Serviços exclusivos para um tratamento excepcional

Mantenha o desempenho ideal com uma ampla gama de programas educacionais e de treinamento remotos e internos no Philips Learning Center, em parceria com a TOMTEC- ACADEMY. Atualizações periódicas de software e avanços tecnológicos mantém você atualizado e asseguram a compatibilidade com as estruturas dinâmicas de hardware e servidor de TI.