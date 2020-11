Você nunca sabe o que vai enfrentar quando chega ao cenário de uma emergência, ou quando um paciente do hospital sofrerá uma parada cardíaca repentina. Mas você sabe com certeza que precisa estar preparado, O HeartStart Intrepid da Philips está à altura desse desafio. Esse resistente desfibrilador/monitor leve e fácil de usar lhe proporciona a capacidade de responder rapidamente e agir com confiança quando a vida do seu paciente está em risco.