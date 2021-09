Terapias comprovadas para hipoventilação, distúrbios de sobreposição do sono, controle respiratório e de vazamento

O BiPAP A40 Pro trata os pacientes que sofrem de insuficiência respiratória por meio de tecnologias clinicamente comprovadas, como o AVAPS, que automaticamente fornece tratamento para redução de PaCO2¹ e o AVAPS-AE, que fornece controle adequado da hipoventilação noturna e das obstruções das vias aéreas superiores, além de melhorar a eficiência do sono e a aderência à ventilação não invasiva (VNI)². O gerenciamento automatizado das vias aéreas (AAM) trata as síndromes de sobreposição respiratória em pacientes de dois níveis e o vazamento visual que fornece um indicador de cor visual em tempo real do valor total de vazamento do circuito do paciente, para que ele possa entender e gerenciar melhor os vazamentos para obter uma terapia mais consistente, maior conforto e ajuste da máscara.