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Cardiac Output Parameter Module

Módulo de Medição

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Módulo de Parâmetro de Rendimento Cardíaco para uso com monitores de pacientes IntelliVue. A medição do Rendimento Cardíaco (CO) mede de forma invasiva o rendimento cardíaco e outros parâmetros hemodinâmicos usando uma técnica chamada termodiluição. Suporta seringas pré-carregadas ou técnica de fluxo contínuo (CO-Set).

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Resiste ao estresse do ambiente clínico

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Especificações

Especificações Físicas
Especificações Físicas
Peso
  • 0,3 kg / 0,7 lb
Dimensões
  • 36 x 102 x 111 mm / 1,4 x 4,0 x 4,4 pol.
Especificações Físicas
Especificações Físicas
Peso
  • 0,3 kg / 0,7 lb
Dimensões
  • 36 x 102 x 111 mm / 1,4 x 4,0 x 4,4 pol.
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Especificações Físicas
Especificações Físicas
Peso
  • 0,3 kg / 0,7 lb
Dimensões
  • 36 x 102 x 111 mm / 1,4 x 4,0 x 4,4 pol.

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