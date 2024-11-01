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A nova era do ecocardiógrafo Premium

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A nova era do ecocardiógrafo Premium

Tecnologia xMATRIX: cortes ultrafinos e planos ortogonais simultâneos em uma imagem de alta resolução. Arquitetura nSIGHT: independência entre resolução espacial e resolução temporal, com foco uniforme em toda a imagem. Inteligência Anatômica: quantificações automatizadas para exames simplificados, reprodutíveis e com novas informações clínicas. Ergonomia reinventada: navegação em tela de toque estilo Tablet. Ecocardiografia 3D TEE e TTE. Integração sincronizada com Hemodinâmica em ambientes híbridos.

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