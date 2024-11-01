Termos de pesquisa

GlideLight

Bainha de laser

Encontre produtos similares

A remoção segura e eficiente de eletrodos depende de ferramentas que proporcionam versatilidade e controle. A bainha de laser GlideLight oferece a capacidade sem precedentes de personalizar a taxa de repetição do laser ao longo de um procedimento. A 80Hz, a bainha de laser GlideLight requer até 55% menos força de avanço¹ e avança até 62% mais eficientemente através de locais de ligação resistentes do que a SLS II.²

Contate-nos
Características
Versatilidade
Versatilidade

Versatilidade

Não há dois procedimentos de remoção de eletrodos iguais. Cada local de ligação é único, os designs dos eletrodos variam e a anatomia de cada paciente é diferente.

Versatilidade

Versatilidade
Não há dois procedimentos de remoção de eletrodos iguais. Cada local de ligação é único, os designs dos eletrodos variam e a anatomia de cada paciente é diferente.

Versatilidade

Não há dois procedimentos de remoção de eletrodos iguais. Cada local de ligação é único, os designs dos eletrodos variam e a anatomia de cada paciente é diferente.
Ler mais
Versatilidade
Versatilidade

Versatilidade

Não há dois procedimentos de remoção de eletrodos iguais. Cada local de ligação é único, os designs dos eletrodos variam e a anatomia de cada paciente é diferente.
Eficiência
Eficiência

Eficiência

A progressão paralisada durante os procedimentos de remoção de eletrodos pode aumentar o tempo que eles levam para serem concluídos. A bainha de laser GlideLight pode permitir uma progressão mais suave e consistente.

Eficiência

Eficiência
A progressão paralisada durante os procedimentos de remoção de eletrodos pode aumentar o tempo que eles levam para serem concluídos. A bainha de laser GlideLight pode permitir uma progressão mais suave e consistente.

Eficiência

A progressão paralisada durante os procedimentos de remoção de eletrodos pode aumentar o tempo que eles levam para serem concluídos. A bainha de laser GlideLight pode permitir uma progressão mais suave e consistente.
Ler mais
Eficiência
Eficiência

Eficiência

A progressão paralisada durante os procedimentos de remoção de eletrodos pode aumentar o tempo que eles levam para serem concluídos. A bainha de laser GlideLight pode permitir uma progressão mais suave e consistente.
Controle
Controle

Controle

Usar um alto grau de força mecânica ao remover os eletrodos pode comprometer a integridade dos eletrodos.³⁻⁶ A bainha de laser GlideLight fornece controle crítico ao avançar pelos locais de ligação.⁷

Controle

Controle
Usar um alto grau de força mecânica ao remover os eletrodos pode comprometer a integridade dos eletrodos.³⁻⁶ A bainha de laser GlideLight fornece controle crítico ao avançar pelos locais de ligação.⁷

Controle

Usar um alto grau de força mecânica ao remover os eletrodos pode comprometer a integridade dos eletrodos.³⁻⁶ A bainha de laser GlideLight fornece controle crítico ao avançar pelos locais de ligação.⁷
Ler mais
Controle
Controle

Controle

Usar um alto grau de força mecânica ao remover os eletrodos pode comprometer a integridade dos eletrodos.³⁻⁶ A bainha de laser GlideLight fornece controle crítico ao avançar pelos locais de ligação.⁷
  • Versatilidade
  • Eficiência
  • Controle
Veja todos os recursos
Versatilidade
Versatilidade

Versatilidade

Não há dois procedimentos de remoção de eletrodos iguais. Cada local de ligação é único, os designs dos eletrodos variam e a anatomia de cada paciente é diferente.

Versatilidade

Versatilidade
Não há dois procedimentos de remoção de eletrodos iguais. Cada local de ligação é único, os designs dos eletrodos variam e a anatomia de cada paciente é diferente.

Versatilidade

Não há dois procedimentos de remoção de eletrodos iguais. Cada local de ligação é único, os designs dos eletrodos variam e a anatomia de cada paciente é diferente.
Ler mais
Versatilidade
Versatilidade

Versatilidade

Não há dois procedimentos de remoção de eletrodos iguais. Cada local de ligação é único, os designs dos eletrodos variam e a anatomia de cada paciente é diferente.
Eficiência
Eficiência

Eficiência

A progressão paralisada durante os procedimentos de remoção de eletrodos pode aumentar o tempo que eles levam para serem concluídos. A bainha de laser GlideLight pode permitir uma progressão mais suave e consistente.

Eficiência

Eficiência
A progressão paralisada durante os procedimentos de remoção de eletrodos pode aumentar o tempo que eles levam para serem concluídos. A bainha de laser GlideLight pode permitir uma progressão mais suave e consistente.

Eficiência

A progressão paralisada durante os procedimentos de remoção de eletrodos pode aumentar o tempo que eles levam para serem concluídos. A bainha de laser GlideLight pode permitir uma progressão mais suave e consistente.
Ler mais
Eficiência
Eficiência

Eficiência

A progressão paralisada durante os procedimentos de remoção de eletrodos pode aumentar o tempo que eles levam para serem concluídos. A bainha de laser GlideLight pode permitir uma progressão mais suave e consistente.
Controle
Controle

Controle

Usar um alto grau de força mecânica ao remover os eletrodos pode comprometer a integridade dos eletrodos.³⁻⁶ A bainha de laser GlideLight fornece controle crítico ao avançar pelos locais de ligação.⁷

Controle

Controle
Usar um alto grau de força mecânica ao remover os eletrodos pode comprometer a integridade dos eletrodos.³⁻⁶ A bainha de laser GlideLight fornece controle crítico ao avançar pelos locais de ligação.⁷

Controle

Usar um alto grau de força mecânica ao remover os eletrodos pode comprometer a integridade dos eletrodos.³⁻⁶ A bainha de laser GlideLight fornece controle crítico ao avançar pelos locais de ligação.⁷
Ler mais
Controle
Controle

Controle

Usar um alto grau de força mecânica ao remover os eletrodos pode comprometer a integridade dos eletrodos.³⁻⁶ A bainha de laser GlideLight fornece controle crítico ao avançar pelos locais de ligação.⁷

Especificações

Número do modelo 500-301
Número do modelo 500-301
Tamanho da bainha
  • 12 F
Diâmetro máximo do condutor alvo
  • 7,5 F / 0,098" / 2,50 mm
Diâmetro interno mínimo da ponta
  • 8,3 F / 0,109" / 2,77 mm
Diâmetro externo máximo da ponta
  • 12,5 F / 0,164" / 4,17 mm
Comprimento de trabalho
  • 50 cm
Taxa de repetição
  • 25-80 Hz
Configuração de energia clínica
  • 30-60 mJ/mm
Número do modelo 500-302
Número do modelo 500-302
Tamanho da bainha
  • 14 F
Diâmetro máximo do condutor alvo
  • 9,5 F / 0,124"/ 3,17 mm
Diâmetro interno mínimo da ponta
  • 10,2 F /0,134" / 3,40 mm
Diâmetro externo máximo da ponta
  • 14,7 F / 0,192" / 4,88 mm
Comprimento de trabalho
  • 50 cm
Taxa de repetição
  • 25-80 Hz
Configuração de energia clínica
  • 30-60 mJ/mm
Número do modelo 500-303
Número do modelo 500-303
Tamanho da bainha
  • 16 F
Diâmetro máximo do condutor alvo
  • 11,5 F / 0,150" / 3,83 mm
Diâmetro interno mínimo da ponta
  • 12,5 F / 0,164" / 4,17 mm
Diâmetro externo máximo da ponta
  • 17,2 F / 0,225" / 5,72 mm
Comprimento de trabalho
  • 50 cm
Taxa de repetição
  • 25-80 Hz
Configuração de energia clínica
  • 30-60 mJ/mm
SLS II número do modelo 500-001
SLS II número do modelo 500-001
Diâmetro máximo do condutor alvo
  • 7,5 F / 0,098" / 2,50 mm
Diâmetro interno mínimo da ponta
  • 8,3 F / 0,109" / 2,77 mm
Diâmetro externo máximo da ponta
  • 12,5 F / 0,164" / 4,17 mm
Comprimento de trabalho
  • 50 cm
Taxa de repetição
  • 20-40 Hz
Configuração de energia clínica
  • 30-60 mJ/mm
Número do modelo 500-301
Número do modelo 500-301
Tamanho da bainha
  • 12 F
Diâmetro máximo do condutor alvo
  • 7,5 F / 0,098" / 2,50 mm
Número do modelo 500-302
Número do modelo 500-302
Tamanho da bainha
  • 14 F
Diâmetro máximo do condutor alvo
  • 9,5 F / 0,124"/ 3,17 mm
Veja todas as especificações
Número do modelo 500-301
Número do modelo 500-301
Tamanho da bainha
  • 12 F
Diâmetro máximo do condutor alvo
  • 7,5 F / 0,098" / 2,50 mm
Diâmetro interno mínimo da ponta
  • 8,3 F / 0,109" / 2,77 mm
Diâmetro externo máximo da ponta
  • 12,5 F / 0,164" / 4,17 mm
Comprimento de trabalho
  • 50 cm
Taxa de repetição
  • 25-80 Hz
Configuração de energia clínica
  • 30-60 mJ/mm
Número do modelo 500-302
Número do modelo 500-302
Tamanho da bainha
  • 14 F
Diâmetro máximo do condutor alvo
  • 9,5 F / 0,124"/ 3,17 mm
Diâmetro interno mínimo da ponta
  • 10,2 F /0,134" / 3,40 mm
Diâmetro externo máximo da ponta
  • 14,7 F / 0,192" / 4,88 mm
Comprimento de trabalho
  • 50 cm
Taxa de repetição
  • 25-80 Hz
Configuração de energia clínica
  • 30-60 mJ/mm
Número do modelo 500-303
Número do modelo 500-303
Tamanho da bainha
  • 16 F
Diâmetro máximo do condutor alvo
  • 11,5 F / 0,150" / 3,83 mm
Diâmetro interno mínimo da ponta
  • 12,5 F / 0,164" / 4,17 mm
Diâmetro externo máximo da ponta
  • 17,2 F / 0,225" / 5,72 mm
Comprimento de trabalho
  • 50 cm
Taxa de repetição
  • 25-80 Hz
Configuração de energia clínica
  • 30-60 mJ/mm
SLS II número do modelo 500-001
SLS II número do modelo 500-001
Diâmetro máximo do condutor alvo
  • 7,5 F / 0,098" / 2,50 mm
Diâmetro interno mínimo da ponta
  • 8,3 F / 0,109" / 2,77 mm
Diâmetro externo máximo da ponta
  • 12,5 F / 0,164" / 4,17 mm
Comprimento de trabalho
  • 50 cm
Taxa de repetição
  • 20-40 Hz
Configuração de energia clínica
  • 30-60 mJ/mm
  • 1. Comparação das forças de impulso médias de pico necessárias para avançar a Bainha de Laser a 40Hz versus a Taxa de Repetição de Pulso de 80Hz através de material de fibrose simulado a uma taxa de avanço de 1,0 mm/segundo. D015722, Dados arquivados na Philips
  • 2. Comparação da força de ablação versus a taxa de avanço da bainha de laser 40Hz versus 80Hz pelo uso dos dados coletados em D015786, Dados arquivados na Philips
  • 3. Maytin M, Epstein, L (2011). The challenges of transvenous lead extraction. Heart, 97(5): 425-34.
  • 4. Henrikson, C.A., et al. (2008). How to prevent, recognize, and manage complications of lead extraction. Part III: Procedural factors Heart Rhythm. Jul;5(7):1083-7. Epub 9 de outubro de 2007.
  • 5. Smith, M.C., Love, C.J. Extraction of transvenous pacing and ICD leads. Pacing Clin Electrophysiol 2008:31:736-52.
  • 6. Wilkoff, B.L., et al. (1999). Pacemaker lead extraction with the laser sheath: Results of the Pacing Lead Extraction with Excimer Sheath (PLEXES) trial. JACC, 33(6), 1671-1676.
  • 7. A força de avanço reduzida reduz as forças aplicadas aos eletrodos durante a extração, D015861-01, Dados arquivados na Philips
  • 8. Relatório de Verificação de Projeto para Teste de Força de Ablação. D015722, Dados arquivados na Philips.
  • A disponibilidade do produto está sujeita à liberação regulatória do país. Entre em contato com seu representante de vendas local para verificar a disponibilidade em seu país.
  • O GlideLight é distribuído pela LifeSystems na Austrália e Nova Zelândia.

Ao clicar neste link, você sairá do site oficial da Royal Philips ("Philips"). Qualquer link que apareça em nosso site e leve a sites de terceiros é oferecido apenas para ajuda e não representa de forma alguma uma afiliação ou promoção das informações disponíveis nesses sites. A Philips não representa nem garante nenhuma informação disponível nesses sites.

Eu concordo

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Ao clicar neste link, você sairá do site oficial da Royal Philips ("Philips"). Qualquer link que apareça em nosso site e leve a sites de terceiros é oferecido apenas para ajuda e não representa de forma alguma uma afiliação ou promoção das informações disponíveis nesses sites. A Philips não representa nem garante nenhuma informação disponível nesses sites.

Eu concordo

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos os direitos reservados.

Para visualizar melhor o nosso site, utilize a versão mais recente do Microsoft Edge, do Google Chrome ou do Firefox.