TightRail Bainha dilatadora rotativa mecânica

Com o TightRail, a flexibilidade encontra o controle incomparável. O eixo flexível da ferramenta ajuda os médicos a permanecerem coaxiais ao eletrodo. A tecnologia exclusiva do eixo mantém a progressão para frente através da vasculatura tortuosa. A lâmina de dilatação permanece protegida até ser ativada, colocando os médicos no controle e permitindo a contra tração na ponta distal do eletrodo alvo.