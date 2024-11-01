Você nunca sabe o que vai enfrentar quando chega ao cenário de uma emergência, ou quando um paciente do hospital sofrerá uma parada cardíaca repentina. Mas você sabe com certeza que precisa estar preparado, O HeartStart Intrepid da Philips está à altura desse desafio. Esse resistente desfibrilador/monitor leve e fácil de usar lhe proporciona a capacidade de responder rapidamente e agir com confiança quando a vida do seu paciente está em risco.
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Essa solução com tudo integrado oferece oximetria de pulso ((SpO2), pressão arterial não invasiva (PANI), capnografia (EtCO2), temperatura e muito mais. O dispositivo oferece ferramentas inovadoras para facilitar a tomada de decisões clínicas, ajudá-lo a agilizar a triagem e determinar o melhor curso de tratamento.
Avalie nos mínimos detalhes
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Adultos, crianças, bebês
Trate com confiança
O HeartStart Intrepid simplifica a rápida alternância entre categorias de pacientes, de um adulto para uma criança/bebê — pressionando um único botão. Além disso, no modo DEA opcional, analisa o ritmo e avisa quando um choque é necessário.
Trate com confiança
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Plataforma baseada em nuvem
Conecte-se sem esforço
Carregue com segurança os sinais vitais de seus pacientes para a nuvem do IntelliSpace Connect e conecte-se tranquilamente com o seu PEP para um registro rápido e preciso. Os dados integrados facilitam a análise pós-evento e o faturamento para um contínuo aprimoramento da qualidade e eficiência operacional.
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3 modos, 1 único dispositivo
Dois desfibriladores em um
Ao responder a uma parada cardíaca repentina, todos os segundos são vitais. O HeartStart Intrepid, por meio de um treinamento de Suporte Básico de Vida (SBV), capacita os socorristas e profissionais de saúde a aplicar um choque que salva vidas usando o modo opcional DEA do sistema. Instruções por voz e por texto orientam você ao longo do processo de desfibrilação.
Dois desfibriladores em um
Ao responder a uma parada cardíaca repentina, todos os segundos são vitais. O HeartStart Intrepid, por meio de um treinamento de Suporte Básico de Vida (SBV), capacita os socorristas e profissionais de saúde a aplicar um choque que salva vidas usando o modo opcional DEA do sistema. Instruções por voz e por texto orientam você ao longo do processo de desfibrilação.
Dois desfibriladores em um
Ao responder a uma parada cardíaca repentina, todos os segundos são vitais. O HeartStart Intrepid, por meio de um treinamento de Suporte Básico de Vida (SBV), capacita os socorristas e profissionais de saúde a aplicar um choque que salva vidas usando o modo opcional DEA do sistema. Instruções por voz e por texto orientam você ao longo do processo de desfibrilação.
Ao responder a uma parada cardíaca repentina, todos os segundos são vitais. O HeartStart Intrepid, por meio de um treinamento de Suporte Básico de Vida (SBV), capacita os socorristas e profissionais de saúde a aplicar um choque que salva vidas usando o modo opcional DEA do sistema. Instruções por voz e por texto orientam você ao longo do processo de desfibrilação.
IntelliSpace Connect
O poder do atendimento conectado
O IntelliSpace Connect permite que você compartilhe dados críticos do paciente por todo o continuum de atendimento de emergência. Com os dados críticos armazenados na nuvem com segurança, você consegue atualizar os relatórios de tratamento do paciente, possibilitando uma abrangente documentação do evento e um faturamento preciso. A nuvem do IntelliSpace Connect inclui relatórios de análise de eventos como o desempenho de RCP para favorecer iniciativas de qualidade.
O poder do atendimento conectado
O IntelliSpace Connect permite que você compartilhe dados críticos do paciente por todo o continuum de atendimento de emergência. Com os dados críticos armazenados na nuvem com segurança, você consegue atualizar os relatórios de tratamento do paciente, possibilitando uma abrangente documentação do evento e um faturamento preciso. A nuvem do IntelliSpace Connect inclui relatórios de análise de eventos como o desempenho de RCP para favorecer iniciativas de qualidade.
O poder do atendimento conectado
O IntelliSpace Connect permite que você compartilhe dados críticos do paciente por todo o continuum de atendimento de emergência. Com os dados críticos armazenados na nuvem com segurança, você consegue atualizar os relatórios de tratamento do paciente, possibilitando uma abrangente documentação do evento e um faturamento preciso. A nuvem do IntelliSpace Connect inclui relatórios de análise de eventos como o desempenho de RCP para favorecer iniciativas de qualidade.
Integração de dados
Registros facilitados
Com o HeartStart Intrepid da Philips, você pode transmitir os sinais vitais, incluindo ECGs completos de 12 derivações, do campo ou da ambulância diretamente para a nuvem do IntelliSpace Connect, usando uma conexão Wi-Fi ou por celular. Com o acesso seguro e baseado em cargos, os dados de pacientes podem ser visualizados nos mais populares navegadores de internet.
Registros facilitados
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Registros facilitados
Com o HeartStart Intrepid da Philips, você pode transmitir os sinais vitais, incluindo ECGs completos de 12 derivações, do campo ou da ambulância diretamente para a nuvem do IntelliSpace Connect, usando uma conexão Wi-Fi ou por celular. Com o acesso seguro e baseado em cargos, os dados de pacientes podem ser visualizados nos mais populares navegadores de internet.
Parâmetros abrangentes
Medições que orientam o tratamento
O HeartStart Intrepid oferece um conjunto abrangente de parâmetros de monitoramento líderes do setor para ajudá-lo a tomar decisões clínicas bem fundamentadas nas mais desafiadoras emergências. Opte por uma aquisição de ECG com 3, 5 ou 12 derivações com apoio avançado em caso de STEMI para acelerar o tratamento no laboratório de cateterismo. A exclusiva consultoria de LCT da Philips com orientações visuais pode ajudá-lo a reconhecer uma hipoxia, hipotensão ou hipocapnia induzida por hiperventilação em pacientes com suspeita de lesão cerebral traumática.
Medições que orientam o tratamento
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Medições que orientam o tratamento
O HeartStart Intrepid oferece um conjunto abrangente de parâmetros de monitoramento líderes do setor para ajudá-lo a tomar decisões clínicas bem fundamentadas nas mais desafiadoras emergências. Opte por uma aquisição de ECG com 3, 5 ou 12 derivações com apoio avançado em caso de STEMI para acelerar o tratamento no laboratório de cateterismo. A exclusiva consultoria de LCT da Philips com orientações visuais pode ajudá-lo a reconhecer uma hipoxia, hipotensão ou hipocapnia induzida por hiperventilação em pacientes com suspeita de lesão cerebral traumática.
Intuitivo
Criado para facilidade de uso
O uso desse dispositivo leve e portátil é simples de aprender, reduzindo o tempo de treinamento necessário. Teclas programáveis intuitivas e um botão de navegação permitem que você navegue rapidamente pelo menu e limitam a entrada manual de dados.
Criado para facilidade de uso
O uso desse dispositivo leve e portátil é simples de aprender, reduzindo o tempo de treinamento necessário. Teclas programáveis intuitivas e um botão de navegação permitem que você navegue rapidamente pelo menu e limitam a entrada manual de dados.
Criado para facilidade de uso
O uso desse dispositivo leve e portátil é simples de aprender, reduzindo o tempo de treinamento necessário. Teclas programáveis intuitivas e um botão de navegação permitem que você navegue rapidamente pelo menu e limitam a entrada manual de dados.
Projetado para evoluir
Fácil de manusear
O IntelliSpace Connect é hospedado pela confiável e segura plataforma de nuvem da Philips e, portanto, não é necessário investir em hardware dispendioso, construir sua própria estrutura operacional ou manter servidores. A facilidade de atualização torna simples o aproveitamento dos recursos mais recentes. E todos os usuários têm um acesso seguro às informações de pacientes, baseado em seus cargos e diretamente nos mais populares navegadores de internet, o que lhes permite tomar decisões bem fundamentadas.
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Fácil de manusear
O IntelliSpace Connect é hospedado pela confiável e segura plataforma de nuvem da Philips e, portanto, não é necessário investir em hardware dispendioso, construir sua própria estrutura operacional ou manter servidores. A facilidade de atualização torna simples o aproveitamento dos recursos mais recentes. E todos os usuários têm um acesso seguro às informações de pacientes, baseado em seus cargos e diretamente nos mais populares navegadores de internet, o que lhes permite tomar decisões bem fundamentadas.
Uma solução de ponta a ponta
Tratamento e medições em um único dispositivo
O HeartStart Intrepid com IntelliSpace Connect junta o desfibrilador de classe mundial da Philips a avançadas medições clínicas em um dispositivo resistente e confiável, construído para resistir à intensa demanda de SMEs e ao uso hospitalar. O dispositivo facilita seus esforços no sentido de simplificar o fluxo de trabalho clínico, acelerar as comunicações de dados e documentar as análises pós-evento.
Tratamento e medições em um único dispositivo
O HeartStart Intrepid com IntelliSpace Connect junta o desfibrilador de classe mundial da Philips a avançadas medições clínicas em um dispositivo resistente e confiável, construído para resistir à intensa demanda de SMEs e ao uso hospitalar. O dispositivo facilita seus esforços no sentido de simplificar o fluxo de trabalho clínico, acelerar as comunicações de dados e documentar as análises pós-evento.
Tratamento e medições em um único dispositivo
O HeartStart Intrepid com IntelliSpace Connect junta o desfibrilador de classe mundial da Philips a avançadas medições clínicas em um dispositivo resistente e confiável, construído para resistir à intensa demanda de SMEs e ao uso hospitalar. O dispositivo facilita seus esforços no sentido de simplificar o fluxo de trabalho clínico, acelerar as comunicações de dados e documentar as análises pós-evento.
Desfibrilação aprimorada
Tratamento em tempo hábil
O HeartStart Intrepid acrescenta nossos mais recentes avanços em termos de monitoramento de pacientes e tecnologia de desfibrilação à nossa família de dispositivos comprovados de Suporte Avançado de Vida (SAV) e DEA. Nossa terapia bifásica SMART aplica um choque rápido e confiável aos pacientes em 5 segundos. No modo DEA, leva menos de 14 segundos para analisar o ritmo cardíaco e ficar pronto para aplicar um choque caso seja aconselhável (quando alimentado a bateria). O Indicador de Contato com o Paciente envia um feedback imediato sobre a qualidade das almofadas ou do contato das pás.
Tratamento em tempo hábil
O HeartStart Intrepid acrescenta nossos mais recentes avanços em termos de monitoramento de pacientes e tecnologia de desfibrilação à nossa família de dispositivos comprovados de Suporte Avançado de Vida (SAV) e DEA. Nossa terapia bifásica SMART aplica um choque rápido e confiável aos pacientes em 5 segundos. No modo DEA, leva menos de 14 segundos para analisar o ritmo cardíaco e ficar pronto para aplicar um choque caso seja aconselhável (quando alimentado a bateria). O Indicador de Contato com o Paciente envia um feedback imediato sobre a qualidade das almofadas ou do contato das pás.
Tratamento em tempo hábil
O HeartStart Intrepid acrescenta nossos mais recentes avanços em termos de monitoramento de pacientes e tecnologia de desfibrilação à nossa família de dispositivos comprovados de Suporte Avançado de Vida (SAV) e DEA. Nossa terapia bifásica SMART aplica um choque rápido e confiável aos pacientes em 5 segundos. No modo DEA, leva menos de 14 segundos para analisar o ritmo cardíaco e ficar pronto para aplicar um choque caso seja aconselhável (quando alimentado a bateria). O Indicador de Contato com o Paciente envia um feedback imediato sobre a qualidade das almofadas ou do contato das pás.
Aprimoramento contínuo
Dados consolidados
Acesse os detalhados relatórios de eventos armazenados no IntelliSpace Connect para documentar o tratamento e também as análises pós-evento, para impulsionar as iniciativas de qualidade da sua organização e inspirar uma cultura de aprimoramento contínuo.
Dados consolidados
Acesse os detalhados relatórios de eventos armazenados no IntelliSpace Connect para documentar o tratamento e também as análises pós-evento, para impulsionar as iniciativas de qualidade da sua organização e inspirar uma cultura de aprimoramento contínuo.
Dados consolidados
Acesse os detalhados relatórios de eventos armazenados no IntelliSpace Connect para documentar o tratamento e também as análises pós-evento, para impulsionar as iniciativas de qualidade da sua organização e inspirar uma cultura de aprimoramento contínuo.
Essa solução com tudo integrado oferece oximetria de pulso ((SpO2), pressão arterial não invasiva (PANI), capnografia (EtCO2), temperatura e muito mais. O dispositivo oferece ferramentas inovadoras para facilitar a tomada de decisões clínicas, ajudá-lo a agilizar a triagem e determinar o melhor curso de tratamento.
Avalie nos mínimos detalhes
Essa solução com tudo integrado oferece oximetria de pulso ((SpO2), pressão arterial não invasiva (PANI), capnografia (EtCO2), temperatura e muito mais. O dispositivo oferece ferramentas inovadoras para facilitar a tomada de decisões clínicas, ajudá-lo a agilizar a triagem e determinar o melhor curso de tratamento.
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Essa solução com tudo integrado oferece oximetria de pulso ((SpO2), pressão arterial não invasiva (PANI), capnografia (EtCO2), temperatura e muito mais. O dispositivo oferece ferramentas inovadoras para facilitar a tomada de decisões clínicas, ajudá-lo a agilizar a triagem e determinar o melhor curso de tratamento.
Adultos, crianças, bebês
Trate com confiança
O HeartStart Intrepid simplifica a rápida alternância entre categorias de pacientes, de um adulto para uma criança/bebê — pressionando um único botão. Além disso, no modo DEA opcional, analisa o ritmo e avisa quando um choque é necessário.
Trate com confiança
O HeartStart Intrepid simplifica a rápida alternância entre categorias de pacientes, de um adulto para uma criança/bebê — pressionando um único botão. Além disso, no modo DEA opcional, analisa o ritmo e avisa quando um choque é necessário.
Trate com confiança
O HeartStart Intrepid simplifica a rápida alternância entre categorias de pacientes, de um adulto para uma criança/bebê — pressionando um único botão. Além disso, no modo DEA opcional, analisa o ritmo e avisa quando um choque é necessário.
O HeartStart Intrepid simplifica a rápida alternância entre categorias de pacientes, de um adulto para uma criança/bebê — pressionando um único botão. Além disso, no modo DEA opcional, analisa o ritmo e avisa quando um choque é necessário.
Plataforma baseada em nuvem
Conecte-se sem esforço
Carregue com segurança os sinais vitais de seus pacientes para a nuvem do IntelliSpace Connect e conecte-se tranquilamente com o seu PEP para um registro rápido e preciso. Os dados integrados facilitam a análise pós-evento e o faturamento para um contínuo aprimoramento da qualidade e eficiência operacional.
Conecte-se sem esforço
Carregue com segurança os sinais vitais de seus pacientes para a nuvem do IntelliSpace Connect e conecte-se tranquilamente com o seu PEP para um registro rápido e preciso. Os dados integrados facilitam a análise pós-evento e o faturamento para um contínuo aprimoramento da qualidade e eficiência operacional.
Conecte-se sem esforço
Carregue com segurança os sinais vitais de seus pacientes para a nuvem do IntelliSpace Connect e conecte-se tranquilamente com o seu PEP para um registro rápido e preciso. Os dados integrados facilitam a análise pós-evento e o faturamento para um contínuo aprimoramento da qualidade e eficiência operacional.
Carregue com segurança os sinais vitais de seus pacientes para a nuvem do IntelliSpace Connect e conecte-se tranquilamente com o seu PEP para um registro rápido e preciso. Os dados integrados facilitam a análise pós-evento e o faturamento para um contínuo aprimoramento da qualidade e eficiência operacional.
3 modos, 1 único dispositivo
Dois desfibriladores em um
Ao responder a uma parada cardíaca repentina, todos os segundos são vitais. O HeartStart Intrepid, por meio de um treinamento de Suporte Básico de Vida (SBV), capacita os socorristas e profissionais de saúde a aplicar um choque que salva vidas usando o modo opcional DEA do sistema. Instruções por voz e por texto orientam você ao longo do processo de desfibrilação.
Dois desfibriladores em um
Ao responder a uma parada cardíaca repentina, todos os segundos são vitais. O HeartStart Intrepid, por meio de um treinamento de Suporte Básico de Vida (SBV), capacita os socorristas e profissionais de saúde a aplicar um choque que salva vidas usando o modo opcional DEA do sistema. Instruções por voz e por texto orientam você ao longo do processo de desfibrilação.
Dois desfibriladores em um
Ao responder a uma parada cardíaca repentina, todos os segundos são vitais. O HeartStart Intrepid, por meio de um treinamento de Suporte Básico de Vida (SBV), capacita os socorristas e profissionais de saúde a aplicar um choque que salva vidas usando o modo opcional DEA do sistema. Instruções por voz e por texto orientam você ao longo do processo de desfibrilação.
Ao responder a uma parada cardíaca repentina, todos os segundos são vitais. O HeartStart Intrepid, por meio de um treinamento de Suporte Básico de Vida (SBV), capacita os socorristas e profissionais de saúde a aplicar um choque que salva vidas usando o modo opcional DEA do sistema. Instruções por voz e por texto orientam você ao longo do processo de desfibrilação.
IntelliSpace Connect
O poder do atendimento conectado
O IntelliSpace Connect permite que você compartilhe dados críticos do paciente por todo o continuum de atendimento de emergência. Com os dados críticos armazenados na nuvem com segurança, você consegue atualizar os relatórios de tratamento do paciente, possibilitando uma abrangente documentação do evento e um faturamento preciso. A nuvem do IntelliSpace Connect inclui relatórios de análise de eventos como o desempenho de RCP para favorecer iniciativas de qualidade.
O poder do atendimento conectado
O IntelliSpace Connect permite que você compartilhe dados críticos do paciente por todo o continuum de atendimento de emergência. Com os dados críticos armazenados na nuvem com segurança, você consegue atualizar os relatórios de tratamento do paciente, possibilitando uma abrangente documentação do evento e um faturamento preciso. A nuvem do IntelliSpace Connect inclui relatórios de análise de eventos como o desempenho de RCP para favorecer iniciativas de qualidade.
O poder do atendimento conectado
O IntelliSpace Connect permite que você compartilhe dados críticos do paciente por todo o continuum de atendimento de emergência. Com os dados críticos armazenados na nuvem com segurança, você consegue atualizar os relatórios de tratamento do paciente, possibilitando uma abrangente documentação do evento e um faturamento preciso. A nuvem do IntelliSpace Connect inclui relatórios de análise de eventos como o desempenho de RCP para favorecer iniciativas de qualidade.
Integração de dados
Registros facilitados
Com o HeartStart Intrepid da Philips, você pode transmitir os sinais vitais, incluindo ECGs completos de 12 derivações, do campo ou da ambulância diretamente para a nuvem do IntelliSpace Connect, usando uma conexão Wi-Fi ou por celular. Com o acesso seguro e baseado em cargos, os dados de pacientes podem ser visualizados nos mais populares navegadores de internet.
Registros facilitados
Com o HeartStart Intrepid da Philips, você pode transmitir os sinais vitais, incluindo ECGs completos de 12 derivações, do campo ou da ambulância diretamente para a nuvem do IntelliSpace Connect, usando uma conexão Wi-Fi ou por celular. Com o acesso seguro e baseado em cargos, os dados de pacientes podem ser visualizados nos mais populares navegadores de internet.
Registros facilitados
Com o HeartStart Intrepid da Philips, você pode transmitir os sinais vitais, incluindo ECGs completos de 12 derivações, do campo ou da ambulância diretamente para a nuvem do IntelliSpace Connect, usando uma conexão Wi-Fi ou por celular. Com o acesso seguro e baseado em cargos, os dados de pacientes podem ser visualizados nos mais populares navegadores de internet.
Parâmetros abrangentes
Medições que orientam o tratamento
O HeartStart Intrepid oferece um conjunto abrangente de parâmetros de monitoramento líderes do setor para ajudá-lo a tomar decisões clínicas bem fundamentadas nas mais desafiadoras emergências. Opte por uma aquisição de ECG com 3, 5 ou 12 derivações com apoio avançado em caso de STEMI para acelerar o tratamento no laboratório de cateterismo. A exclusiva consultoria de LCT da Philips com orientações visuais pode ajudá-lo a reconhecer uma hipoxia, hipotensão ou hipocapnia induzida por hiperventilação em pacientes com suspeita de lesão cerebral traumática.
Medições que orientam o tratamento
O HeartStart Intrepid oferece um conjunto abrangente de parâmetros de monitoramento líderes do setor para ajudá-lo a tomar decisões clínicas bem fundamentadas nas mais desafiadoras emergências. Opte por uma aquisição de ECG com 3, 5 ou 12 derivações com apoio avançado em caso de STEMI para acelerar o tratamento no laboratório de cateterismo. A exclusiva consultoria de LCT da Philips com orientações visuais pode ajudá-lo a reconhecer uma hipoxia, hipotensão ou hipocapnia induzida por hiperventilação em pacientes com suspeita de lesão cerebral traumática.
Medições que orientam o tratamento
O HeartStart Intrepid oferece um conjunto abrangente de parâmetros de monitoramento líderes do setor para ajudá-lo a tomar decisões clínicas bem fundamentadas nas mais desafiadoras emergências. Opte por uma aquisição de ECG com 3, 5 ou 12 derivações com apoio avançado em caso de STEMI para acelerar o tratamento no laboratório de cateterismo. A exclusiva consultoria de LCT da Philips com orientações visuais pode ajudá-lo a reconhecer uma hipoxia, hipotensão ou hipocapnia induzida por hiperventilação em pacientes com suspeita de lesão cerebral traumática.
Intuitivo
Criado para facilidade de uso
O uso desse dispositivo leve e portátil é simples de aprender, reduzindo o tempo de treinamento necessário. Teclas programáveis intuitivas e um botão de navegação permitem que você navegue rapidamente pelo menu e limitam a entrada manual de dados.
Criado para facilidade de uso
O uso desse dispositivo leve e portátil é simples de aprender, reduzindo o tempo de treinamento necessário. Teclas programáveis intuitivas e um botão de navegação permitem que você navegue rapidamente pelo menu e limitam a entrada manual de dados.
Criado para facilidade de uso
O uso desse dispositivo leve e portátil é simples de aprender, reduzindo o tempo de treinamento necessário. Teclas programáveis intuitivas e um botão de navegação permitem que você navegue rapidamente pelo menu e limitam a entrada manual de dados.
Projetado para evoluir
Fácil de manusear
O IntelliSpace Connect é hospedado pela confiável e segura plataforma de nuvem da Philips e, portanto, não é necessário investir em hardware dispendioso, construir sua própria estrutura operacional ou manter servidores. A facilidade de atualização torna simples o aproveitamento dos recursos mais recentes. E todos os usuários têm um acesso seguro às informações de pacientes, baseado em seus cargos e diretamente nos mais populares navegadores de internet, o que lhes permite tomar decisões bem fundamentadas.
Fácil de manusear
O IntelliSpace Connect é hospedado pela confiável e segura plataforma de nuvem da Philips e, portanto, não é necessário investir em hardware dispendioso, construir sua própria estrutura operacional ou manter servidores. A facilidade de atualização torna simples o aproveitamento dos recursos mais recentes. E todos os usuários têm um acesso seguro às informações de pacientes, baseado em seus cargos e diretamente nos mais populares navegadores de internet, o que lhes permite tomar decisões bem fundamentadas.
Fácil de manusear
O IntelliSpace Connect é hospedado pela confiável e segura plataforma de nuvem da Philips e, portanto, não é necessário investir em hardware dispendioso, construir sua própria estrutura operacional ou manter servidores. A facilidade de atualização torna simples o aproveitamento dos recursos mais recentes. E todos os usuários têm um acesso seguro às informações de pacientes, baseado em seus cargos e diretamente nos mais populares navegadores de internet, o que lhes permite tomar decisões bem fundamentadas.
Uma solução de ponta a ponta
Tratamento e medições em um único dispositivo
O HeartStart Intrepid com IntelliSpace Connect junta o desfibrilador de classe mundial da Philips a avançadas medições clínicas em um dispositivo resistente e confiável, construído para resistir à intensa demanda de SMEs e ao uso hospitalar. O dispositivo facilita seus esforços no sentido de simplificar o fluxo de trabalho clínico, acelerar as comunicações de dados e documentar as análises pós-evento.
Tratamento e medições em um único dispositivo
O HeartStart Intrepid com IntelliSpace Connect junta o desfibrilador de classe mundial da Philips a avançadas medições clínicas em um dispositivo resistente e confiável, construído para resistir à intensa demanda de SMEs e ao uso hospitalar. O dispositivo facilita seus esforços no sentido de simplificar o fluxo de trabalho clínico, acelerar as comunicações de dados e documentar as análises pós-evento.
Tratamento e medições em um único dispositivo
O HeartStart Intrepid com IntelliSpace Connect junta o desfibrilador de classe mundial da Philips a avançadas medições clínicas em um dispositivo resistente e confiável, construído para resistir à intensa demanda de SMEs e ao uso hospitalar. O dispositivo facilita seus esforços no sentido de simplificar o fluxo de trabalho clínico, acelerar as comunicações de dados e documentar as análises pós-evento.
Desfibrilação aprimorada
Tratamento em tempo hábil
O HeartStart Intrepid acrescenta nossos mais recentes avanços em termos de monitoramento de pacientes e tecnologia de desfibrilação à nossa família de dispositivos comprovados de Suporte Avançado de Vida (SAV) e DEA. Nossa terapia bifásica SMART aplica um choque rápido e confiável aos pacientes em 5 segundos. No modo DEA, leva menos de 14 segundos para analisar o ritmo cardíaco e ficar pronto para aplicar um choque caso seja aconselhável (quando alimentado a bateria). O Indicador de Contato com o Paciente envia um feedback imediato sobre a qualidade das almofadas ou do contato das pás.
Tratamento em tempo hábil
O HeartStart Intrepid acrescenta nossos mais recentes avanços em termos de monitoramento de pacientes e tecnologia de desfibrilação à nossa família de dispositivos comprovados de Suporte Avançado de Vida (SAV) e DEA. Nossa terapia bifásica SMART aplica um choque rápido e confiável aos pacientes em 5 segundos. No modo DEA, leva menos de 14 segundos para analisar o ritmo cardíaco e ficar pronto para aplicar um choque caso seja aconselhável (quando alimentado a bateria). O Indicador de Contato com o Paciente envia um feedback imediato sobre a qualidade das almofadas ou do contato das pás.
Tratamento em tempo hábil
O HeartStart Intrepid acrescenta nossos mais recentes avanços em termos de monitoramento de pacientes e tecnologia de desfibrilação à nossa família de dispositivos comprovados de Suporte Avançado de Vida (SAV) e DEA. Nossa terapia bifásica SMART aplica um choque rápido e confiável aos pacientes em 5 segundos. No modo DEA, leva menos de 14 segundos para analisar o ritmo cardíaco e ficar pronto para aplicar um choque caso seja aconselhável (quando alimentado a bateria). O Indicador de Contato com o Paciente envia um feedback imediato sobre a qualidade das almofadas ou do contato das pás.
Aprimoramento contínuo
Dados consolidados
Acesse os detalhados relatórios de eventos armazenados no IntelliSpace Connect para documentar o tratamento e também as análises pós-evento, para impulsionar as iniciativas de qualidade da sua organização e inspirar uma cultura de aprimoramento contínuo.
Dados consolidados
Acesse os detalhados relatórios de eventos armazenados no IntelliSpace Connect para documentar o tratamento e também as análises pós-evento, para impulsionar as iniciativas de qualidade da sua organização e inspirar uma cultura de aprimoramento contínuo.
Dados consolidados
Acesse os detalhados relatórios de eventos armazenados no IntelliSpace Connect para documentar o tratamento e também as análises pós-evento, para impulsionar as iniciativas de qualidade da sua organização e inspirar uma cultura de aprimoramento contínuo.
Nem todos os recursos estão disponíveis em todos os locais; consulte seu representante local da Philips para obter todos os detalhes.
* Peso aproximado, com as almofadas, cabos, bateria e um novo rolo de papel
** Uma bateria nova totalmente carregada a 20°C fornece energia para um mínimo de cinco horas de monitoramento (ECG, EtCO2, SpO2, temperatura monitorada continuamente e medições de PANI coletadas a cada 15 minutos) seguidas de 20 ciclos de carga total/choque).
O produto pode não estar disponível em todos os mercados. Não disponível para venda nos EUA. Consulte seu representante local da Philips para obter a disponibilidade de todo o portfólio.
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