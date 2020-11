com

Experimente o poder de inovar os seus serviços intervencionistas vasculares com a Azurion 3 com detector plano de 15''. As suas equipes intervencionistas se beneficiam da excelente consistência e eficiência na medida em que elas fazem diversos procedimentos neurológicos, endovasculares, oncológicos e cardíacos. Melhore os seus custos de gestão e atendimento.