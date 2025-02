Microstream CO₂ Module Módulo de Medição

O módulo Efficia Microstream (tecnologia Oridion) CO₂ 863335 para uso com monitores de pacientes Efficia CM que suportam a funcionalidade de rack (CM12, CM120 e CM150). O método de medição de microstream coleta amostras do gás respiratório com fluxo constante das vias aéreas do paciente e o analisa com um sensor remoto de CO₂ embutido no monitor.