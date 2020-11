O desfibrilador HeartStart FRx incorpora recursos avançados para orientação de vida para ajudar os socorristas no tratamento da causa mais comum de parada cardíaca súbita. Com comandos de voz e design robusto, HeartStart FRx é fácil de configurar e usar. Em cena com policiais, no campo com atletas estudantis ou no trabalho com os funcionários, o desfibrilador HeartStart FRx é a solução para o tratamento da SCA em ambientes e condições muito exigentes para os outros tipos desfibriladores.