas sensíveis do rosto. O amplo campo de visão ajuda os pacientes a se sentir mais à vontade, enquanto usa a máscara.
Interchangeable elbows
Cotovelos intercambiáveis para transições rápidas do ventilador

Cotovelos intercambiáveis para transições rápidas do ventilador

Alterne rapidamente entre os circuitos simples e dual-membros estilo simplesmente trocando th cotovelo. A escolha de um cotovelo padrão (SE) para circuitos dual-membros e cotovelo arrastamento (EE) para o circuito membro único permite que o PerforMax para trabalhar com a maioria dos ventiladores com o modo Non-Invasive de ventilação.

Cotovelos intercambiáveis para transições rápidas do ventilador

Cotovelos intercambiáveis para transições rápidas do ventilador
Alterne rapidamente entre os circuitos simples e dual-membros estilo simplesmente trocando th cotovelo. A escolha de um cotovelo padrão (SE) para circuitos dual-membros e cotovelo arrastamento (EE) para o circuito membro único permite que o PerforMax para trabalhar com a maioria dos ventiladores com o modo Non-Invasive de ventilação.

Cotovelos intercambiáveis para transições rápidas do ventilador

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Interchangeable elbows
Cotovelos intercambiáveis para transições rápidas do ventilador

Cotovelos intercambiáveis para transições rápidas do ventilador

Alterne rapidamente entre os circuitos simples e dual-membros estilo simplesmente trocando th cotovelo. A escolha de um cotovelo padrão (SE) para circuitos dual-membros e cotovelo arrastamento (EE) para o circuito membro único permite que o PerforMax para trabalhar com a maioria dos ventiladores com o modo Non-Invasive de ventilação.
Snap clips
Suporte com clips de encaixe fácil para fixação e remoção

Suporte com clips de encaixe fácil para fixação e remoção

Suporte com clips de encaixe fácil para fixação e remoção

Suporte com clips de encaixe fácil para fixação e remoção

Suporte com clips de encaixe fácil para fixação e remoção
Suporte com clips de encaixe fácil para fixação e remoção

Suporte com clips de encaixe fácil para fixação e remoção

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Snap clips
Suporte com clips de encaixe fácil para fixação e remoção

Suporte com clips de encaixe fácil para fixação e remoção

Suporte com clips de encaixe fácil para fixação e remoção
Digital Auto-Trak compatible
Digital Auto-Trak compatível para um melhor desempenho VNI

Digital Auto-Trak compatível para um melhor desempenho VNI

Digital Auto-Trak compatível para um melhor desempenho VNI

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Digital Auto-Trak compatível para um melhor desempenho VNI

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Hook and loop fasteners || Easy to use

Fecho com velcro para o posicionamento da máscara segura

Fecho com velcro para o posicionamento da máscara segura

Fecho com velcro para o posicionamento da máscara segura

Fecho com velcro para o posicionamento da máscara segura

Fecho com velcro para o posicionamento da máscara segura

Fecho com velcro para o posicionamento da máscara segura
Available in single- and multi-use || Easy to use

Disponível em uso multiplo ou único para atender às seus protocolos

O multi-uso PerforMax é projetado para resistir a desinfecção e esterilização em autoclave, para minimizar a contaminação entre pacientes. De uso único, máscaras incluem um medidor de tamanho integrado que ajuda a manter a máscara estéril até encontrar o tamanho correto. O suporte de substituição de uso único simplifica reprocessamento. Escolha o estilo que combina com os protocolos do seu hospital.

Disponível em uso multiplo ou único para atender às seus protocolos

O multi-uso PerforMax é projetado para resistir a desinfecção e esterilização em autoclave, para minimizar a contaminação entre pacientes. De uso único, máscaras incluem um medidor de tamanho integrado que ajuda a manter a máscara estéril até encontrar o tamanho correto. O suporte de substituição de uso único simplifica reprocessamento. Escolha o estilo que combina com os protocolos do seu hospital.

Disponível em uso multiplo ou único para atender às seus protocolos

O multi-uso PerforMax é projetado para resistir a desinfecção e esterilização em autoclave, para minimizar a contaminação entre pacientes. De uso único, máscaras incluem um medidor de tamanho integrado que ajuda a manter a máscara estéril até encontrar o tamanho correto. O suporte de substituição de uso único simplifica reprocessamento. Escolha o estilo que combina com os protocolos do seu hospital.
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  • Interchangeable elbows
  • Snap clips
  • Digital Auto-Trak compatible
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Máscara facial para reduzir a claustrofobia do paciente

Máscara facial para reduzir a claustrofobia do paciente

PerforMax é uma máscara facial. Este tipo de máscara é concebido para diminuir a pressão desconfortável em áreas sensíveis do rosto. O amplo campo de visão ajuda os pacientes a se sentir mais à vontade, enquanto usa a máscara.

Máscara facial para reduzir a claustrofobia do paciente

Máscara facial para reduzir a claustrofobia do paciente
PerforMax é uma máscara facial. Este tipo de máscara é concebido para diminuir a pressão desconfortável em áreas sensíveis do rosto. O amplo campo de visão ajuda os pacientes a se sentir mais à vontade, enquanto usa a máscara.

Máscara facial para reduzir a claustrofobia do paciente

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Máscara facial para reduzir a claustrofobia do paciente

Máscara facial para reduzir a claustrofobia do paciente

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Cotovelos intercambiáveis para transições rápidas do ventilador

Cotovelos intercambiáveis para transições rápidas do ventilador

Alterne rapidamente entre os circuitos simples e dual-membros estilo simplesmente trocando th cotovelo. A escolha de um cotovelo padrão (SE) para circuitos dual-membros e cotovelo arrastamento (EE) para o circuito membro único permite que o PerforMax para trabalhar com a maioria dos ventiladores com o modo Non-Invasive de ventilação.

Cotovelos intercambiáveis para transições rápidas do ventilador

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Cotovelos intercambiáveis para transições rápidas do ventilador

Alterne rapidamente entre os circuitos simples e dual-membros estilo simplesmente trocando th cotovelo. A escolha de um cotovelo padrão (SE) para circuitos dual-membros e cotovelo arrastamento (EE) para o circuito membro único permite que o PerforMax para trabalhar com a maioria dos ventiladores com o modo Non-Invasive de ventilação.
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Suporte com clips de encaixe fácil para fixação e remoção

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Suporte com clips de encaixe fácil para fixação e remoção
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Suporte com clips de encaixe fácil para fixação e remoção

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Suporte com clips de encaixe fácil para fixação e remoção

Suporte com clips de encaixe fácil para fixação e remoção

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Digital Auto-Trak compatible
Digital Auto-Trak compatível para um melhor desempenho VNI

Digital Auto-Trak compatível para um melhor desempenho VNI

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Digital Auto-Trak compatível para um melhor desempenho VNI

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Hook and loop fasteners || Easy to use

Fecho com velcro para o posicionamento da máscara segura

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Fecho com velcro para o posicionamento da máscara segura

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Fecho com velcro para o posicionamento da máscara segura

Fecho com velcro para o posicionamento da máscara segura
Available in single- and multi-use || Easy to use

Disponível em uso multiplo ou único para atender às seus protocolos

O multi-uso PerforMax é projetado para resistir a desinfecção e esterilização em autoclave, para minimizar a contaminação entre pacientes. De uso único, máscaras incluem um medidor de tamanho integrado que ajuda a manter a máscara estéril até encontrar o tamanho correto. O suporte de substituição de uso único simplifica reprocessamento. Escolha o estilo que combina com os protocolos do seu hospital.

Disponível em uso multiplo ou único para atender às seus protocolos

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