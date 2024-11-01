GlideLight Bainha de laser

A remoção segura e eficiente de eletrodos depende de ferramentas que proporcionam versatilidade e controle. A bainha de laser GlideLight oferece a capacidade sem precedentes de personalizar a taxa de repetição do laser ao longo de um procedimento. A 80Hz, a bainha de laser GlideLight requer até 55% menos força de avanço¹ e avança até 62% mais eficientemente através de locais de ligação resistentes do que a SLS II.²