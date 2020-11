A DreamWisp foi desenvolvida para ajudar os pacientes a dormirem confortavelmente a cada movimento. Relacionado à liberdade revolucionária da DreamWear, o design do tubo no topo da cabeça da Wisp comprova que a vedação da almofada abaixo do nariz cria uma máscara que deixa os pacientes dormirem como desejarem, sem ter um tubo frontal no caminho.