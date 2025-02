Collaboration Live for tele-ultrasound Agora, os sistemas de ultrassom fazem mais do que apenas leituras.

Collaboration Live é a primeira ferramenta de telemedicina integrada com qualidade diagnóstica*. Permite falar, enviar mensagens de texto, compartilhar a tela e transmitir vídeo diretamente do sistema de ultrassom para um computador ou dispositivo móvel*, permitindo que o usuário expanda sua equipe sem aumentá-la. Dê acesso de membros da equipe de cuidados a especialistas sob demanda para diagnósticos clínicos à distância em tempo real com o controle remoto do sistema, suporte à decisão em exames complexos e treinamento em protocolos de cuidados*.