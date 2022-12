Novas informações com relação à amplitude de fluxo de aneurisma médio

A taxa da amplitude média do fluxo do aneurisma (MAFA) representa a mudança no fluxo sanguíneo no aneurisma após a implantação do desviador de fluxo. A taxa MAFA é derivada comparando a velocidade média projetada do fluxo sanguíneo no aneurisma antes e após a implantação do desviador de fluxo. Esta taxa é corrigida para a mudança de velocidade média do fluxo sanguíneo no vaso de alimentação primário para o aneurisma.