A remoção segura e eficiente de eletrodos depende de ferramentas que proporcionam versatilidade e controle. A bainha de laser GlideLight oferece a capacidade sem precedentes de personalizar a taxa de repetição do laser ao longo de um procedimento. A 80Hz, a bainha de laser GlideLight requer até 55% menos força de avanço¹ e avança até 62% mais eficientemente através de locais de ligação resistentes do que a SLS II.²
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Não há dois procedimentos de remoção de eletrodos iguais. Cada local de ligação é único, os designs dos eletrodos variam e a anatomia de cada paciente é diferente.
Eficiência
Eficiência
A progressão paralisada durante os procedimentos de remoção de eletrodos pode aumentar o tempo que eles levam para serem concluídos. A bainha de laser GlideLight pode permitir uma progressão mais suave e consistente.
Eficiência
A progressão paralisada durante os procedimentos de remoção de eletrodos pode aumentar o tempo que eles levam para serem concluídos. A bainha de laser GlideLight pode permitir uma progressão mais suave e consistente.
Eficiência
A progressão paralisada durante os procedimentos de remoção de eletrodos pode aumentar o tempo que eles levam para serem concluídos. A bainha de laser GlideLight pode permitir uma progressão mais suave e consistente.
A progressão paralisada durante os procedimentos de remoção de eletrodos pode aumentar o tempo que eles levam para serem concluídos. A bainha de laser GlideLight pode permitir uma progressão mais suave e consistente.
Controle
Controle
Usar um alto grau de força mecânica ao remover os eletrodos pode comprometer a integridade dos eletrodos.³⁻⁶ A bainha de laser GlideLight fornece controle crítico ao avançar pelos locais de ligação.⁷
Controle
Usar um alto grau de força mecânica ao remover os eletrodos pode comprometer a integridade dos eletrodos.³⁻⁶ A bainha de laser GlideLight fornece controle crítico ao avançar pelos locais de ligação.⁷
Controle
Usar um alto grau de força mecânica ao remover os eletrodos pode comprometer a integridade dos eletrodos.³⁻⁶ A bainha de laser GlideLight fornece controle crítico ao avançar pelos locais de ligação.⁷
Não há dois procedimentos de remoção de eletrodos iguais. Cada local de ligação é único, os designs dos eletrodos variam e a anatomia de cada paciente é diferente.
Eficiência
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A progressão paralisada durante os procedimentos de remoção de eletrodos pode aumentar o tempo que eles levam para serem concluídos. A bainha de laser GlideLight pode permitir uma progressão mais suave e consistente.
Eficiência
A progressão paralisada durante os procedimentos de remoção de eletrodos pode aumentar o tempo que eles levam para serem concluídos. A bainha de laser GlideLight pode permitir uma progressão mais suave e consistente.
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A progressão paralisada durante os procedimentos de remoção de eletrodos pode aumentar o tempo que eles levam para serem concluídos. A bainha de laser GlideLight pode permitir uma progressão mais suave e consistente.
A progressão paralisada durante os procedimentos de remoção de eletrodos pode aumentar o tempo que eles levam para serem concluídos. A bainha de laser GlideLight pode permitir uma progressão mais suave e consistente.
Controle
Controle
Usar um alto grau de força mecânica ao remover os eletrodos pode comprometer a integridade dos eletrodos.³⁻⁶ A bainha de laser GlideLight fornece controle crítico ao avançar pelos locais de ligação.⁷
Controle
Usar um alto grau de força mecânica ao remover os eletrodos pode comprometer a integridade dos eletrodos.³⁻⁶ A bainha de laser GlideLight fornece controle crítico ao avançar pelos locais de ligação.⁷
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Usar um alto grau de força mecânica ao remover os eletrodos pode comprometer a integridade dos eletrodos.³⁻⁶ A bainha de laser GlideLight fornece controle crítico ao avançar pelos locais de ligação.⁷
1. Comparação das forças de impulso médias de pico necessárias para avançar a Bainha de Laser a 40Hz versus a Taxa de Repetição de Pulso de 80Hz através de material de fibrose simulado a uma taxa de avanço de 1,0 mm/segundo. D015722, Dados arquivados na Philips
2. Comparação da força de ablação versus a taxa de avanço da bainha de laser 40Hz versus 80Hz pelo uso dos dados coletados em D015786, Dados arquivados na Philips
3. Maytin M, Epstein, L (2011). The challenges of transvenous lead extraction. Heart, 97(5): 425-34.
4. Henrikson, C.A., et al. (2008). How to prevent, recognize, and manage complications of lead extraction. Part III: Procedural factors Heart Rhythm. Jul;5(7):1083-7. Epub 9 de outubro de 2007.
5. Smith, M.C., Love, C.J. Extraction of transvenous pacing and ICD leads. Pacing Clin Electrophysiol 2008:31:736-52.
6. Wilkoff, B.L., et al. (1999). Pacemaker lead extraction with the laser sheath: Results of the Pacing Lead Extraction with Excimer Sheath (PLEXES) trial. JACC, 33(6), 1671-1676.
7. A força de avanço reduzida reduz as forças aplicadas aos eletrodos durante a extração, D015861-01, Dados arquivados na Philips
8. Relatório de Verificação de Projeto para Teste de Força de Ablação. D015722, Dados arquivados na Philips.
A disponibilidade do produto está sujeita à liberação regulatória do país. Entre em contato com seu representante de vendas local para verificar a disponibilidade em seu país.
O GlideLight é distribuído pela LifeSystems na Austrália e Nova Zelândia.
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