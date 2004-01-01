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Flexible Module Rack FMS-4

Rack de Módulo

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O Rack de Módulo Flexível FMS-4 oferece quatro slots de módulo para uso com módulos de medição individuais.

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Características
Escalabilidade

Escalabilidade

Conexões adicionais possíveis: use o conector MSL para conectar um MMS adicional.

Escalabilidade

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Especificações

Especificações Físicas
Especificações Físicas
Peso
  • &lt;950 g/2,09 lb
Dimensões
  • 194 x 139 x 110 mm/7,64 x 5,47 x 4,33 pol
Especificações Físicas
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Peso
  • &lt;950 g/2,09 lb
Dimensões
  • 194 x 139 x 110 mm/7,64 x 5,47 x 4,33 pol
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Especificações Físicas
Especificações Físicas
Peso
  • &lt;950 g/2,09 lb
Dimensões
  • 194 x 139 x 110 mm/7,64 x 5,47 x 4,33 pol

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