DynaCAD Prostate

O DynaCAD é um sistema multifornecedor de análise de imagens de RM da próstata que aumenta os recursos de análise e aprimora o fluxo de trabalho, processando e exibindo imagens 3D com protocolos de sequências personalizados e prontos para leitura. As imagens podem ser transferidas diretamente do aparelho de IRM para o DynaCAD para processamento automático. Após a conclusão do caso, as principais imagens, dados estatísticos e relatórios de PI-RADS® da próstata podem ser transferidos automaticamente para o PACS para arquivamento.