Cuidados Respiratórios e do Sono

Sustentabilidade na Philips é tudo sobre como melhorar a saúde e o bem-estar dos indivíduos e suas comunidades. Este sistema é energética eficaz com baixo consumo de energia para ajudar a poupar nos custos de energia. Sua baixa dissipação de calor é ideal em salas menores, que podem poupar em custos de refrigeração.

Conte com imagens deslumbrantes em 2D e 3D/4D com a resolução de detalhes que você precisa graças à tecnologia de Active Array. Ela oferece funções avançadas de 3D/4D, como Auto Face Reveal e Fetal STIC. Recursos ClearVue de 3D/4D são projetados para serem fáceis de usar e fácil de aprender, de modo que 3D/4D pode caber perfeitamente em seu fluxo de trabalho clínico rotineiro.

Esta é uma plataforma que pode abranger uma gama de aplicações de Ob/Gyn para imagem cardíaca, abdominal e geral. Este sistema versátil é projetado para excelente qualidade de imagem para melhorar a confiança diagnóstica e para fluxo de trabalho intuitivo com características que são sofisticados o suficiente para ser simples.

O design elegante deste sistema sugere a complexidade reduzida do sistema. O design modular significa maior facilidade de manutenção, confiabilidade e sustentabilidade dentro de um carrinho leve para manobrabilidade e maior portabilidade. Recursos avançados de manutenção e serviços de valor agregado são projetados para ajudar a mantê-lo funcionando com desempenho máximo.

