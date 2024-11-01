Exames de RM até 50% mais rápidos com praticamente a mesma qualidade de imagem¹

O tempo é uma das coisas mais preciosas de que você dispõe no seu setor de RM. Você sabia que existe uma forma de recuperar o tempo perdido durante os exames de RM? E de usar o tempo disponível com maior sabedoria? Imagine como isso poderia ajudar a fazer melhor uso dos seus recursos escassos e atender melhor às solicitações dos médicos que encaminham pacientes: isso é exatamente o que o Compressed SENSE pode fazer pelo seu setor de RM.