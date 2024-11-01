Com o SmartPath, você pode converter seu sistema Ingenia existente em um sistema Ingenia Elition X MR, dando uma nova direção à pesquisa clínica no diagnóstico por imagem 3.0T baseado em designs de gradiente e RF. Ele permite que você aumente seu desempenho com soluções inovadoras SmartWorkflow que incluem tecnologia de detecção de pacientes sem contato, orientação no quarto para a acomodação do paciente. O Compressed SENSE permite exames até 50% mais rápidos com qualidade de imagem praticamente igual.¹ Sua conversão SmartPath também dá acesso às técnicas de varredura mais recentes para um diagnóstico confiante.
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Desbrave novos territórios em no diagnóstico por imagem neurofuncional - SP para Elition X
Desbrave novos territórios em no diagnóstico por imagem neurofuncional
Os gradientes HP Ingenia Elition Vega proporcionam uma resolução temporal até 23% maior em estudos de RMf para excelentes imagens funcionais a 3.0T². O Ingenia Elition permite explorar novos territórios no campo da RM neurofuncional, desvendando as conexões e a configuração funcional do cérebro.
Desbrave novos territórios em no diagnóstico por imagem neurofuncional
Os gradientes HP Ingenia Elition Vega proporcionam uma resolução temporal até 23% maior em estudos de RMf para excelentes imagens funcionais a 3.0T². O Ingenia Elition permite explorar novos territórios no campo da RM neurofuncional, desvendando as conexões e a configuração funcional do cérebro.
Desbrave novos territórios em no diagnóstico por imagem neurofuncional
Os gradientes HP Ingenia Elition Vega proporcionam uma resolução temporal até 23% maior em estudos de RMf para excelentes imagens funcionais a 3.0T². O Ingenia Elition permite explorar novos territórios no campo da RM neurofuncional, desvendando as conexões e a configuração funcional do cérebro.
Desbrave novos territórios em no diagnóstico por imagem neurofuncional - SP para Elition X
Desbrave novos territórios em no diagnóstico por imagem neurofuncional
Os gradientes HP Ingenia Elition Vega proporcionam uma resolução temporal até 23% maior em estudos de RMf para excelentes imagens funcionais a 3.0T². O Ingenia Elition permite explorar novos territórios no campo da RM neurofuncional, desvendando as conexões e a configuração funcional do cérebro.
Orientações ao alcance da sua mão
Orientações ao alcance da sua mão
Aumente a confiança da equipe e acelere a configuração dos pacientes por meio de orientações e insights automatizados sobre os detalhes do estudo do paciente em curso em tempo real. Obtenha resultados de alta qualidade, independentemente do nível de experiência da equipe. O VitalScreen fornece orientações para a sua equipe ao alcance da mão.
Orientações ao alcance da sua mão
Aumente a confiança da equipe e acelere a configuração dos pacientes por meio de orientações e insights automatizados sobre os detalhes do estudo do paciente em curso em tempo real. Obtenha resultados de alta qualidade, independentemente do nível de experiência da equipe. O VitalScreen fornece orientações para a sua equipe ao alcance da mão.
Orientações ao alcance da sua mão
Aumente a confiança da equipe e acelere a configuração dos pacientes por meio de orientações e insights automatizados sobre os detalhes do estudo do paciente em curso em tempo real. Obtenha resultados de alta qualidade, independentemente do nível de experiência da equipe. O VitalScreen fornece orientações para a sua equipe ao alcance da mão.
Aumente a confiança da equipe e acelere a configuração dos pacientes por meio de orientações e insights automatizados sobre os detalhes do estudo do paciente em curso em tempo real. Obtenha resultados de alta qualidade, independentemente do nível de experiência da equipe. O VitalScreen fornece orientações para a sua equipe ao alcance da mão.
Imagens DWI até 30% mais rápidas - SP para Elition X
Imagens de DWI até 30% mais rápidas²
Com os gradientes de alto desempenho do Ingenia Elition, as varreduras de difusão são 30% mais rápidas e parecem mais nítidas². Uma resolução de contraste em média 70% maior pode ser obtida em imagens de difusão². A SNR é aprimorada ainda mais devido a um TE até 15% menor no diagnóstico por de difusão².
Imagens de DWI até 30% mais rápidas²
Com os gradientes de alto desempenho do Ingenia Elition, as varreduras de difusão são 30% mais rápidas e parecem mais nítidas². Uma resolução de contraste em média 70% maior pode ser obtida em imagens de difusão². A SNR é aprimorada ainda mais devido a um TE até 15% menor no diagnóstico por de difusão².
Imagens de DWI até 30% mais rápidas²
Com os gradientes de alto desempenho do Ingenia Elition, as varreduras de difusão são 30% mais rápidas e parecem mais nítidas². Uma resolução de contraste em média 70% maior pode ser obtida em imagens de difusão². A SNR é aprimorada ainda mais devido a um TE até 15% menor no diagnóstico por de difusão².
Imagens DWI até 30% mais rápidas - SP para Elition X
Imagens de DWI até 30% mais rápidas²
Com os gradientes de alto desempenho do Ingenia Elition, as varreduras de difusão são 30% mais rápidas e parecem mais nítidas². Uma resolução de contraste em média 70% maior pode ser obtida em imagens de difusão². A SNR é aprimorada ainda mais devido a um TE até 15% menor no diagnóstico por de difusão².
Resolução até 60% mais alta - SP para Elition X
Resolução até 60% mais alta¹
Gradientes totalmente redesenhados combinados com a tecnologia de aceleração Compressed SENSE permitem até 60% maior resolução espacial¹ no mesmo tempo de varredura, revelando mais detalhes para maior precisão. Isso permite, por exemplo, acelerar seu diagnóstico por imagem muscoesquelético isotrópico 3D. É precisão que ficou eficiente.
Resolução até 60% mais alta¹
Gradientes totalmente redesenhados combinados com a tecnologia de aceleração Compressed SENSE permitem até 60% maior resolução espacial¹ no mesmo tempo de varredura, revelando mais detalhes para maior precisão. Isso permite, por exemplo, acelerar seu diagnóstico por imagem muscoesquelético isotrópico 3D. É precisão que ficou eficiente.
Resolução até 60% mais alta¹
Gradientes totalmente redesenhados combinados com a tecnologia de aceleração Compressed SENSE permitem até 60% maior resolução espacial¹ no mesmo tempo de varredura, revelando mais detalhes para maior precisão. Isso permite, por exemplo, acelerar seu diagnóstico por imagem muscoesquelético isotrópico 3D. É precisão que ficou eficiente.
Gradientes totalmente redesenhados combinados com a tecnologia de aceleração Compressed SENSE permitem até 60% maior resolução espacial¹ no mesmo tempo de varredura, revelando mais detalhes para maior precisão. Isso permite, por exemplo, acelerar seu diagnóstico por imagem muscoesquelético isotrópico 3D. É precisão que ficou eficiente.
Acesso às técnicas de varredura mais recentes
Acesso às técnicas de varredura mais recentes
Torne-se o parceiro preferido dentro da sua rede de encaminhamento. A atualização facilita o acesso a novas capacidades clínicas. Você pode aproveitar ao máximo as novas oportunidades oferecidas por mais de 30 aplicações clínicas únicas introduzidas no portfólio de soluções de RM da Philips desde 2013.
Acesso às técnicas de varredura mais recentes
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Acesso às técnicas de varredura mais recentes
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Torne-se o parceiro preferido dentro da sua rede de encaminhamento. A atualização facilita o acesso a novas capacidades clínicas. Você pode aproveitar ao máximo as novas oportunidades oferecidas por mais de 30 aplicações clínicas únicas introduzidas no portfólio de soluções de RM da Philips desde 2013.
Exames de RM até 50% mais rápidos - SP para Ingeniia Elition X
Exames de RM até 50% mais rápidos com praticamente a mesma qualidade de imagem¹
O tempo é uma das coisas mais preciosas de que você dispõe no seu setor de RM. Você sabia que existe uma forma de recuperar o tempo perdido durante os exames de RM? E de usar o tempo disponível com maior sabedoria? Imagine como isso poderia ajudar a fazer melhor uso dos seus recursos escassos e atender melhor às solicitações dos médicos que encaminham pacientes: isso é exatamente o que o Compressed SENSE pode fazer pelo seu setor de RM.
Exames de RM até 50% mais rápidos com praticamente a mesma qualidade de imagem¹
O tempo é uma das coisas mais preciosas de que você dispõe no seu setor de RM. Você sabia que existe uma forma de recuperar o tempo perdido durante os exames de RM? E de usar o tempo disponível com maior sabedoria? Imagine como isso poderia ajudar a fazer melhor uso dos seus recursos escassos e atender melhor às solicitações dos médicos que encaminham pacientes: isso é exatamente o que o Compressed SENSE pode fazer pelo seu setor de RM.
Exames de RM até 50% mais rápidos com praticamente a mesma qualidade de imagem¹
O tempo é uma das coisas mais preciosas de que você dispõe no seu setor de RM. Você sabia que existe uma forma de recuperar o tempo perdido durante os exames de RM? E de usar o tempo disponível com maior sabedoria? Imagine como isso poderia ajudar a fazer melhor uso dos seus recursos escassos e atender melhor às solicitações dos médicos que encaminham pacientes: isso é exatamente o que o Compressed SENSE pode fazer pelo seu setor de RM.
Exames de RM até 50% mais rápidos - SP para Ingeniia Elition X
Exames de RM até 50% mais rápidos com praticamente a mesma qualidade de imagem¹
O tempo é uma das coisas mais preciosas de que você dispõe no seu setor de RM. Você sabia que existe uma forma de recuperar o tempo perdido durante os exames de RM? E de usar o tempo disponível com maior sabedoria? Imagine como isso poderia ajudar a fazer melhor uso dos seus recursos escassos e atender melhor às solicitações dos médicos que encaminham pacientes: isso é exatamente o que o Compressed SENSE pode fazer pelo seu setor de RM.
Detecção do paciente sem contato - SP para Ingenia Elition X
Detecção do paciente sem contato
Libere sua equipe da pesada tarefa de posicionar e reposicionar uma cinta respiratória. O posicionamento da cinta desvia o foco do operador, do paciente para a tecnologia, em um momento no qual é fundamental que o paciente se sinta à vontade e tranquilo. Aproveite a detecção óptica e a IA para detectar os padrões respiratórios do paciente automaticamente. A detecção de pacientes sem contato VitalEye proporciona uma rápida detecção da respiração do paciente sem nenhuma interação do operador.
Detecção do paciente sem contato
Libere sua equipe da pesada tarefa de posicionar e reposicionar uma cinta respiratória. O posicionamento da cinta desvia o foco do operador, do paciente para a tecnologia, em um momento no qual é fundamental que o paciente se sinta à vontade e tranquilo. Aproveite a detecção óptica e a IA para detectar os padrões respiratórios do paciente automaticamente. A detecção de pacientes sem contato VitalEye proporciona uma rápida detecção da respiração do paciente sem nenhuma interação do operador.
Detecção do paciente sem contato
Libere sua equipe da pesada tarefa de posicionar e reposicionar uma cinta respiratória. O posicionamento da cinta desvia o foco do operador, do paciente para a tecnologia, em um momento no qual é fundamental que o paciente se sinta à vontade e tranquilo. Aproveite a detecção óptica e a IA para detectar os padrões respiratórios do paciente automaticamente. A detecção de pacientes sem contato VitalEye proporciona uma rápida detecção da respiração do paciente sem nenhuma interação do operador.
Detecção do paciente sem contato - SP para Ingenia Elition X
Detecção do paciente sem contato
Libere sua equipe da pesada tarefa de posicionar e reposicionar uma cinta respiratória. O posicionamento da cinta desvia o foco do operador, do paciente para a tecnologia, em um momento no qual é fundamental que o paciente se sinta à vontade e tranquilo. Aproveite a detecção óptica e a IA para detectar os padrões respiratórios do paciente automaticamente. A detecção de pacientes sem contato VitalEye proporciona uma rápida detecção da respiração do paciente sem nenhuma interação do operador.
Proporcione uma experiência de imersão visual
Proporcione uma experiência de imersão visual
A Philips adota uma abordagem centrada no paciente para exames de ressonância magnética. Nossa experiência ambiental exclusiva permite que você e seus pacientes definam iluminação, sons e visuais de acordo com suas preferências pessoais. Nossa solução inovadora in-bore foi projetada para oferecer uma experiência sensorial relaxante.
Proporcione uma experiência de imersão visual
A Philips adota uma abordagem centrada no paciente para exames de ressonância magnética. Nossa experiência ambiental exclusiva permite que você e seus pacientes definam iluminação, sons e visuais de acordo com suas preferências pessoais. Nossa solução inovadora in-bore foi projetada para oferecer uma experiência sensorial relaxante.
Proporcione uma experiência de imersão visual
A Philips adota uma abordagem centrada no paciente para exames de ressonância magnética. Nossa experiência ambiental exclusiva permite que você e seus pacientes definam iluminação, sons e visuais de acordo com suas preferências pessoais. Nossa solução inovadora in-bore foi projetada para oferecer uma experiência sensorial relaxante.
A Philips adota uma abordagem centrada no paciente para exames de ressonância magnética. Nossa experiência ambiental exclusiva permite que você e seus pacientes definam iluminação, sons e visuais de acordo com suas preferências pessoais. Nossa solução inovadora in-bore foi projetada para oferecer uma experiência sensorial relaxante.
Aumente o conforto do paciente - SP para Ingenia Elition X
Aumente o conforto do paciente
O Ingenia Elition oferece uma ótima experiência de mesa graças ao colchão para conforto. Em média, 90% dos pacientes em muito desconforto acham mais fácil deitar parados no colchão para conforto do que em um colchão padrão³. O conforto geral para esse grupo de pacientes pode aumentar em até 36%³
Aumente o conforto do paciente
O Ingenia Elition oferece uma ótima experiência de mesa graças ao colchão para conforto. Em média, 90% dos pacientes em muito desconforto acham mais fácil deitar parados no colchão para conforto do que em um colchão padrão³. O conforto geral para esse grupo de pacientes pode aumentar em até 36%³
Aumente o conforto do paciente
O Ingenia Elition oferece uma ótima experiência de mesa graças ao colchão para conforto. Em média, 90% dos pacientes em muito desconforto acham mais fácil deitar parados no colchão para conforto do que em um colchão padrão³. O conforto geral para esse grupo de pacientes pode aumentar em até 36%³
Aumente o conforto do paciente - SP para Ingenia Elition X
Aumente o conforto do paciente
O Ingenia Elition oferece uma ótima experiência de mesa graças ao colchão para conforto. Em média, 90% dos pacientes em muito desconforto acham mais fácil deitar parados no colchão para conforto do que em um colchão padrão³. O conforto geral para esse grupo de pacientes pode aumentar em até 36%³
Padronize sua frota de RM - SP para Ingenia 3.0T Evolution
Padronize sua frota de RM a um custo anual fixo
Se você possui mais de um scanner da Philips, padronizá-los na mesma versão de software pode aumentar a eficiência por meio do uso de uma única interface de usuário para facilitar a aprendizagem dos operadores e permitir que usem os mesmos ExamCards nos diversos scanners. Com o programa de assinatura Technology Maximizer Plus, seu Ingenia 3.0T Evolution e o restante da sua frota receberão as atualizações de software assim que estiverem disponíveis, proporcionando as vantagens dos aprimoramentos de software e dos avanços de segurança cibernética e mantendo todos os seus sistemas de RM no mesmo nível.
Padronize sua frota de RM a um custo anual fixo
Se você possui mais de um scanner da Philips, padronizá-los na mesma versão de software pode aumentar a eficiência por meio do uso de uma única interface de usuário para facilitar a aprendizagem dos operadores e permitir que usem os mesmos ExamCards nos diversos scanners. Com o programa de assinatura Technology Maximizer Plus, seu Ingenia 3.0T Evolution e o restante da sua frota receberão as atualizações de software assim que estiverem disponíveis, proporcionando as vantagens dos aprimoramentos de software e dos avanços de segurança cibernética e mantendo todos os seus sistemas de RM no mesmo nível.
Padronize sua frota de RM a um custo anual fixo
Se você possui mais de um scanner da Philips, padronizá-los na mesma versão de software pode aumentar a eficiência por meio do uso de uma única interface de usuário para facilitar a aprendizagem dos operadores e permitir que usem os mesmos ExamCards nos diversos scanners. Com o programa de assinatura Technology Maximizer Plus, seu Ingenia 3.0T Evolution e o restante da sua frota receberão as atualizações de software assim que estiverem disponíveis, proporcionando as vantagens dos aprimoramentos de software e dos avanços de segurança cibernética e mantendo todos os seus sistemas de RM no mesmo nível.
Padronize sua frota de RM - SP para Ingenia 3.0T Evolution
Padronize sua frota de RM a um custo anual fixo
Se você possui mais de um scanner da Philips, padronizá-los na mesma versão de software pode aumentar a eficiência por meio do uso de uma única interface de usuário para facilitar a aprendizagem dos operadores e permitir que usem os mesmos ExamCards nos diversos scanners. Com o programa de assinatura Technology Maximizer Plus, seu Ingenia 3.0T Evolution e o restante da sua frota receberão as atualizações de software assim que estiverem disponíveis, proporcionando as vantagens dos aprimoramentos de software e dos avanços de segurança cibernética e mantendo todos os seus sistemas de RM no mesmo nível.
Evite os problemas antes que eles ocorram
Evite os problemas antes que eles ocorram
O tempo de inatividade do scanner pode prejudicar sua agenda e atrasar o atendimento ao paciente. Oferecemos contratos de manutenção adequados às suas necessidades, habilitados pelas mais recentes inovações de manutenção e incluindo uma garantia de tempo de atividade. Evitamos os problemas antes que eles ocorram por meio de um monitoramento remoto proativo, de diagnósticos remotos e de serviços de manutenção remotos e em campo. Com os e-Alerts, monitoramos à distância mais de 500 parâmetros do seu sistema de RM, detectando e resolvendo problemas sem afetar as operações do seu departamento.
Evite os problemas antes que eles ocorram
O tempo de inatividade do scanner pode prejudicar sua agenda e atrasar o atendimento ao paciente. Oferecemos contratos de manutenção adequados às suas necessidades, habilitados pelas mais recentes inovações de manutenção e incluindo uma garantia de tempo de atividade. Evitamos os problemas antes que eles ocorram por meio de um monitoramento remoto proativo, de diagnósticos remotos e de serviços de manutenção remotos e em campo. Com os e-Alerts, monitoramos à distância mais de 500 parâmetros do seu sistema de RM, detectando e resolvendo problemas sem afetar as operações do seu departamento.
Evite os problemas antes que eles ocorram
O tempo de inatividade do scanner pode prejudicar sua agenda e atrasar o atendimento ao paciente. Oferecemos contratos de manutenção adequados às suas necessidades, habilitados pelas mais recentes inovações de manutenção e incluindo uma garantia de tempo de atividade. Evitamos os problemas antes que eles ocorram por meio de um monitoramento remoto proativo, de diagnósticos remotos e de serviços de manutenção remotos e em campo. Com os e-Alerts, monitoramos à distância mais de 500 parâmetros do seu sistema de RM, detectando e resolvendo problemas sem afetar as operações do seu departamento.
O tempo de inatividade do scanner pode prejudicar sua agenda e atrasar o atendimento ao paciente. Oferecemos contratos de manutenção adequados às suas necessidades, habilitados pelas mais recentes inovações de manutenção e incluindo uma garantia de tempo de atividade. Evitamos os problemas antes que eles ocorram por meio de um monitoramento remoto proativo, de diagnósticos remotos e de serviços de manutenção remotos e em campo. Com os e-Alerts, monitoramos à distância mais de 500 parâmetros do seu sistema de RM, detectando e resolvendo problemas sem afetar as operações do seu departamento.
Produtividade centrada no paciente - SP para Ingenia Elition X
Produtividade centrada no paciente com as soluções SmartWorkflow
O uso crescente de RM para diagnosticar uma variedade de condições e doenças resultou em uma demanda por maior eficiência. Muitas vezes, a produtividade parece estar em desacordo com a necessidade de dar aos pacientes o tempo e o atendimento que eles desejam. O SmartWorkflow fornece uma solução de fluxo de trabalho de ponta a ponta, favorecendo uma melhor experiência do paciente e da equipe e resultando em uma produtividade centrada no paciente.
Produtividade centrada no paciente com as soluções SmartWorkflow
O uso crescente de RM para diagnosticar uma variedade de condições e doenças resultou em uma demanda por maior eficiência. Muitas vezes, a produtividade parece estar em desacordo com a necessidade de dar aos pacientes o tempo e o atendimento que eles desejam. O SmartWorkflow fornece uma solução de fluxo de trabalho de ponta a ponta, favorecendo uma melhor experiência do paciente e da equipe e resultando em uma produtividade centrada no paciente.
Produtividade centrada no paciente com as soluções SmartWorkflow
O uso crescente de RM para diagnosticar uma variedade de condições e doenças resultou em uma demanda por maior eficiência. Muitas vezes, a produtividade parece estar em desacordo com a necessidade de dar aos pacientes o tempo e o atendimento que eles desejam. O SmartWorkflow fornece uma solução de fluxo de trabalho de ponta a ponta, favorecendo uma melhor experiência do paciente e da equipe e resultando em uma produtividade centrada no paciente.
Desbrave novos territórios em no diagnóstico por imagem neurofuncional - SP para Elition X
Orientações ao alcance da sua mão
Imagens DWI até 30% mais rápidas - SP para Elition X
Desbrave novos territórios em no diagnóstico por imagem neurofuncional - SP para Elition X
Desbrave novos territórios em no diagnóstico por imagem neurofuncional
Os gradientes HP Ingenia Elition Vega proporcionam uma resolução temporal até 23% maior em estudos de RMf para excelentes imagens funcionais a 3.0T². O Ingenia Elition permite explorar novos territórios no campo da RM neurofuncional, desvendando as conexões e a configuração funcional do cérebro.
Desbrave novos territórios em no diagnóstico por imagem neurofuncional
Os gradientes HP Ingenia Elition Vega proporcionam uma resolução temporal até 23% maior em estudos de RMf para excelentes imagens funcionais a 3.0T². O Ingenia Elition permite explorar novos territórios no campo da RM neurofuncional, desvendando as conexões e a configuração funcional do cérebro.
Desbrave novos territórios em no diagnóstico por imagem neurofuncional
Os gradientes HP Ingenia Elition Vega proporcionam uma resolução temporal até 23% maior em estudos de RMf para excelentes imagens funcionais a 3.0T². O Ingenia Elition permite explorar novos territórios no campo da RM neurofuncional, desvendando as conexões e a configuração funcional do cérebro.
Desbrave novos territórios em no diagnóstico por imagem neurofuncional - SP para Elition X
Desbrave novos territórios em no diagnóstico por imagem neurofuncional
Os gradientes HP Ingenia Elition Vega proporcionam uma resolução temporal até 23% maior em estudos de RMf para excelentes imagens funcionais a 3.0T². O Ingenia Elition permite explorar novos territórios no campo da RM neurofuncional, desvendando as conexões e a configuração funcional do cérebro.
Orientações ao alcance da sua mão
Orientações ao alcance da sua mão
Aumente a confiança da equipe e acelere a configuração dos pacientes por meio de orientações e insights automatizados sobre os detalhes do estudo do paciente em curso em tempo real. Obtenha resultados de alta qualidade, independentemente do nível de experiência da equipe. O VitalScreen fornece orientações para a sua equipe ao alcance da mão.
Orientações ao alcance da sua mão
Aumente a confiança da equipe e acelere a configuração dos pacientes por meio de orientações e insights automatizados sobre os detalhes do estudo do paciente em curso em tempo real. Obtenha resultados de alta qualidade, independentemente do nível de experiência da equipe. O VitalScreen fornece orientações para a sua equipe ao alcance da mão.
Orientações ao alcance da sua mão
Aumente a confiança da equipe e acelere a configuração dos pacientes por meio de orientações e insights automatizados sobre os detalhes do estudo do paciente em curso em tempo real. Obtenha resultados de alta qualidade, independentemente do nível de experiência da equipe. O VitalScreen fornece orientações para a sua equipe ao alcance da mão.
Aumente a confiança da equipe e acelere a configuração dos pacientes por meio de orientações e insights automatizados sobre os detalhes do estudo do paciente em curso em tempo real. Obtenha resultados de alta qualidade, independentemente do nível de experiência da equipe. O VitalScreen fornece orientações para a sua equipe ao alcance da mão.
Imagens DWI até 30% mais rápidas - SP para Elition X
Imagens de DWI até 30% mais rápidas²
Com os gradientes de alto desempenho do Ingenia Elition, as varreduras de difusão são 30% mais rápidas e parecem mais nítidas². Uma resolução de contraste em média 70% maior pode ser obtida em imagens de difusão². A SNR é aprimorada ainda mais devido a um TE até 15% menor no diagnóstico por de difusão².
Imagens de DWI até 30% mais rápidas²
Com os gradientes de alto desempenho do Ingenia Elition, as varreduras de difusão são 30% mais rápidas e parecem mais nítidas². Uma resolução de contraste em média 70% maior pode ser obtida em imagens de difusão². A SNR é aprimorada ainda mais devido a um TE até 15% menor no diagnóstico por de difusão².
Imagens de DWI até 30% mais rápidas²
Com os gradientes de alto desempenho do Ingenia Elition, as varreduras de difusão são 30% mais rápidas e parecem mais nítidas². Uma resolução de contraste em média 70% maior pode ser obtida em imagens de difusão². A SNR é aprimorada ainda mais devido a um TE até 15% menor no diagnóstico por de difusão².
Imagens DWI até 30% mais rápidas - SP para Elition X
Imagens de DWI até 30% mais rápidas²
Com os gradientes de alto desempenho do Ingenia Elition, as varreduras de difusão são 30% mais rápidas e parecem mais nítidas². Uma resolução de contraste em média 70% maior pode ser obtida em imagens de difusão². A SNR é aprimorada ainda mais devido a um TE até 15% menor no diagnóstico por de difusão².
Resolução até 60% mais alta - SP para Elition X
Resolução até 60% mais alta¹
Gradientes totalmente redesenhados combinados com a tecnologia de aceleração Compressed SENSE permitem até 60% maior resolução espacial¹ no mesmo tempo de varredura, revelando mais detalhes para maior precisão. Isso permite, por exemplo, acelerar seu diagnóstico por imagem muscoesquelético isotrópico 3D. É precisão que ficou eficiente.
Resolução até 60% mais alta¹
Gradientes totalmente redesenhados combinados com a tecnologia de aceleração Compressed SENSE permitem até 60% maior resolução espacial¹ no mesmo tempo de varredura, revelando mais detalhes para maior precisão. Isso permite, por exemplo, acelerar seu diagnóstico por imagem muscoesquelético isotrópico 3D. É precisão que ficou eficiente.
Resolução até 60% mais alta¹
Gradientes totalmente redesenhados combinados com a tecnologia de aceleração Compressed SENSE permitem até 60% maior resolução espacial¹ no mesmo tempo de varredura, revelando mais detalhes para maior precisão. Isso permite, por exemplo, acelerar seu diagnóstico por imagem muscoesquelético isotrópico 3D. É precisão que ficou eficiente.
Gradientes totalmente redesenhados combinados com a tecnologia de aceleração Compressed SENSE permitem até 60% maior resolução espacial¹ no mesmo tempo de varredura, revelando mais detalhes para maior precisão. Isso permite, por exemplo, acelerar seu diagnóstico por imagem muscoesquelético isotrópico 3D. É precisão que ficou eficiente.
Acesso às técnicas de varredura mais recentes
Acesso às técnicas de varredura mais recentes
Torne-se o parceiro preferido dentro da sua rede de encaminhamento. A atualização facilita o acesso a novas capacidades clínicas. Você pode aproveitar ao máximo as novas oportunidades oferecidas por mais de 30 aplicações clínicas únicas introduzidas no portfólio de soluções de RM da Philips desde 2013.
Acesso às técnicas de varredura mais recentes
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Acesso às técnicas de varredura mais recentes
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Exames de RM até 50% mais rápidos - SP para Ingeniia Elition X
Exames de RM até 50% mais rápidos com praticamente a mesma qualidade de imagem¹
O tempo é uma das coisas mais preciosas de que você dispõe no seu setor de RM. Você sabia que existe uma forma de recuperar o tempo perdido durante os exames de RM? E de usar o tempo disponível com maior sabedoria? Imagine como isso poderia ajudar a fazer melhor uso dos seus recursos escassos e atender melhor às solicitações dos médicos que encaminham pacientes: isso é exatamente o que o Compressed SENSE pode fazer pelo seu setor de RM.
Exames de RM até 50% mais rápidos com praticamente a mesma qualidade de imagem¹
O tempo é uma das coisas mais preciosas de que você dispõe no seu setor de RM. Você sabia que existe uma forma de recuperar o tempo perdido durante os exames de RM? E de usar o tempo disponível com maior sabedoria? Imagine como isso poderia ajudar a fazer melhor uso dos seus recursos escassos e atender melhor às solicitações dos médicos que encaminham pacientes: isso é exatamente o que o Compressed SENSE pode fazer pelo seu setor de RM.
Exames de RM até 50% mais rápidos com praticamente a mesma qualidade de imagem¹
O tempo é uma das coisas mais preciosas de que você dispõe no seu setor de RM. Você sabia que existe uma forma de recuperar o tempo perdido durante os exames de RM? E de usar o tempo disponível com maior sabedoria? Imagine como isso poderia ajudar a fazer melhor uso dos seus recursos escassos e atender melhor às solicitações dos médicos que encaminham pacientes: isso é exatamente o que o Compressed SENSE pode fazer pelo seu setor de RM.
Exames de RM até 50% mais rápidos - SP para Ingeniia Elition X
Exames de RM até 50% mais rápidos com praticamente a mesma qualidade de imagem¹
O tempo é uma das coisas mais preciosas de que você dispõe no seu setor de RM. Você sabia que existe uma forma de recuperar o tempo perdido durante os exames de RM? E de usar o tempo disponível com maior sabedoria? Imagine como isso poderia ajudar a fazer melhor uso dos seus recursos escassos e atender melhor às solicitações dos médicos que encaminham pacientes: isso é exatamente o que o Compressed SENSE pode fazer pelo seu setor de RM.
Detecção do paciente sem contato - SP para Ingenia Elition X
Detecção do paciente sem contato
Libere sua equipe da pesada tarefa de posicionar e reposicionar uma cinta respiratória. O posicionamento da cinta desvia o foco do operador, do paciente para a tecnologia, em um momento no qual é fundamental que o paciente se sinta à vontade e tranquilo. Aproveite a detecção óptica e a IA para detectar os padrões respiratórios do paciente automaticamente. A detecção de pacientes sem contato VitalEye proporciona uma rápida detecção da respiração do paciente sem nenhuma interação do operador.
Detecção do paciente sem contato
Libere sua equipe da pesada tarefa de posicionar e reposicionar uma cinta respiratória. O posicionamento da cinta desvia o foco do operador, do paciente para a tecnologia, em um momento no qual é fundamental que o paciente se sinta à vontade e tranquilo. Aproveite a detecção óptica e a IA para detectar os padrões respiratórios do paciente automaticamente. A detecção de pacientes sem contato VitalEye proporciona uma rápida detecção da respiração do paciente sem nenhuma interação do operador.
Detecção do paciente sem contato
Libere sua equipe da pesada tarefa de posicionar e reposicionar uma cinta respiratória. O posicionamento da cinta desvia o foco do operador, do paciente para a tecnologia, em um momento no qual é fundamental que o paciente se sinta à vontade e tranquilo. Aproveite a detecção óptica e a IA para detectar os padrões respiratórios do paciente automaticamente. A detecção de pacientes sem contato VitalEye proporciona uma rápida detecção da respiração do paciente sem nenhuma interação do operador.
Detecção do paciente sem contato - SP para Ingenia Elition X
Detecção do paciente sem contato
Libere sua equipe da pesada tarefa de posicionar e reposicionar uma cinta respiratória. O posicionamento da cinta desvia o foco do operador, do paciente para a tecnologia, em um momento no qual é fundamental que o paciente se sinta à vontade e tranquilo. Aproveite a detecção óptica e a IA para detectar os padrões respiratórios do paciente automaticamente. A detecção de pacientes sem contato VitalEye proporciona uma rápida detecção da respiração do paciente sem nenhuma interação do operador.
Proporcione uma experiência de imersão visual
Proporcione uma experiência de imersão visual
A Philips adota uma abordagem centrada no paciente para exames de ressonância magnética. Nossa experiência ambiental exclusiva permite que você e seus pacientes definam iluminação, sons e visuais de acordo com suas preferências pessoais. Nossa solução inovadora in-bore foi projetada para oferecer uma experiência sensorial relaxante.
Proporcione uma experiência de imersão visual
A Philips adota uma abordagem centrada no paciente para exames de ressonância magnética. Nossa experiência ambiental exclusiva permite que você e seus pacientes definam iluminação, sons e visuais de acordo com suas preferências pessoais. Nossa solução inovadora in-bore foi projetada para oferecer uma experiência sensorial relaxante.
Proporcione uma experiência de imersão visual
A Philips adota uma abordagem centrada no paciente para exames de ressonância magnética. Nossa experiência ambiental exclusiva permite que você e seus pacientes definam iluminação, sons e visuais de acordo com suas preferências pessoais. Nossa solução inovadora in-bore foi projetada para oferecer uma experiência sensorial relaxante.
A Philips adota uma abordagem centrada no paciente para exames de ressonância magnética. Nossa experiência ambiental exclusiva permite que você e seus pacientes definam iluminação, sons e visuais de acordo com suas preferências pessoais. Nossa solução inovadora in-bore foi projetada para oferecer uma experiência sensorial relaxante.
Aumente o conforto do paciente - SP para Ingenia Elition X
Aumente o conforto do paciente
O Ingenia Elition oferece uma ótima experiência de mesa graças ao colchão para conforto. Em média, 90% dos pacientes em muito desconforto acham mais fácil deitar parados no colchão para conforto do que em um colchão padrão³. O conforto geral para esse grupo de pacientes pode aumentar em até 36%³
Aumente o conforto do paciente
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Aumente o conforto do paciente - SP para Ingenia Elition X
Aumente o conforto do paciente
O Ingenia Elition oferece uma ótima experiência de mesa graças ao colchão para conforto. Em média, 90% dos pacientes em muito desconforto acham mais fácil deitar parados no colchão para conforto do que em um colchão padrão³. O conforto geral para esse grupo de pacientes pode aumentar em até 36%³
Padronize sua frota de RM - SP para Ingenia 3.0T Evolution
Padronize sua frota de RM a um custo anual fixo
Se você possui mais de um scanner da Philips, padronizá-los na mesma versão de software pode aumentar a eficiência por meio do uso de uma única interface de usuário para facilitar a aprendizagem dos operadores e permitir que usem os mesmos ExamCards nos diversos scanners. Com o programa de assinatura Technology Maximizer Plus, seu Ingenia 3.0T Evolution e o restante da sua frota receberão as atualizações de software assim que estiverem disponíveis, proporcionando as vantagens dos aprimoramentos de software e dos avanços de segurança cibernética e mantendo todos os seus sistemas de RM no mesmo nível.
Padronize sua frota de RM a um custo anual fixo
Se você possui mais de um scanner da Philips, padronizá-los na mesma versão de software pode aumentar a eficiência por meio do uso de uma única interface de usuário para facilitar a aprendizagem dos operadores e permitir que usem os mesmos ExamCards nos diversos scanners. Com o programa de assinatura Technology Maximizer Plus, seu Ingenia 3.0T Evolution e o restante da sua frota receberão as atualizações de software assim que estiverem disponíveis, proporcionando as vantagens dos aprimoramentos de software e dos avanços de segurança cibernética e mantendo todos os seus sistemas de RM no mesmo nível.
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Evite os problemas antes que eles ocorram
Evite os problemas antes que eles ocorram
O tempo de inatividade do scanner pode prejudicar sua agenda e atrasar o atendimento ao paciente. Oferecemos contratos de manutenção adequados às suas necessidades, habilitados pelas mais recentes inovações de manutenção e incluindo uma garantia de tempo de atividade. Evitamos os problemas antes que eles ocorram por meio de um monitoramento remoto proativo, de diagnósticos remotos e de serviços de manutenção remotos e em campo. Com os e-Alerts, monitoramos à distância mais de 500 parâmetros do seu sistema de RM, detectando e resolvendo problemas sem afetar as operações do seu departamento.
Evite os problemas antes que eles ocorram
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O tempo de inatividade do scanner pode prejudicar sua agenda e atrasar o atendimento ao paciente. Oferecemos contratos de manutenção adequados às suas necessidades, habilitados pelas mais recentes inovações de manutenção e incluindo uma garantia de tempo de atividade. Evitamos os problemas antes que eles ocorram por meio de um monitoramento remoto proativo, de diagnósticos remotos e de serviços de manutenção remotos e em campo. Com os e-Alerts, monitoramos à distância mais de 500 parâmetros do seu sistema de RM, detectando e resolvendo problemas sem afetar as operações do seu departamento.
Produtividade centrada no paciente - SP para Ingenia Elition X
Produtividade centrada no paciente com as soluções SmartWorkflow
O uso crescente de RM para diagnosticar uma variedade de condições e doenças resultou em uma demanda por maior eficiência. Muitas vezes, a produtividade parece estar em desacordo com a necessidade de dar aos pacientes o tempo e o atendimento que eles desejam. O SmartWorkflow fornece uma solução de fluxo de trabalho de ponta a ponta, favorecendo uma melhor experiência do paciente e da equipe e resultando em uma produtividade centrada no paciente.
Produtividade centrada no paciente com as soluções SmartWorkflow
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Produtividade centrada no paciente com as soluções SmartWorkflow
O uso crescente de RM para diagnosticar uma variedade de condições e doenças resultou em uma demanda por maior eficiência. Muitas vezes, a produtividade parece estar em desacordo com a necessidade de dar aos pacientes o tempo e o atendimento que eles desejam. O SmartWorkflow fornece uma solução de fluxo de trabalho de ponta a ponta, favorecendo uma melhor experiência do paciente e da equipe e resultando em uma produtividade centrada no paciente.
1. Em comparação com os equipamentos Philips sem o Compressed SENSE.
2. Em comparação com o Ingenia 3.0T Omega HP R5.3.
3. Em comparação com o uso de um colchão padrão.
4. Confira a compatibilidade com seu representante da Philips.
5. De acordo com a definição de IA do Grupo de Especialistas de Alto Nível da UE.
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