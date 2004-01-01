O HD7 foi desenvolvido para seu uso contínuo, com grande volume de exames por dia, sem comprometer a confiança dos diagnósticos. O eqipamento foi projetado para ser simples de usar, fácil de aprender e rápido de se adaptar, mesmo por profissionais com pouca experiência em ultrassom.
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Streamline features || Fluxo de trabalho eficiente
Funções racionalizadas para melhorar a produtividade
O HD7 tem funções diferenciadas como a verdadeira captação de imagens digitais para melhor diferenciação e visualização de tecidos. Múltiplas portas transdutoras, fácil gravação de dados para CD, DVD, e pen drives simplificam o intercâmbio de dados. Ele também oferece uma ampla coleção de pré-configurações e um pleno leque de capacidades de quantificação e medição.
Funções racionalizadas para melhorar a produtividade
O HD7 tem funções diferenciadas como a verdadeira captação de imagens digitais para melhor diferenciação e visualização de tecidos. Múltiplas portas transdutoras, fácil gravação de dados para CD, DVD, e pen drives simplificam o intercâmbio de dados. Ele também oferece uma ampla coleção de pré-configurações e um pleno leque de capacidades de quantificação e medição.
Funções racionalizadas para melhorar a produtividade
O HD7 tem funções diferenciadas como a verdadeira captação de imagens digitais para melhor diferenciação e visualização de tecidos. Múltiplas portas transdutoras, fácil gravação de dados para CD, DVD, e pen drives simplificam o intercâmbio de dados. Ele também oferece uma ampla coleção de pré-configurações e um pleno leque de capacidades de quantificação e medição.
High-end features || Desempenho confiável e robusto
Funções de ponta a um preço acessível
O ultrassom HD7 tem por base um leque de funções e capacidades disponíveis em equipamentos Philips de ponta. É adequado tanto para uso em várias especialidades quanto aplicações específicas através de sua configuração personalizável.
Funções de ponta a um preço acessível
O ultrassom HD7 tem por base um leque de funções e capacidades disponíveis em equipamentos Philips de ponta. É adequado tanto para uso em várias especialidades quanto aplicações específicas através de sua configuração personalizável.
Funções de ponta a um preço acessível
O ultrassom HD7 tem por base um leque de funções e capacidades disponíveis em equipamentos Philips de ponta. É adequado tanto para uso em várias especialidades quanto aplicações específicas através de sua configuração personalizável.
Ergonomically adjustable || Fluxo de trabalho eficiente
Ergonomicamente ajustável para o máximo conforto
O monitor e painel de controle do ultrassom do HD7 são ergonomicamente ajustáveis para aumentar o conforto do usuário
Ergonomicamente ajustável para o máximo conforto
O monitor e painel de controle do ultrassom do HD7 são ergonomicamente ajustáveis para aumentar o conforto do usuário
Ergonomicamente ajustável para o máximo conforto
O monitor e painel de controle do ultrassom do HD7 são ergonomicamente ajustáveis para aumentar o conforto do usuário
Clinical applications || Desempenho confiável e robusto
Aplicações clínicas dão suporte a exames exigentes
O HD7 proporciona a amplitude das aplicações disponíveis para uso exigente em uma ampla variedade de exames. Estes incluem: abdominais, pequenas partes, pediátricos, músculoesqueléticos, neonatais, urológicos, obstétricos, ginecológicos e de fertilidade, vasculares, Doppler transcraniano, cardíacos, entre outros.
Aplicações clínicas dão suporte a exames exigentes
O HD7 proporciona a amplitude das aplicações disponíveis para uso exigente em uma ampla variedade de exames. Estes incluem: abdominais, pequenas partes, pediátricos, músculoesqueléticos, neonatais, urológicos, obstétricos, ginecológicos e de fertilidade, vasculares, Doppler transcraniano, cardíacos, entre outros.
Aplicações clínicas dão suporte a exames exigentes
O HD7 proporciona a amplitude das aplicações disponíveis para uso exigente em uma ampla variedade de exames. Estes incluem: abdominais, pequenas partes, pediátricos, músculoesqueléticos, neonatais, urológicos, obstétricos, ginecológicos e de fertilidade, vasculares, Doppler transcraniano, cardíacos, entre outros.
QLAB || Fluxo de trabalho eficiente
QLAB melhora o fluxo de trabalho da quantificação de dados
Melhore seu fluxo de trabalho com os métodos objetivos e automatizados da QLAB para quantificar dados de ultrassom. Uma completa linha de plugins está disponível para personalizar as capacidades do QLAB de modo que atendam às suas necessidades.
QLAB melhora o fluxo de trabalho da quantificação de dados
Melhore seu fluxo de trabalho com os métodos objetivos e automatizados da QLAB para quantificar dados de ultrassom. Uma completa linha de plugins está disponível para personalizar as capacidades do QLAB de modo que atendam às suas necessidades.
QLAB melhora o fluxo de trabalho da quantificação de dados
Melhore seu fluxo de trabalho com os métodos objetivos e automatizados da QLAB para quantificar dados de ultrassom. Uma completa linha de plugins está disponível para personalizar as capacidades do QLAB de modo que atendam às suas necessidades.
Proven design || Desempenho confiável e robusto
Design comprovado para operação confiável
O HD7 faz uso de confiável arquitetura de sistema, software e transdutores para garantir que você estará lá para seu paciente, exame após exame.
Design comprovado para operação confiável
O HD7 faz uso de confiável arquitetura de sistema, software e transdutores para garantir que você estará lá para seu paciente, exame após exame.
Design comprovado para operação confiável
O HD7 faz uso de confiável arquitetura de sistema, software e transdutores para garantir que você estará lá para seu paciente, exame após exame.
iSCAN || Desempenho confiável e robusto
iSCAN otimiza imagens automaticamente
A otimização de imagens iSCAN é o toque de um botão que automaticamente ajusta múltiplos parâmetros para rapidamente atingir ótima qualidade de imagem em 2D, coloridas ou de Doppler. Proporciona a melhor imagem possível com o mínimo de ajustes, reduzindo diferenças entre usuários experientes e novatos.
iSCAN otimiza imagens automaticamente
A otimização de imagens iSCAN é o toque de um botão que automaticamente ajusta múltiplos parâmetros para rapidamente atingir ótima qualidade de imagem em 2D, coloridas ou de Doppler. Proporciona a melhor imagem possível com o mínimo de ajustes, reduzindo diferenças entre usuários experientes e novatos.
iSCAN otimiza imagens automaticamente
A otimização de imagens iSCAN é o toque de um botão que automaticamente ajusta múltiplos parâmetros para rapidamente atingir ótima qualidade de imagem em 2D, coloridas ou de Doppler. Proporciona a melhor imagem possível com o mínimo de ajustes, reduzindo diferenças entre usuários experientes e novatos.
Intelligent Doppler || Desempenho confiável e robusto
Doppler inteligente automaticamente insere o ângulo ideal
Doppler inteligente automaticamente insere o ângulo ideal
Doppler inteligente automaticamente insere o ângulo ideal
Doppler inteligente automaticamente insere o ângulo ideal
Doppler inteligente automaticamente insere o ângulo ideal
Doppler inteligente automaticamente insere o ângulo ideal
Streamline features || Fluxo de trabalho eficiente
High-end features || Desempenho confiável e robusto
Ergonomically adjustable || Fluxo de trabalho eficiente
Clinical applications || Desempenho confiável e robusto
Streamline features || Fluxo de trabalho eficiente
Funções racionalizadas para melhorar a produtividade
O HD7 tem funções diferenciadas como a verdadeira captação de imagens digitais para melhor diferenciação e visualização de tecidos. Múltiplas portas transdutoras, fácil gravação de dados para CD, DVD, e pen drives simplificam o intercâmbio de dados. Ele também oferece uma ampla coleção de pré-configurações e um pleno leque de capacidades de quantificação e medição.
Funções racionalizadas para melhorar a produtividade
O HD7 tem funções diferenciadas como a verdadeira captação de imagens digitais para melhor diferenciação e visualização de tecidos. Múltiplas portas transdutoras, fácil gravação de dados para CD, DVD, e pen drives simplificam o intercâmbio de dados. Ele também oferece uma ampla coleção de pré-configurações e um pleno leque de capacidades de quantificação e medição.
Funções racionalizadas para melhorar a produtividade
O HD7 tem funções diferenciadas como a verdadeira captação de imagens digitais para melhor diferenciação e visualização de tecidos. Múltiplas portas transdutoras, fácil gravação de dados para CD, DVD, e pen drives simplificam o intercâmbio de dados. Ele também oferece uma ampla coleção de pré-configurações e um pleno leque de capacidades de quantificação e medição.
High-end features || Desempenho confiável e robusto
Funções de ponta a um preço acessível
O ultrassom HD7 tem por base um leque de funções e capacidades disponíveis em equipamentos Philips de ponta. É adequado tanto para uso em várias especialidades quanto aplicações específicas através de sua configuração personalizável.
Funções de ponta a um preço acessível
O ultrassom HD7 tem por base um leque de funções e capacidades disponíveis em equipamentos Philips de ponta. É adequado tanto para uso em várias especialidades quanto aplicações específicas através de sua configuração personalizável.
Funções de ponta a um preço acessível
O ultrassom HD7 tem por base um leque de funções e capacidades disponíveis em equipamentos Philips de ponta. É adequado tanto para uso em várias especialidades quanto aplicações específicas através de sua configuração personalizável.
Ergonomically adjustable || Fluxo de trabalho eficiente
Ergonomicamente ajustável para o máximo conforto
O monitor e painel de controle do ultrassom do HD7 são ergonomicamente ajustáveis para aumentar o conforto do usuário
Ergonomicamente ajustável para o máximo conforto
O monitor e painel de controle do ultrassom do HD7 são ergonomicamente ajustáveis para aumentar o conforto do usuário
Ergonomicamente ajustável para o máximo conforto
O monitor e painel de controle do ultrassom do HD7 são ergonomicamente ajustáveis para aumentar o conforto do usuário
Clinical applications || Desempenho confiável e robusto
Aplicações clínicas dão suporte a exames exigentes
O HD7 proporciona a amplitude das aplicações disponíveis para uso exigente em uma ampla variedade de exames. Estes incluem: abdominais, pequenas partes, pediátricos, músculoesqueléticos, neonatais, urológicos, obstétricos, ginecológicos e de fertilidade, vasculares, Doppler transcraniano, cardíacos, entre outros.
Aplicações clínicas dão suporte a exames exigentes
O HD7 proporciona a amplitude das aplicações disponíveis para uso exigente em uma ampla variedade de exames. Estes incluem: abdominais, pequenas partes, pediátricos, músculoesqueléticos, neonatais, urológicos, obstétricos, ginecológicos e de fertilidade, vasculares, Doppler transcraniano, cardíacos, entre outros.
Aplicações clínicas dão suporte a exames exigentes
O HD7 proporciona a amplitude das aplicações disponíveis para uso exigente em uma ampla variedade de exames. Estes incluem: abdominais, pequenas partes, pediátricos, músculoesqueléticos, neonatais, urológicos, obstétricos, ginecológicos e de fertilidade, vasculares, Doppler transcraniano, cardíacos, entre outros.
QLAB || Fluxo de trabalho eficiente
QLAB melhora o fluxo de trabalho da quantificação de dados
Melhore seu fluxo de trabalho com os métodos objetivos e automatizados da QLAB para quantificar dados de ultrassom. Uma completa linha de plugins está disponível para personalizar as capacidades do QLAB de modo que atendam às suas necessidades.
QLAB melhora o fluxo de trabalho da quantificação de dados
Melhore seu fluxo de trabalho com os métodos objetivos e automatizados da QLAB para quantificar dados de ultrassom. Uma completa linha de plugins está disponível para personalizar as capacidades do QLAB de modo que atendam às suas necessidades.
QLAB melhora o fluxo de trabalho da quantificação de dados
Melhore seu fluxo de trabalho com os métodos objetivos e automatizados da QLAB para quantificar dados de ultrassom. Uma completa linha de plugins está disponível para personalizar as capacidades do QLAB de modo que atendam às suas necessidades.
Proven design || Desempenho confiável e robusto
Design comprovado para operação confiável
O HD7 faz uso de confiável arquitetura de sistema, software e transdutores para garantir que você estará lá para seu paciente, exame após exame.
Design comprovado para operação confiável
O HD7 faz uso de confiável arquitetura de sistema, software e transdutores para garantir que você estará lá para seu paciente, exame após exame.
Design comprovado para operação confiável
O HD7 faz uso de confiável arquitetura de sistema, software e transdutores para garantir que você estará lá para seu paciente, exame após exame.
iSCAN || Desempenho confiável e robusto
iSCAN otimiza imagens automaticamente
A otimização de imagens iSCAN é o toque de um botão que automaticamente ajusta múltiplos parâmetros para rapidamente atingir ótima qualidade de imagem em 2D, coloridas ou de Doppler. Proporciona a melhor imagem possível com o mínimo de ajustes, reduzindo diferenças entre usuários experientes e novatos.
iSCAN otimiza imagens automaticamente
A otimização de imagens iSCAN é o toque de um botão que automaticamente ajusta múltiplos parâmetros para rapidamente atingir ótima qualidade de imagem em 2D, coloridas ou de Doppler. Proporciona a melhor imagem possível com o mínimo de ajustes, reduzindo diferenças entre usuários experientes e novatos.
iSCAN otimiza imagens automaticamente
A otimização de imagens iSCAN é o toque de um botão que automaticamente ajusta múltiplos parâmetros para rapidamente atingir ótima qualidade de imagem em 2D, coloridas ou de Doppler. Proporciona a melhor imagem possível com o mínimo de ajustes, reduzindo diferenças entre usuários experientes e novatos.
Intelligent Doppler || Desempenho confiável e robusto
Doppler inteligente automaticamente insere o ângulo ideal
Doppler inteligente automaticamente insere o ângulo ideal
Doppler inteligente automaticamente insere o ângulo ideal
Doppler inteligente automaticamente insere o ângulo ideal
Doppler inteligente automaticamente insere o ângulo ideal
Doppler inteligente automaticamente insere o ângulo ideal
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