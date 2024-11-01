Suporte de quatro pontos com CapStrap para ajuste fácil e confortável

As alças largas e confortáveis do suporte tem prendedores laterais que se encaixam em close de fácil utilização. Isto torna mais fácil de remover e reaplicar a máscara após a instalação inicial. O CapStrap faz a rápida adaptação inicial e permite que a máscara levante. Ele faz o tratamento de rotina do paciente facilmente, proporcionando um ajuste seguro e confortável.