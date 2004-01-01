Módulo de Parâmetro de Rendimento Cardíaco para uso com monitores de pacientes IntelliVue. A medição do Rendimento Cardíaco (CO) mede de forma invasiva o rendimento cardíaco e outros parâmetros hemodinâmicos usando uma técnica chamada termodiluição. Suporta seringas pré-carregadas ou técnica de fluxo contínuo (CO-Set).
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