Termos de pesquisa

HeartStart Intrepid

Desfibrilador/monitor

Encontre produtos similares

Você nunca sabe o que vai enfrentar quando chega ao cenário de uma emergência, ou quando um paciente do hospital sofrerá uma parada cardíaca repentina. Mas você sabe com certeza que precisa estar preparado, O HeartStart Intrepid da Philips está à altura desse desafio. Esse resistente desfibrilador/monitor leve e fácil de usar lhe proporciona a capacidade de responder rapidamente e agir com confiança quando a vida do seu paciente está em risco.

Características
Múltiplos parâmetros
Avalie nos mínimos detalhes

Avalie nos mínimos detalhes

Essa solução com tudo integrado oferece oximetria de pulso ((SpO2), pressão arterial não invasiva (PANI), capnografia (EtCO2), temperatura e muito mais. O dispositivo oferece ferramentas inovadoras para facilitar a tomada de decisões clínicas, ajudá-lo a agilizar a triagem e determinar o melhor curso de tratamento.

Avalie nos mínimos detalhes

Avalie nos mínimos detalhes
Essa solução com tudo integrado oferece oximetria de pulso ((SpO2), pressão arterial não invasiva (PANI), capnografia (EtCO2), temperatura e muito mais. O dispositivo oferece ferramentas inovadoras para facilitar a tomada de decisões clínicas, ajudá-lo a agilizar a triagem e determinar o melhor curso de tratamento.

Avalie nos mínimos detalhes

Essa solução com tudo integrado oferece oximetria de pulso ((SpO2), pressão arterial não invasiva (PANI), capnografia (EtCO2), temperatura e muito mais. O dispositivo oferece ferramentas inovadoras para facilitar a tomada de decisões clínicas, ajudá-lo a agilizar a triagem e determinar o melhor curso de tratamento.
Ler mais
Múltiplos parâmetros
Avalie nos mínimos detalhes

Avalie nos mínimos detalhes

Essa solução com tudo integrado oferece oximetria de pulso ((SpO2), pressão arterial não invasiva (PANI), capnografia (EtCO2), temperatura e muito mais. O dispositivo oferece ferramentas inovadoras para facilitar a tomada de decisões clínicas, ajudá-lo a agilizar a triagem e determinar o melhor curso de tratamento.
Adultos, crianças, bebês
Trate com confiança

Trate com confiança

O HeartStart Intrepid simplifica a rápida alternância entre categorias de pacientes, de um adulto para uma criança/bebê — pressionando um único botão. Além disso, no modo DEA opcional, analisa o ritmo e avisa quando um choque é necessário.

Trate com confiança

Trate com confiança
O HeartStart Intrepid simplifica a rápida alternância entre categorias de pacientes, de um adulto para uma criança/bebê — pressionando um único botão. Além disso, no modo DEA opcional, analisa o ritmo e avisa quando um choque é necessário.

Trate com confiança

O HeartStart Intrepid simplifica a rápida alternância entre categorias de pacientes, de um adulto para uma criança/bebê — pressionando um único botão. Além disso, no modo DEA opcional, analisa o ritmo e avisa quando um choque é necessário.
Ler mais
Adultos, crianças, bebês
Trate com confiança

Trate com confiança

O HeartStart Intrepid simplifica a rápida alternância entre categorias de pacientes, de um adulto para uma criança/bebê — pressionando um único botão. Além disso, no modo DEA opcional, analisa o ritmo e avisa quando um choque é necessário.
Plataforma baseada em nuvem
Conecte-se sem esforço

Conecte-se sem esforço

Carregue com segurança os sinais vitais de seus pacientes para a nuvem do IntelliSpace Connect e conecte-se tranquilamente com o seu PEP para um registro rápido e preciso. Os dados integrados facilitam a análise pós-evento e o faturamento para um contínuo aprimoramento da qualidade e eficiência operacional.

Conecte-se sem esforço

Conecte-se sem esforço
Carregue com segurança os sinais vitais de seus pacientes para a nuvem do IntelliSpace Connect e conecte-se tranquilamente com o seu PEP para um registro rápido e preciso. Os dados integrados facilitam a análise pós-evento e o faturamento para um contínuo aprimoramento da qualidade e eficiência operacional.

Conecte-se sem esforço

Carregue com segurança os sinais vitais de seus pacientes para a nuvem do IntelliSpace Connect e conecte-se tranquilamente com o seu PEP para um registro rápido e preciso. Os dados integrados facilitam a análise pós-evento e o faturamento para um contínuo aprimoramento da qualidade e eficiência operacional.
Ler mais
Plataforma baseada em nuvem
Conecte-se sem esforço

Conecte-se sem esforço

Carregue com segurança os sinais vitais de seus pacientes para a nuvem do IntelliSpace Connect e conecte-se tranquilamente com o seu PEP para um registro rápido e preciso. Os dados integrados facilitam a análise pós-evento e o faturamento para um contínuo aprimoramento da qualidade e eficiência operacional.
3 modos, 1 único dispositivo
Dois desfibriladores em um

Dois desfibriladores em um

Ao responder a uma parada cardíaca repentina, todos os segundos são vitais. O HeartStart Intrepid, por meio de um treinamento de Suporte Básico de Vida (SBV), capacita os socorristas e profissionais de saúde a aplicar um choque que salva vidas usando o modo opcional DEA do sistema. Instruções por voz e por texto orientam você ao longo do processo de desfibrilação.

Dois desfibriladores em um

Dois desfibriladores em um
Ao responder a uma parada cardíaca repentina, todos os segundos são vitais. O HeartStart Intrepid, por meio de um treinamento de Suporte Básico de Vida (SBV), capacita os socorristas e profissionais de saúde a aplicar um choque que salva vidas usando o modo opcional DEA do sistema. Instruções por voz e por texto orientam você ao longo do processo de desfibrilação.

Dois desfibriladores em um

Ao responder a uma parada cardíaca repentina, todos os segundos são vitais. O HeartStart Intrepid, por meio de um treinamento de Suporte Básico de Vida (SBV), capacita os socorristas e profissionais de saúde a aplicar um choque que salva vidas usando o modo opcional DEA do sistema. Instruções por voz e por texto orientam você ao longo do processo de desfibrilação.
Ler mais
3 modos, 1 único dispositivo
Dois desfibriladores em um

Dois desfibriladores em um

Ao responder a uma parada cardíaca repentina, todos os segundos são vitais. O HeartStart Intrepid, por meio de um treinamento de Suporte Básico de Vida (SBV), capacita os socorristas e profissionais de saúde a aplicar um choque que salva vidas usando o modo opcional DEA do sistema. Instruções por voz e por texto orientam você ao longo do processo de desfibrilação.
IntelliSpace Connect

O poder do atendimento conectado

O IntelliSpace Connect permite que você compartilhe dados críticos do paciente por todo o continuum de atendimento de emergência. Com os dados críticos armazenados na nuvem com segurança, você consegue atualizar os relatórios de tratamento do paciente, possibilitando uma abrangente documentação do evento e um faturamento preciso. A nuvem do IntelliSpace Connect inclui relatórios de análise de eventos como o desempenho de RCP para favorecer iniciativas de qualidade.

O poder do atendimento conectado

O IntelliSpace Connect permite que você compartilhe dados críticos do paciente por todo o continuum de atendimento de emergência. Com os dados críticos armazenados na nuvem com segurança, você consegue atualizar os relatórios de tratamento do paciente, possibilitando uma abrangente documentação do evento e um faturamento preciso. A nuvem do IntelliSpace Connect inclui relatórios de análise de eventos como o desempenho de RCP para favorecer iniciativas de qualidade.

O poder do atendimento conectado

O IntelliSpace Connect permite que você compartilhe dados críticos do paciente por todo o continuum de atendimento de emergência. Com os dados críticos armazenados na nuvem com segurança, você consegue atualizar os relatórios de tratamento do paciente, possibilitando uma abrangente documentação do evento e um faturamento preciso. A nuvem do IntelliSpace Connect inclui relatórios de análise de eventos como o desempenho de RCP para favorecer iniciativas de qualidade.
Integração de dados

Registros facilitados

Com o HeartStart Intrepid da Philips, você pode transmitir os sinais vitais, incluindo ECGs completos de 12 derivações, do campo ou da ambulância diretamente para a nuvem do IntelliSpace Connect, usando uma conexão Wi-Fi ou por celular. Com o acesso seguro e baseado em cargos, os dados de pacientes podem ser visualizados nos mais populares navegadores de internet.

Registros facilitados

Com o HeartStart Intrepid da Philips, você pode transmitir os sinais vitais, incluindo ECGs completos de 12 derivações, do campo ou da ambulância diretamente para a nuvem do IntelliSpace Connect, usando uma conexão Wi-Fi ou por celular. Com o acesso seguro e baseado em cargos, os dados de pacientes podem ser visualizados nos mais populares navegadores de internet.

Registros facilitados

Com o HeartStart Intrepid da Philips, você pode transmitir os sinais vitais, incluindo ECGs completos de 12 derivações, do campo ou da ambulância diretamente para a nuvem do IntelliSpace Connect, usando uma conexão Wi-Fi ou por celular. Com o acesso seguro e baseado em cargos, os dados de pacientes podem ser visualizados nos mais populares navegadores de internet.
Parâmetros abrangentes

Medições que orientam o tratamento

O HeartStart Intrepid oferece um conjunto abrangente de parâmetros de monitoramento líderes do setor para ajudá-lo a tomar decisões clínicas bem fundamentadas nas mais desafiadoras emergências. Opte por uma aquisição de ECG com 3, 5 ou 12 derivações com apoio avançado em caso de STEMI para acelerar o tratamento no laboratório de cateterismo. A exclusiva consultoria de LCT da Philips com orientações visuais pode ajudá-lo a reconhecer uma hipoxia, hipotensão ou hipocapnia induzida por hiperventilação em pacientes com suspeita de lesão cerebral traumática.

Medições que orientam o tratamento

O HeartStart Intrepid oferece um conjunto abrangente de parâmetros de monitoramento líderes do setor para ajudá-lo a tomar decisões clínicas bem fundamentadas nas mais desafiadoras emergências. Opte por uma aquisição de ECG com 3, 5 ou 12 derivações com apoio avançado em caso de STEMI para acelerar o tratamento no laboratório de cateterismo. A exclusiva consultoria de LCT da Philips com orientações visuais pode ajudá-lo a reconhecer uma hipoxia, hipotensão ou hipocapnia induzida por hiperventilação em pacientes com suspeita de lesão cerebral traumática.

Medições que orientam o tratamento

O HeartStart Intrepid oferece um conjunto abrangente de parâmetros de monitoramento líderes do setor para ajudá-lo a tomar decisões clínicas bem fundamentadas nas mais desafiadoras emergências. Opte por uma aquisição de ECG com 3, 5 ou 12 derivações com apoio avançado em caso de STEMI para acelerar o tratamento no laboratório de cateterismo. A exclusiva consultoria de LCT da Philips com orientações visuais pode ajudá-lo a reconhecer uma hipoxia, hipotensão ou hipocapnia induzida por hiperventilação em pacientes com suspeita de lesão cerebral traumática.
Intuitivo

Criado para facilidade de uso

O uso desse dispositivo leve e portátil é simples de aprender, reduzindo o tempo de treinamento necessário. Teclas programáveis intuitivas e um botão de navegação permitem que você navegue rapidamente pelo menu e limitam a entrada manual de dados.

Criado para facilidade de uso

O uso desse dispositivo leve e portátil é simples de aprender, reduzindo o tempo de treinamento necessário. Teclas programáveis intuitivas e um botão de navegação permitem que você navegue rapidamente pelo menu e limitam a entrada manual de dados.

Criado para facilidade de uso

O uso desse dispositivo leve e portátil é simples de aprender, reduzindo o tempo de treinamento necessário. Teclas programáveis intuitivas e um botão de navegação permitem que você navegue rapidamente pelo menu e limitam a entrada manual de dados.
Projetado para evoluir

Fácil de manusear

O IntelliSpace Connect é hospedado pela confiável e segura plataforma de nuvem da Philips e, portanto, não é necessário investir em hardware dispendioso, construir sua própria estrutura operacional ou manter servidores. A facilidade de atualização torna simples o aproveitamento dos recursos mais recentes. E todos os usuários têm um acesso seguro às informações de pacientes, baseado em seus cargos e diretamente nos mais populares navegadores de internet, o que lhes permite tomar decisões bem fundamentadas.

Fácil de manusear

O IntelliSpace Connect é hospedado pela confiável e segura plataforma de nuvem da Philips e, portanto, não é necessário investir em hardware dispendioso, construir sua própria estrutura operacional ou manter servidores. A facilidade de atualização torna simples o aproveitamento dos recursos mais recentes. E todos os usuários têm um acesso seguro às informações de pacientes, baseado em seus cargos e diretamente nos mais populares navegadores de internet, o que lhes permite tomar decisões bem fundamentadas.

Fácil de manusear

O IntelliSpace Connect é hospedado pela confiável e segura plataforma de nuvem da Philips e, portanto, não é necessário investir em hardware dispendioso, construir sua própria estrutura operacional ou manter servidores. A facilidade de atualização torna simples o aproveitamento dos recursos mais recentes. E todos os usuários têm um acesso seguro às informações de pacientes, baseado em seus cargos e diretamente nos mais populares navegadores de internet, o que lhes permite tomar decisões bem fundamentadas.
Uma solução de ponta a ponta

Tratamento e medições em um único dispositivo

O HeartStart Intrepid com IntelliSpace Connect junta o desfibrilador de classe mundial da Philips a avançadas medições clínicas em um dispositivo resistente e confiável, construído para resistir à intensa demanda de SMEs e ao uso hospitalar. O dispositivo facilita seus esforços no sentido de simplificar o fluxo de trabalho clínico, acelerar as comunicações de dados e documentar as análises pós-evento.

Tratamento e medições em um único dispositivo

O HeartStart Intrepid com IntelliSpace Connect junta o desfibrilador de classe mundial da Philips a avançadas medições clínicas em um dispositivo resistente e confiável, construído para resistir à intensa demanda de SMEs e ao uso hospitalar. O dispositivo facilita seus esforços no sentido de simplificar o fluxo de trabalho clínico, acelerar as comunicações de dados e documentar as análises pós-evento.

Tratamento e medições em um único dispositivo

O HeartStart Intrepid com IntelliSpace Connect junta o desfibrilador de classe mundial da Philips a avançadas medições clínicas em um dispositivo resistente e confiável, construído para resistir à intensa demanda de SMEs e ao uso hospitalar. O dispositivo facilita seus esforços no sentido de simplificar o fluxo de trabalho clínico, acelerar as comunicações de dados e documentar as análises pós-evento.
Desfibrilação aprimorada

Tratamento em tempo hábil

O HeartStart Intrepid acrescenta nossos mais recentes avanços em termos de monitoramento de pacientes e tecnologia de desfibrilação à nossa família de dispositivos comprovados de Suporte Avançado de Vida (SAV) e DEA. Nossa terapia bifásica SMART aplica um choque rápido e confiável aos pacientes em 5 segundos. No modo DEA, leva menos de 14 segundos para analisar o ritmo cardíaco e ficar pronto para aplicar um choque caso seja aconselhável (quando alimentado a bateria). O Indicador de Contato com o Paciente envia um feedback imediato sobre a qualidade das almofadas ou do contato das pás.

Tratamento em tempo hábil

O HeartStart Intrepid acrescenta nossos mais recentes avanços em termos de monitoramento de pacientes e tecnologia de desfibrilação à nossa família de dispositivos comprovados de Suporte Avançado de Vida (SAV) e DEA. Nossa terapia bifásica SMART aplica um choque rápido e confiável aos pacientes em 5 segundos. No modo DEA, leva menos de 14 segundos para analisar o ritmo cardíaco e ficar pronto para aplicar um choque caso seja aconselhável (quando alimentado a bateria). O Indicador de Contato com o Paciente envia um feedback imediato sobre a qualidade das almofadas ou do contato das pás.

Tratamento em tempo hábil

O HeartStart Intrepid acrescenta nossos mais recentes avanços em termos de monitoramento de pacientes e tecnologia de desfibrilação à nossa família de dispositivos comprovados de Suporte Avançado de Vida (SAV) e DEA. Nossa terapia bifásica SMART aplica um choque rápido e confiável aos pacientes em 5 segundos. No modo DEA, leva menos de 14 segundos para analisar o ritmo cardíaco e ficar pronto para aplicar um choque caso seja aconselhável (quando alimentado a bateria). O Indicador de Contato com o Paciente envia um feedback imediato sobre a qualidade das almofadas ou do contato das pás.
Aprimoramento contínuo

Dados consolidados

Acesse os detalhados relatórios de eventos armazenados no IntelliSpace Connect para documentar o tratamento e também as análises pós-evento, para impulsionar as iniciativas de qualidade da sua organização e inspirar uma cultura de aprimoramento contínuo.

Dados consolidados

Acesse os detalhados relatórios de eventos armazenados no IntelliSpace Connect para documentar o tratamento e também as análises pós-evento, para impulsionar as iniciativas de qualidade da sua organização e inspirar uma cultura de aprimoramento contínuo.

Dados consolidados

Acesse os detalhados relatórios de eventos armazenados no IntelliSpace Connect para documentar o tratamento e também as análises pós-evento, para impulsionar as iniciativas de qualidade da sua organização e inspirar uma cultura de aprimoramento contínuo.
  • Múltiplos parâmetros
  • Adultos, crianças, bebês
  • Plataforma baseada em nuvem
  • 3 modos, 1 único dispositivo
Veja todos os recursos
Múltiplos parâmetros
Avalie nos mínimos detalhes

Avalie nos mínimos detalhes

Essa solução com tudo integrado oferece oximetria de pulso ((SpO2), pressão arterial não invasiva (PANI), capnografia (EtCO2), temperatura e muito mais. O dispositivo oferece ferramentas inovadoras para facilitar a tomada de decisões clínicas, ajudá-lo a agilizar a triagem e determinar o melhor curso de tratamento.

Avalie nos mínimos detalhes

Avalie nos mínimos detalhes
Essa solução com tudo integrado oferece oximetria de pulso ((SpO2), pressão arterial não invasiva (PANI), capnografia (EtCO2), temperatura e muito mais. O dispositivo oferece ferramentas inovadoras para facilitar a tomada de decisões clínicas, ajudá-lo a agilizar a triagem e determinar o melhor curso de tratamento.

Avalie nos mínimos detalhes

Essa solução com tudo integrado oferece oximetria de pulso ((SpO2), pressão arterial não invasiva (PANI), capnografia (EtCO2), temperatura e muito mais. O dispositivo oferece ferramentas inovadoras para facilitar a tomada de decisões clínicas, ajudá-lo a agilizar a triagem e determinar o melhor curso de tratamento.
Ler mais
Múltiplos parâmetros
Avalie nos mínimos detalhes

Avalie nos mínimos detalhes

Essa solução com tudo integrado oferece oximetria de pulso ((SpO2), pressão arterial não invasiva (PANI), capnografia (EtCO2), temperatura e muito mais. O dispositivo oferece ferramentas inovadoras para facilitar a tomada de decisões clínicas, ajudá-lo a agilizar a triagem e determinar o melhor curso de tratamento.
Adultos, crianças, bebês
Trate com confiança

Trate com confiança

O HeartStart Intrepid simplifica a rápida alternância entre categorias de pacientes, de um adulto para uma criança/bebê — pressionando um único botão. Além disso, no modo DEA opcional, analisa o ritmo e avisa quando um choque é necessário.

Trate com confiança

Trate com confiança
O HeartStart Intrepid simplifica a rápida alternância entre categorias de pacientes, de um adulto para uma criança/bebê — pressionando um único botão. Além disso, no modo DEA opcional, analisa o ritmo e avisa quando um choque é necessário.

Trate com confiança

O HeartStart Intrepid simplifica a rápida alternância entre categorias de pacientes, de um adulto para uma criança/bebê — pressionando um único botão. Além disso, no modo DEA opcional, analisa o ritmo e avisa quando um choque é necessário.
Ler mais
Adultos, crianças, bebês
Trate com confiança

Trate com confiança

O HeartStart Intrepid simplifica a rápida alternância entre categorias de pacientes, de um adulto para uma criança/bebê — pressionando um único botão. Além disso, no modo DEA opcional, analisa o ritmo e avisa quando um choque é necessário.
Plataforma baseada em nuvem
Conecte-se sem esforço

Conecte-se sem esforço

Carregue com segurança os sinais vitais de seus pacientes para a nuvem do IntelliSpace Connect e conecte-se tranquilamente com o seu PEP para um registro rápido e preciso. Os dados integrados facilitam a análise pós-evento e o faturamento para um contínuo aprimoramento da qualidade e eficiência operacional.

Conecte-se sem esforço

Conecte-se sem esforço
Carregue com segurança os sinais vitais de seus pacientes para a nuvem do IntelliSpace Connect e conecte-se tranquilamente com o seu PEP para um registro rápido e preciso. Os dados integrados facilitam a análise pós-evento e o faturamento para um contínuo aprimoramento da qualidade e eficiência operacional.

Conecte-se sem esforço

Carregue com segurança os sinais vitais de seus pacientes para a nuvem do IntelliSpace Connect e conecte-se tranquilamente com o seu PEP para um registro rápido e preciso. Os dados integrados facilitam a análise pós-evento e o faturamento para um contínuo aprimoramento da qualidade e eficiência operacional.
Ler mais
Plataforma baseada em nuvem
Conecte-se sem esforço

Conecte-se sem esforço

Carregue com segurança os sinais vitais de seus pacientes para a nuvem do IntelliSpace Connect e conecte-se tranquilamente com o seu PEP para um registro rápido e preciso. Os dados integrados facilitam a análise pós-evento e o faturamento para um contínuo aprimoramento da qualidade e eficiência operacional.
3 modos, 1 único dispositivo
Dois desfibriladores em um

Dois desfibriladores em um

Ao responder a uma parada cardíaca repentina, todos os segundos são vitais. O HeartStart Intrepid, por meio de um treinamento de Suporte Básico de Vida (SBV), capacita os socorristas e profissionais de saúde a aplicar um choque que salva vidas usando o modo opcional DEA do sistema. Instruções por voz e por texto orientam você ao longo do processo de desfibrilação.

Dois desfibriladores em um

Dois desfibriladores em um
Ao responder a uma parada cardíaca repentina, todos os segundos são vitais. O HeartStart Intrepid, por meio de um treinamento de Suporte Básico de Vida (SBV), capacita os socorristas e profissionais de saúde a aplicar um choque que salva vidas usando o modo opcional DEA do sistema. Instruções por voz e por texto orientam você ao longo do processo de desfibrilação.

Dois desfibriladores em um

Ao responder a uma parada cardíaca repentina, todos os segundos são vitais. O HeartStart Intrepid, por meio de um treinamento de Suporte Básico de Vida (SBV), capacita os socorristas e profissionais de saúde a aplicar um choque que salva vidas usando o modo opcional DEA do sistema. Instruções por voz e por texto orientam você ao longo do processo de desfibrilação.
Ler mais
3 modos, 1 único dispositivo
Dois desfibriladores em um

Dois desfibriladores em um

Ao responder a uma parada cardíaca repentina, todos os segundos são vitais. O HeartStart Intrepid, por meio de um treinamento de Suporte Básico de Vida (SBV), capacita os socorristas e profissionais de saúde a aplicar um choque que salva vidas usando o modo opcional DEA do sistema. Instruções por voz e por texto orientam você ao longo do processo de desfibrilação.
IntelliSpace Connect

O poder do atendimento conectado

O IntelliSpace Connect permite que você compartilhe dados críticos do paciente por todo o continuum de atendimento de emergência. Com os dados críticos armazenados na nuvem com segurança, você consegue atualizar os relatórios de tratamento do paciente, possibilitando uma abrangente documentação do evento e um faturamento preciso. A nuvem do IntelliSpace Connect inclui relatórios de análise de eventos como o desempenho de RCP para favorecer iniciativas de qualidade.

O poder do atendimento conectado

O IntelliSpace Connect permite que você compartilhe dados críticos do paciente por todo o continuum de atendimento de emergência. Com os dados críticos armazenados na nuvem com segurança, você consegue atualizar os relatórios de tratamento do paciente, possibilitando uma abrangente documentação do evento e um faturamento preciso. A nuvem do IntelliSpace Connect inclui relatórios de análise de eventos como o desempenho de RCP para favorecer iniciativas de qualidade.

O poder do atendimento conectado

O IntelliSpace Connect permite que você compartilhe dados críticos do paciente por todo o continuum de atendimento de emergência. Com os dados críticos armazenados na nuvem com segurança, você consegue atualizar os relatórios de tratamento do paciente, possibilitando uma abrangente documentação do evento e um faturamento preciso. A nuvem do IntelliSpace Connect inclui relatórios de análise de eventos como o desempenho de RCP para favorecer iniciativas de qualidade.
Integração de dados

Registros facilitados

Com o HeartStart Intrepid da Philips, você pode transmitir os sinais vitais, incluindo ECGs completos de 12 derivações, do campo ou da ambulância diretamente para a nuvem do IntelliSpace Connect, usando uma conexão Wi-Fi ou por celular. Com o acesso seguro e baseado em cargos, os dados de pacientes podem ser visualizados nos mais populares navegadores de internet.

Registros facilitados

Com o HeartStart Intrepid da Philips, você pode transmitir os sinais vitais, incluindo ECGs completos de 12 derivações, do campo ou da ambulância diretamente para a nuvem do IntelliSpace Connect, usando uma conexão Wi-Fi ou por celular. Com o acesso seguro e baseado em cargos, os dados de pacientes podem ser visualizados nos mais populares navegadores de internet.

Registros facilitados

Com o HeartStart Intrepid da Philips, você pode transmitir os sinais vitais, incluindo ECGs completos de 12 derivações, do campo ou da ambulância diretamente para a nuvem do IntelliSpace Connect, usando uma conexão Wi-Fi ou por celular. Com o acesso seguro e baseado em cargos, os dados de pacientes podem ser visualizados nos mais populares navegadores de internet.
Parâmetros abrangentes

Medições que orientam o tratamento

O HeartStart Intrepid oferece um conjunto abrangente de parâmetros de monitoramento líderes do setor para ajudá-lo a tomar decisões clínicas bem fundamentadas nas mais desafiadoras emergências. Opte por uma aquisição de ECG com 3, 5 ou 12 derivações com apoio avançado em caso de STEMI para acelerar o tratamento no laboratório de cateterismo. A exclusiva consultoria de LCT da Philips com orientações visuais pode ajudá-lo a reconhecer uma hipoxia, hipotensão ou hipocapnia induzida por hiperventilação em pacientes com suspeita de lesão cerebral traumática.

Medições que orientam o tratamento

O HeartStart Intrepid oferece um conjunto abrangente de parâmetros de monitoramento líderes do setor para ajudá-lo a tomar decisões clínicas bem fundamentadas nas mais desafiadoras emergências. Opte por uma aquisição de ECG com 3, 5 ou 12 derivações com apoio avançado em caso de STEMI para acelerar o tratamento no laboratório de cateterismo. A exclusiva consultoria de LCT da Philips com orientações visuais pode ajudá-lo a reconhecer uma hipoxia, hipotensão ou hipocapnia induzida por hiperventilação em pacientes com suspeita de lesão cerebral traumática.

Medições que orientam o tratamento

O HeartStart Intrepid oferece um conjunto abrangente de parâmetros de monitoramento líderes do setor para ajudá-lo a tomar decisões clínicas bem fundamentadas nas mais desafiadoras emergências. Opte por uma aquisição de ECG com 3, 5 ou 12 derivações com apoio avançado em caso de STEMI para acelerar o tratamento no laboratório de cateterismo. A exclusiva consultoria de LCT da Philips com orientações visuais pode ajudá-lo a reconhecer uma hipoxia, hipotensão ou hipocapnia induzida por hiperventilação em pacientes com suspeita de lesão cerebral traumática.
Intuitivo

Criado para facilidade de uso

O uso desse dispositivo leve e portátil é simples de aprender, reduzindo o tempo de treinamento necessário. Teclas programáveis intuitivas e um botão de navegação permitem que você navegue rapidamente pelo menu e limitam a entrada manual de dados.

Criado para facilidade de uso

O uso desse dispositivo leve e portátil é simples de aprender, reduzindo o tempo de treinamento necessário. Teclas programáveis intuitivas e um botão de navegação permitem que você navegue rapidamente pelo menu e limitam a entrada manual de dados.

Criado para facilidade de uso

O uso desse dispositivo leve e portátil é simples de aprender, reduzindo o tempo de treinamento necessário. Teclas programáveis intuitivas e um botão de navegação permitem que você navegue rapidamente pelo menu e limitam a entrada manual de dados.
Projetado para evoluir

Fácil de manusear

O IntelliSpace Connect é hospedado pela confiável e segura plataforma de nuvem da Philips e, portanto, não é necessário investir em hardware dispendioso, construir sua própria estrutura operacional ou manter servidores. A facilidade de atualização torna simples o aproveitamento dos recursos mais recentes. E todos os usuários têm um acesso seguro às informações de pacientes, baseado em seus cargos e diretamente nos mais populares navegadores de internet, o que lhes permite tomar decisões bem fundamentadas.

Fácil de manusear

O IntelliSpace Connect é hospedado pela confiável e segura plataforma de nuvem da Philips e, portanto, não é necessário investir em hardware dispendioso, construir sua própria estrutura operacional ou manter servidores. A facilidade de atualização torna simples o aproveitamento dos recursos mais recentes. E todos os usuários têm um acesso seguro às informações de pacientes, baseado em seus cargos e diretamente nos mais populares navegadores de internet, o que lhes permite tomar decisões bem fundamentadas.

Fácil de manusear

O IntelliSpace Connect é hospedado pela confiável e segura plataforma de nuvem da Philips e, portanto, não é necessário investir em hardware dispendioso, construir sua própria estrutura operacional ou manter servidores. A facilidade de atualização torna simples o aproveitamento dos recursos mais recentes. E todos os usuários têm um acesso seguro às informações de pacientes, baseado em seus cargos e diretamente nos mais populares navegadores de internet, o que lhes permite tomar decisões bem fundamentadas.
Uma solução de ponta a ponta

Tratamento e medições em um único dispositivo

O HeartStart Intrepid com IntelliSpace Connect junta o desfibrilador de classe mundial da Philips a avançadas medições clínicas em um dispositivo resistente e confiável, construído para resistir à intensa demanda de SMEs e ao uso hospitalar. O dispositivo facilita seus esforços no sentido de simplificar o fluxo de trabalho clínico, acelerar as comunicações de dados e documentar as análises pós-evento.

Tratamento e medições em um único dispositivo

O HeartStart Intrepid com IntelliSpace Connect junta o desfibrilador de classe mundial da Philips a avançadas medições clínicas em um dispositivo resistente e confiável, construído para resistir à intensa demanda de SMEs e ao uso hospitalar. O dispositivo facilita seus esforços no sentido de simplificar o fluxo de trabalho clínico, acelerar as comunicações de dados e documentar as análises pós-evento.

Tratamento e medições em um único dispositivo

O HeartStart Intrepid com IntelliSpace Connect junta o desfibrilador de classe mundial da Philips a avançadas medições clínicas em um dispositivo resistente e confiável, construído para resistir à intensa demanda de SMEs e ao uso hospitalar. O dispositivo facilita seus esforços no sentido de simplificar o fluxo de trabalho clínico, acelerar as comunicações de dados e documentar as análises pós-evento.
Desfibrilação aprimorada

Tratamento em tempo hábil

O HeartStart Intrepid acrescenta nossos mais recentes avanços em termos de monitoramento de pacientes e tecnologia de desfibrilação à nossa família de dispositivos comprovados de Suporte Avançado de Vida (SAV) e DEA. Nossa terapia bifásica SMART aplica um choque rápido e confiável aos pacientes em 5 segundos. No modo DEA, leva menos de 14 segundos para analisar o ritmo cardíaco e ficar pronto para aplicar um choque caso seja aconselhável (quando alimentado a bateria). O Indicador de Contato com o Paciente envia um feedback imediato sobre a qualidade das almofadas ou do contato das pás.

Tratamento em tempo hábil

O HeartStart Intrepid acrescenta nossos mais recentes avanços em termos de monitoramento de pacientes e tecnologia de desfibrilação à nossa família de dispositivos comprovados de Suporte Avançado de Vida (SAV) e DEA. Nossa terapia bifásica SMART aplica um choque rápido e confiável aos pacientes em 5 segundos. No modo DEA, leva menos de 14 segundos para analisar o ritmo cardíaco e ficar pronto para aplicar um choque caso seja aconselhável (quando alimentado a bateria). O Indicador de Contato com o Paciente envia um feedback imediato sobre a qualidade das almofadas ou do contato das pás.

Tratamento em tempo hábil

O HeartStart Intrepid acrescenta nossos mais recentes avanços em termos de monitoramento de pacientes e tecnologia de desfibrilação à nossa família de dispositivos comprovados de Suporte Avançado de Vida (SAV) e DEA. Nossa terapia bifásica SMART aplica um choque rápido e confiável aos pacientes em 5 segundos. No modo DEA, leva menos de 14 segundos para analisar o ritmo cardíaco e ficar pronto para aplicar um choque caso seja aconselhável (quando alimentado a bateria). O Indicador de Contato com o Paciente envia um feedback imediato sobre a qualidade das almofadas ou do contato das pás.
Aprimoramento contínuo

Dados consolidados

Acesse os detalhados relatórios de eventos armazenados no IntelliSpace Connect para documentar o tratamento e também as análises pós-evento, para impulsionar as iniciativas de qualidade da sua organização e inspirar uma cultura de aprimoramento contínuo.

Dados consolidados

Acesse os detalhados relatórios de eventos armazenados no IntelliSpace Connect para documentar o tratamento e também as análises pós-evento, para impulsionar as iniciativas de qualidade da sua organização e inspirar uma cultura de aprimoramento contínuo.

Dados consolidados

Acesse os detalhados relatórios de eventos armazenados no IntelliSpace Connect para documentar o tratamento e também as análises pós-evento, para impulsionar as iniciativas de qualidade da sua organização e inspirar uma cultura de aprimoramento contínuo.

Especificações

Especificações físicas
Especificações físicas
Display
  • 21,3 cm
Resolução
  • 1024 x 768 pixels
Brilho
  • 32 níveis
Contraste
  • Normal ou alto contraste
Duração da bateria **
  • 5 horas
Tamanho
  • 24,6 x 29 x 21 cm
Peso*
  • ≤ 6,7 kg
Especificações físicas
Especificações físicas
Display
  • 21,3 cm
Resolução
  • 1024 x 768 pixels
Veja todas as especificações
Especificações físicas
Especificações físicas
Display
  • 21,3 cm
Resolução
  • 1024 x 768 pixels
Brilho
  • 32 níveis
Contraste
  • Normal ou alto contraste
Duração da bateria **
  • 5 horas
Tamanho
  • 24,6 x 29 x 21 cm
Peso*
  • ≤ 6,7 kg
  • Nem todos os recursos estão disponíveis em todos os locais; consulte seu representante local da Philips para obter todos os detalhes.
  • * Peso aproximado, com as almofadas, cabos, bateria e um novo rolo de papel
  • ** Uma bateria nova totalmente carregada a 20°C fornece energia para um mínimo de cinco horas de monitoramento (ECG, EtCO2, SpO2, temperatura monitorada continuamente e medições de PANI coletadas a cada 15 minutos) seguidas de 20 ciclos de carga total/choque).
  • O produto pode não estar disponível em todos os mercados. Não disponível para venda nos EUA. Consulte seu representante local da Philips para obter a disponibilidade de todo o portfólio.

Ao clicar neste link, você sairá do site oficial da Royal Philips ("Philips"). Qualquer link que apareça em nosso site e leve a sites de terceiros é oferecido apenas para ajuda e não representa de forma alguma uma afiliação ou promoção das informações disponíveis nesses sites. A Philips não representa nem garante nenhuma informação disponível nesses sites.

Eu concordo

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Ao clicar neste link, você sairá do site oficial da Royal Philips ("Philips"). Qualquer link que apareça em nosso site e leve a sites de terceiros é oferecido apenas para ajuda e não representa de forma alguma uma afiliação ou promoção das informações disponíveis nesses sites. A Philips não representa nem garante nenhuma informação disponível nesses sites.

Eu concordo

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos os direitos reservados.

Para visualizar melhor o nosso site, utilize a versão mais recente do Microsoft Edge, do Google Chrome ou do Firefox.