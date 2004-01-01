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EEG Module

Módulo de Medição

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O Módulo de EEG Philips M1027B oferece ampla funcionalidade com quatro canais de ondas de EEG em tempo real. O monitor detecta automaticamente se um módulo de dois ou quatro canais ou cabo-tronco está conectado.

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Características
Simplicidade

Simplicidade

Configuração fácil e rápida com cinco montagens de eletrodos configuráveis específicas do usuário

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Especificações

Especificações Físicas
Especificações Físicas
Peso
  • 0,3 kg/0,7 lb
Dimensões
  • 36 x 102 x 111 mm/1,4 x 4,0 x 4,4 pol
Especificações Físicas
Especificações Físicas
Peso
  • 0,3 kg/0,7 lb
Dimensões
  • 36 x 102 x 111 mm/1,4 x 4,0 x 4,4 pol
Veja todas as especificações
Especificações Físicas
Especificações Físicas
Peso
  • 0,3 kg/0,7 lb
Dimensões
  • 36 x 102 x 111 mm/1,4 x 4,0 x 4,4 pol

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