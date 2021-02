Um avanço no diagnóstico por imagem no ponto de atendimento. O Philips Lumify combina transdutores e um aplicativo de ultrassom para trazer recursos de diagnóstico para o seu smartphone e tablet compatíveis. Adquira dados clínicos críticos de forma rápida e fácil em mais cenários de ponto de atendimento: medicina de emergência, cuidados críticos, atendimentos no leito e no consultório.