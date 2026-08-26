Com o TightRail, a flexibilidade encontra o controle incomparável. O eixo flexível da ferramenta ajuda os médicos a permanecerem coaxiais ao eletrodo. A tecnologia exclusiva do eixo mantém a progressão para frente através da vasculatura tortuosa. A lâmina de dilatação permanece protegida até ser ativada, colocando os médicos no controle e permitindo a contra tração na ponta distal do eletrodo alvo.
Controle incomparável
O eixo flexível ajuda você a permanecer coaxial ao eletrodo
Mantém a progressão para a frente através da vasculatura tortuosa
Galeria de imagens clínicas
Bainha dilatadora rotativa mecânica TightRail
Recursos
Eixo flexível
A TightRail foi projetada com um eixo mais flexível do que outras bainhas mecânicas, para que você possa permanecer coaxial ao eletrodo. A tecnologia exclusiva do eixo permite que você mantenha a progressão para frente através da vasculatura tortuosa e das lesões fibróticas e calcificadas comumente encontradas.
Mecanismo bidirecional
O mecanismo bidirecional é projetado para dilatar eficazmente lesões fibrosadas e calcificadas comumente encontradas, girando 574° com cada ativação total do gatilho - 287 graus no sentido horário e 287 graus no sentido anti-horário – enquanto estende a lâmina apenas 0,02 polegadas ou 0,5 mm.
Apoiado pela Philips
Com sua flexibilidade, lâmina blindada e eixo estático, a TightRail fornece o controle crítico e a precisão que você procura em procedimentos de extração de eletrodos. E é apoiada pelo serviço, suporte e acesso a treinamento especializado da Philips.
Especificações
Número do modelo 545-509
Tamanho
9F
Diâmetro interno do dispositivo
9,2F / 0,119" / 3,0 mm
Diâmetro externo do dispositivo
15,9F / 0,207" / 5,3 mm
Diâmetro externo da bainha externa
20,0F / 0,266" / 6,8 mm
Comprimento de trabalho
18,7" / 47,5 cm
Número do modelo 545-511
Tamanho
11F
Diâmetro interno do dispositivo
11,2F / 0,145" / 3,7 mm
Diâmetro externo do dispositivo
18,0F / 0,234" / 5,9 F mm
Diâmetro externo da bainha externa
23,0F / 0,293" / 7,4 F mm
Comprimento de trabalho
18,7" / 47,5 cm
Número do modelo 545-513
Tamanho
13F
Diâmetro interno do dispositivo
13,2F / 0,171" / 4,3 mm
Diâmetro externo do dispositivo
20,0F / 0,260" / 6,6 mm
Diâmetro externo da bainha externa
25,0F / 0,319" / 8,1 mm
Comprimento de trabalho
18,7" / 47,5 cm
Aviso legal
A disponibilidade do produto está sujeita à liberação regulatória do país. Entre em contato com seu representante de vendas local para verificar a disponibilidade em seu país.
TightRail é distribuído pela LifeSystems na Austrália e Nova Zelândia.