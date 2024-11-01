Com o SmartPath, você pode converter seu sistema Ingenia existente para um Ingenia 1.5T Evolution. Ele permite que você aumente seu desempenho com soluções inovadoras SmartWorkflow que incluem tecnologia de detecção de pacientes sem contato, orientação no quarto sobre a acomodação do paciente e início do exame ao lado do paciente. O Compressed SENSE permite que você realize o exame até 50% mais rápido com qualidade de imagem praticamente igual, tanto na varredura 2D quanto 3D e para todas as anatomias.¹ Sua conversão do SmartPath também lhe dá acesso às técnicas de varredura mais recentes para um diagnóstico confiante.
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Aumente a confiança da equipe e acelere a configuração dos pacientes por meio de orientações e insights automatizados sobre os detalhes do estudo do paciente em curso em tempo real. Obtenha resultados de alta qualidade, independentemente do nível de experiência da equipe. O VitalScreen fornece orientações para a sua equipe ao alcance da mão.
Orientações ao alcance da sua mão
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Aumente a confiança da equipe e acelere a configuração dos pacientes por meio de orientações e insights automatizados sobre os detalhes do estudo do paciente em curso em tempo real. Obtenha resultados de alta qualidade, independentemente do nível de experiência da equipe. O VitalScreen fornece orientações para a sua equipe ao alcance da mão.
Detecção de pacientes sem contato - SP para Ingenia 1.5T Evolution
Sensoriamento do paciente sem toque
Libere sua equipe da pesada tarefa de posicionar e reposicionar uma cinta respiratória. O posicionamento da cinta desvia o foco do operador, do paciente para a tecnologia, em um momento no qual é fundamental que o paciente se sinta à vontade e tranquilo. Aproveite a detecção óptica e a IA para detectar os padrões respiratórios do paciente automaticamente. A detecção de pacientes sem contato VitalEye proporciona uma rápida detecção da respiração do paciente sem nenhuma interação do operador.
Sensoriamento do paciente sem toque
Libere sua equipe da pesada tarefa de posicionar e reposicionar uma cinta respiratória. O posicionamento da cinta desvia o foco do operador, do paciente para a tecnologia, em um momento no qual é fundamental que o paciente se sinta à vontade e tranquilo. Aproveite a detecção óptica e a IA para detectar os padrões respiratórios do paciente automaticamente. A detecção de pacientes sem contato VitalEye proporciona uma rápida detecção da respiração do paciente sem nenhuma interação do operador.
Sensoriamento do paciente sem toque
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Detecção de pacientes sem contato - SP para Ingenia 1.5T Evolution
Sensoriamento do paciente sem toque
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Exame de RM até 50% mais rápido - SP para Ingenia Evolution
Exames de RM até 50% mais rápidos com praticamente a mesma qualidade de imagem¹
O tempo é uma das coisas mais preciosas de que você dispõe no seu setor de RM. Você sabia que existe uma forma de recuperar o tempo perdido durante os exames de RM? E de usar o tempo disponível com maior sabedoria? Imagine como isso poderia ajudar a fazer melhor uso dos seus recursos escassos e atender melhor às solicitações dos médicos que encaminham pacientes: isso é exatamente o que o Compressed SENSE pode fazer pelo seu setor de RM.
Exames de RM até 50% mais rápidos com praticamente a mesma qualidade de imagem¹
O tempo é uma das coisas mais preciosas de que você dispõe no seu setor de RM. Você sabia que existe uma forma de recuperar o tempo perdido durante os exames de RM? E de usar o tempo disponível com maior sabedoria? Imagine como isso poderia ajudar a fazer melhor uso dos seus recursos escassos e atender melhor às solicitações dos médicos que encaminham pacientes: isso é exatamente o que o Compressed SENSE pode fazer pelo seu setor de RM.
Exames de RM até 50% mais rápidos com praticamente a mesma qualidade de imagem¹
O tempo é uma das coisas mais preciosas de que você dispõe no seu setor de RM. Você sabia que existe uma forma de recuperar o tempo perdido durante os exames de RM? E de usar o tempo disponível com maior sabedoria? Imagine como isso poderia ajudar a fazer melhor uso dos seus recursos escassos e atender melhor às solicitações dos médicos que encaminham pacientes: isso é exatamente o que o Compressed SENSE pode fazer pelo seu setor de RM.
Exame de RM até 50% mais rápido - SP para Ingenia Evolution
Exames de RM até 50% mais rápidos com praticamente a mesma qualidade de imagem¹
O tempo é uma das coisas mais preciosas de que você dispõe no seu setor de RM. Você sabia que existe uma forma de recuperar o tempo perdido durante os exames de RM? E de usar o tempo disponível com maior sabedoria? Imagine como isso poderia ajudar a fazer melhor uso dos seus recursos escassos e atender melhor às solicitações dos médicos que encaminham pacientes: isso é exatamente o que o Compressed SENSE pode fazer pelo seu setor de RM.
Resolução até 60% mais alta - SP para Ingenia Evolution
Resolução até 60% mais alta¹
A tecnologia de aceleração Compressed SENSE permite até uma resolução espacial¹ até 60% mais alta no mesmo tempo de varredura, revelando mais detalhes para maior precisão. Isso permite, por exemplo, acelerar seu diagnóstico por imagem muscoesquelético isotrópico 3D.
Resolução até 60% mais alta¹
A tecnologia de aceleração Compressed SENSE permite até uma resolução espacial¹ até 60% mais alta no mesmo tempo de varredura, revelando mais detalhes para maior precisão. Isso permite, por exemplo, acelerar seu diagnóstico por imagem muscoesquelético isotrópico 3D.
Resolução até 60% mais alta¹
A tecnologia de aceleração Compressed SENSE permite até uma resolução espacial¹ até 60% mais alta no mesmo tempo de varredura, revelando mais detalhes para maior precisão. Isso permite, por exemplo, acelerar seu diagnóstico por imagem muscoesquelético isotrópico 3D.
Resolução até 60% mais alta - SP para Ingenia Evolution
Resolução até 60% mais alta¹
A tecnologia de aceleração Compressed SENSE permite até uma resolução espacial¹ até 60% mais alta no mesmo tempo de varredura, revelando mais detalhes para maior precisão. Isso permite, por exemplo, acelerar seu diagnóstico por imagem muscoesquelético isotrópico 3D.
Acesso às técnicas de varredura mais recentes
Acesso às técnicas de varredura mais recentes
Torne-se o parceiro preferido dentro da sua rede de encaminhamento. A atualização facilita o acesso a novas capacidades clínicas. Você pode aproveitar ao máximo as novas oportunidades oferecidas por mais de 30 aplicações clínicas únicas introduzidas no portfólio de soluções de RM da Philips desde 2013.
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Aumente o conforto do paciente - SP para Ingenia Evolution
Aumente o conforto do paciente
Ofereça uma ótima experiência de mesa graças ao colchão para conforto. Em média, 90% dos pacientes em muito desconforto acham mais fácil deitar parados no colchão para conforto do que em um colchão padrão³. O conforto geral para esse grupo de pacientes pode aumentar em até 36%³.
Aumente o conforto do paciente
Ofereça uma ótima experiência de mesa graças ao colchão para conforto. Em média, 90% dos pacientes em muito desconforto acham mais fácil deitar parados no colchão para conforto do que em um colchão padrão³. O conforto geral para esse grupo de pacientes pode aumentar em até 36%³.
Aumente o conforto do paciente
Ofereça uma ótima experiência de mesa graças ao colchão para conforto. Em média, 90% dos pacientes em muito desconforto acham mais fácil deitar parados no colchão para conforto do que em um colchão padrão³. O conforto geral para esse grupo de pacientes pode aumentar em até 36%³.
Aumente o conforto do paciente - SP para Ingenia Evolution
Aumente o conforto do paciente
Ofereça uma ótima experiência de mesa graças ao colchão para conforto. Em média, 90% dos pacientes em muito desconforto acham mais fácil deitar parados no colchão para conforto do que em um colchão padrão³. O conforto geral para esse grupo de pacientes pode aumentar em até 36%³.
Proporcione uma experiência visual imersiva
Proporcione uma experiência visual imersiva
Projetada para oferecer uma experiência sensorial relaxante, o Ambient Experience proporciona distrações positivas para os pacientes ao incorporar iluminação, projeção e som dinâmicos, contribuindo para um ambiente positivo e envolvente em favor da qualidade do atendimento. Do momento em que um paciente entra no scanner até a conclusão da varredura, a solução In-Bore Connect pode ajudar o paciente a relaxar e seguir as instruções, além de minimizar o movimento.
Proporcione uma experiência visual imersiva
Projetada para oferecer uma experiência sensorial relaxante, o Ambient Experience proporciona distrações positivas para os pacientes ao incorporar iluminação, projeção e som dinâmicos, contribuindo para um ambiente positivo e envolvente em favor da qualidade do atendimento. Do momento em que um paciente entra no scanner até a conclusão da varredura, a solução In-Bore Connect pode ajudar o paciente a relaxar e seguir as instruções, além de minimizar o movimento.
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Padronize sua frota de RM - SP para Ingenia 1.5T Evolution
Padronize sua frota de RM a um custo anual fixo
Se você possui mais de um scanner da Philips, padronizá-los na mesma versão de software pode aumentar a eficiência por meio do uso de uma única interface de usuário para facilitar a aprendizagem dos operadores e permitir que usem os mesmos ExamCards nos diversos scanners. Com o programa de assinatura Technology Maximizer Plus, seu Ingenia 1.5T Evolution e o restante da sua frota receberão as atualizações de software assim que estiverem disponíveis, proporcionando as vantagens dos aprimoramentos de software e dos avanços de segurança cibernética e mantendo todos os seus sistemas de RM no mesmo nível.
Padronize sua frota de RM a um custo anual fixo
Se você possui mais de um scanner da Philips, padronizá-los na mesma versão de software pode aumentar a eficiência por meio do uso de uma única interface de usuário para facilitar a aprendizagem dos operadores e permitir que usem os mesmos ExamCards nos diversos scanners. Com o programa de assinatura Technology Maximizer Plus, seu Ingenia 1.5T Evolution e o restante da sua frota receberão as atualizações de software assim que estiverem disponíveis, proporcionando as vantagens dos aprimoramentos de software e dos avanços de segurança cibernética e mantendo todos os seus sistemas de RM no mesmo nível.
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Se você possui mais de um scanner da Philips, padronizá-los na mesma versão de software pode aumentar a eficiência por meio do uso de uma única interface de usuário para facilitar a aprendizagem dos operadores e permitir que usem os mesmos ExamCards nos diversos scanners. Com o programa de assinatura Technology Maximizer Plus, seu Ingenia 1.5T Evolution e o restante da sua frota receberão as atualizações de software assim que estiverem disponíveis, proporcionando as vantagens dos aprimoramentos de software e dos avanços de segurança cibernética e mantendo todos os seus sistemas de RM no mesmo nível.
Padronize sua frota de RM - SP para Ingenia 1.5T Evolution
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Se você possui mais de um scanner da Philips, padronizá-los na mesma versão de software pode aumentar a eficiência por meio do uso de uma única interface de usuário para facilitar a aprendizagem dos operadores e permitir que usem os mesmos ExamCards nos diversos scanners. Com o programa de assinatura Technology Maximizer Plus, seu Ingenia 1.5T Evolution e o restante da sua frota receberão as atualizações de software assim que estiverem disponíveis, proporcionando as vantagens dos aprimoramentos de software e dos avanços de segurança cibernética e mantendo todos os seus sistemas de RM no mesmo nível.
Evite os problemas antes que eles ocorram
Evite os problemas antes que eles ocorram
O tempo de inatividade do scanner pode prejudicar sua agenda e atrasar o atendimento ao paciente. Oferecemos contratos de manutenção adequados às suas necessidades, habilitados pelas mais recentes inovações de manutenção e incluindo uma garantia de tempo de atividade. Evitamos os problemas antes que eles ocorram por meio de um monitoramento remoto proativo, de diagnósticos remotos e de serviços de manutenção remotos e em campo. Com os e-Alerts, monitoramos à distância mais de 500 parâmetros do seu sistema de RM, detectando e resolvendo problemas sem afetar as operações do seu departamento.
Evite os problemas antes que eles ocorram
O tempo de inatividade do scanner pode prejudicar sua agenda e atrasar o atendimento ao paciente. Oferecemos contratos de manutenção adequados às suas necessidades, habilitados pelas mais recentes inovações de manutenção e incluindo uma garantia de tempo de atividade. Evitamos os problemas antes que eles ocorram por meio de um monitoramento remoto proativo, de diagnósticos remotos e de serviços de manutenção remotos e em campo. Com os e-Alerts, monitoramos à distância mais de 500 parâmetros do seu sistema de RM, detectando e resolvendo problemas sem afetar as operações do seu departamento.
Evite os problemas antes que eles ocorram
O tempo de inatividade do scanner pode prejudicar sua agenda e atrasar o atendimento ao paciente. Oferecemos contratos de manutenção adequados às suas necessidades, habilitados pelas mais recentes inovações de manutenção e incluindo uma garantia de tempo de atividade. Evitamos os problemas antes que eles ocorram por meio de um monitoramento remoto proativo, de diagnósticos remotos e de serviços de manutenção remotos e em campo. Com os e-Alerts, monitoramos à distância mais de 500 parâmetros do seu sistema de RM, detectando e resolvendo problemas sem afetar as operações do seu departamento.
O tempo de inatividade do scanner pode prejudicar sua agenda e atrasar o atendimento ao paciente. Oferecemos contratos de manutenção adequados às suas necessidades, habilitados pelas mais recentes inovações de manutenção e incluindo uma garantia de tempo de atividade. Evitamos os problemas antes que eles ocorram por meio de um monitoramento remoto proativo, de diagnósticos remotos e de serviços de manutenção remotos e em campo. Com os e-Alerts, monitoramos à distância mais de 500 parâmetros do seu sistema de RM, detectando e resolvendo problemas sem afetar as operações do seu departamento.
Produtividade centrada no paciente com as soluções SmartWorkflow (fluxo de trabalho inteligente)
Produtividade centrada no paciente com as soluções SmartWorkflow (fluxo de trabalho inteligente)
O uso crescente de RM para diagnosticar uma variedade de condições e doenças resultou em uma demanda por maior eficiência. Muitas vezes, a produtividade parece estar em desacordo com a necessidade de dar aos pacientes o tempo e a atenção que eles desejam. O SmartWorkflow fornece uma solução de fluxo de trabalho de ponta a ponta, favorecendo uma melhor experiência do paciente e da equipe e resultando em uma produtividade centrada no paciente.
Produtividade centrada no paciente com as soluções SmartWorkflow (fluxo de trabalho inteligente)
O uso crescente de RM para diagnosticar uma variedade de condições e doenças resultou em uma demanda por maior eficiência. Muitas vezes, a produtividade parece estar em desacordo com a necessidade de dar aos pacientes o tempo e a atenção que eles desejam. O SmartWorkflow fornece uma solução de fluxo de trabalho de ponta a ponta, favorecendo uma melhor experiência do paciente e da equipe e resultando em uma produtividade centrada no paciente.
Produtividade centrada no paciente com as soluções SmartWorkflow (fluxo de trabalho inteligente)
O uso crescente de RM para diagnosticar uma variedade de condições e doenças resultou em uma demanda por maior eficiência. Muitas vezes, a produtividade parece estar em desacordo com a necessidade de dar aos pacientes o tempo e a atenção que eles desejam. O SmartWorkflow fornece uma solução de fluxo de trabalho de ponta a ponta, favorecendo uma melhor experiência do paciente e da equipe e resultando em uma produtividade centrada no paciente.
Orientações ao alcance da sua mão
Detecção de pacientes sem contato - SP para Ingenia 1.5T Evolution
Exame de RM até 50% mais rápido - SP para Ingenia Evolution
Resolução até 60% mais alta - SP para Ingenia Evolution
Aumente a confiança da equipe e acelere a configuração dos pacientes por meio de orientações e insights automatizados sobre os detalhes do estudo do paciente em curso em tempo real. Obtenha resultados de alta qualidade, independentemente do nível de experiência da equipe. O VitalScreen fornece orientações para a sua equipe ao alcance da mão.
Orientações ao alcance da sua mão
Aumente a confiança da equipe e acelere a configuração dos pacientes por meio de orientações e insights automatizados sobre os detalhes do estudo do paciente em curso em tempo real. Obtenha resultados de alta qualidade, independentemente do nível de experiência da equipe. O VitalScreen fornece orientações para a sua equipe ao alcance da mão.
Orientações ao alcance da sua mão
Aumente a confiança da equipe e acelere a configuração dos pacientes por meio de orientações e insights automatizados sobre os detalhes do estudo do paciente em curso em tempo real. Obtenha resultados de alta qualidade, independentemente do nível de experiência da equipe. O VitalScreen fornece orientações para a sua equipe ao alcance da mão.
Aumente a confiança da equipe e acelere a configuração dos pacientes por meio de orientações e insights automatizados sobre os detalhes do estudo do paciente em curso em tempo real. Obtenha resultados de alta qualidade, independentemente do nível de experiência da equipe. O VitalScreen fornece orientações para a sua equipe ao alcance da mão.
Detecção de pacientes sem contato - SP para Ingenia 1.5T Evolution
Sensoriamento do paciente sem toque
Libere sua equipe da pesada tarefa de posicionar e reposicionar uma cinta respiratória. O posicionamento da cinta desvia o foco do operador, do paciente para a tecnologia, em um momento no qual é fundamental que o paciente se sinta à vontade e tranquilo. Aproveite a detecção óptica e a IA para detectar os padrões respiratórios do paciente automaticamente. A detecção de pacientes sem contato VitalEye proporciona uma rápida detecção da respiração do paciente sem nenhuma interação do operador.
Sensoriamento do paciente sem toque
Libere sua equipe da pesada tarefa de posicionar e reposicionar uma cinta respiratória. O posicionamento da cinta desvia o foco do operador, do paciente para a tecnologia, em um momento no qual é fundamental que o paciente se sinta à vontade e tranquilo. Aproveite a detecção óptica e a IA para detectar os padrões respiratórios do paciente automaticamente. A detecção de pacientes sem contato VitalEye proporciona uma rápida detecção da respiração do paciente sem nenhuma interação do operador.
Sensoriamento do paciente sem toque
Libere sua equipe da pesada tarefa de posicionar e reposicionar uma cinta respiratória. O posicionamento da cinta desvia o foco do operador, do paciente para a tecnologia, em um momento no qual é fundamental que o paciente se sinta à vontade e tranquilo. Aproveite a detecção óptica e a IA para detectar os padrões respiratórios do paciente automaticamente. A detecção de pacientes sem contato VitalEye proporciona uma rápida detecção da respiração do paciente sem nenhuma interação do operador.
Detecção de pacientes sem contato - SP para Ingenia 1.5T Evolution
Sensoriamento do paciente sem toque
Libere sua equipe da pesada tarefa de posicionar e reposicionar uma cinta respiratória. O posicionamento da cinta desvia o foco do operador, do paciente para a tecnologia, em um momento no qual é fundamental que o paciente se sinta à vontade e tranquilo. Aproveite a detecção óptica e a IA para detectar os padrões respiratórios do paciente automaticamente. A detecção de pacientes sem contato VitalEye proporciona uma rápida detecção da respiração do paciente sem nenhuma interação do operador.
Exame de RM até 50% mais rápido - SP para Ingenia Evolution
Exames de RM até 50% mais rápidos com praticamente a mesma qualidade de imagem¹
O tempo é uma das coisas mais preciosas de que você dispõe no seu setor de RM. Você sabia que existe uma forma de recuperar o tempo perdido durante os exames de RM? E de usar o tempo disponível com maior sabedoria? Imagine como isso poderia ajudar a fazer melhor uso dos seus recursos escassos e atender melhor às solicitações dos médicos que encaminham pacientes: isso é exatamente o que o Compressed SENSE pode fazer pelo seu setor de RM.
Exames de RM até 50% mais rápidos com praticamente a mesma qualidade de imagem¹
O tempo é uma das coisas mais preciosas de que você dispõe no seu setor de RM. Você sabia que existe uma forma de recuperar o tempo perdido durante os exames de RM? E de usar o tempo disponível com maior sabedoria? Imagine como isso poderia ajudar a fazer melhor uso dos seus recursos escassos e atender melhor às solicitações dos médicos que encaminham pacientes: isso é exatamente o que o Compressed SENSE pode fazer pelo seu setor de RM.
Exames de RM até 50% mais rápidos com praticamente a mesma qualidade de imagem¹
O tempo é uma das coisas mais preciosas de que você dispõe no seu setor de RM. Você sabia que existe uma forma de recuperar o tempo perdido durante os exames de RM? E de usar o tempo disponível com maior sabedoria? Imagine como isso poderia ajudar a fazer melhor uso dos seus recursos escassos e atender melhor às solicitações dos médicos que encaminham pacientes: isso é exatamente o que o Compressed SENSE pode fazer pelo seu setor de RM.
Exame de RM até 50% mais rápido - SP para Ingenia Evolution
Exames de RM até 50% mais rápidos com praticamente a mesma qualidade de imagem¹
O tempo é uma das coisas mais preciosas de que você dispõe no seu setor de RM. Você sabia que existe uma forma de recuperar o tempo perdido durante os exames de RM? E de usar o tempo disponível com maior sabedoria? Imagine como isso poderia ajudar a fazer melhor uso dos seus recursos escassos e atender melhor às solicitações dos médicos que encaminham pacientes: isso é exatamente o que o Compressed SENSE pode fazer pelo seu setor de RM.
Resolução até 60% mais alta - SP para Ingenia Evolution
Resolução até 60% mais alta¹
A tecnologia de aceleração Compressed SENSE permite até uma resolução espacial¹ até 60% mais alta no mesmo tempo de varredura, revelando mais detalhes para maior precisão. Isso permite, por exemplo, acelerar seu diagnóstico por imagem muscoesquelético isotrópico 3D.
Resolução até 60% mais alta¹
A tecnologia de aceleração Compressed SENSE permite até uma resolução espacial¹ até 60% mais alta no mesmo tempo de varredura, revelando mais detalhes para maior precisão. Isso permite, por exemplo, acelerar seu diagnóstico por imagem muscoesquelético isotrópico 3D.
Resolução até 60% mais alta¹
A tecnologia de aceleração Compressed SENSE permite até uma resolução espacial¹ até 60% mais alta no mesmo tempo de varredura, revelando mais detalhes para maior precisão. Isso permite, por exemplo, acelerar seu diagnóstico por imagem muscoesquelético isotrópico 3D.
Resolução até 60% mais alta - SP para Ingenia Evolution
Resolução até 60% mais alta¹
A tecnologia de aceleração Compressed SENSE permite até uma resolução espacial¹ até 60% mais alta no mesmo tempo de varredura, revelando mais detalhes para maior precisão. Isso permite, por exemplo, acelerar seu diagnóstico por imagem muscoesquelético isotrópico 3D.
Acesso às técnicas de varredura mais recentes
Acesso às técnicas de varredura mais recentes
Torne-se o parceiro preferido dentro da sua rede de encaminhamento. A atualização facilita o acesso a novas capacidades clínicas. Você pode aproveitar ao máximo as novas oportunidades oferecidas por mais de 30 aplicações clínicas únicas introduzidas no portfólio de soluções de RM da Philips desde 2013.
Acesso às técnicas de varredura mais recentes
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Acesso às técnicas de varredura mais recentes
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Torne-se o parceiro preferido dentro da sua rede de encaminhamento. A atualização facilita o acesso a novas capacidades clínicas. Você pode aproveitar ao máximo as novas oportunidades oferecidas por mais de 30 aplicações clínicas únicas introduzidas no portfólio de soluções de RM da Philips desde 2013.
Aumente o conforto do paciente - SP para Ingenia Evolution
Aumente o conforto do paciente
Ofereça uma ótima experiência de mesa graças ao colchão para conforto. Em média, 90% dos pacientes em muito desconforto acham mais fácil deitar parados no colchão para conforto do que em um colchão padrão³. O conforto geral para esse grupo de pacientes pode aumentar em até 36%³.
Aumente o conforto do paciente
Ofereça uma ótima experiência de mesa graças ao colchão para conforto. Em média, 90% dos pacientes em muito desconforto acham mais fácil deitar parados no colchão para conforto do que em um colchão padrão³. O conforto geral para esse grupo de pacientes pode aumentar em até 36%³.
Aumente o conforto do paciente
Ofereça uma ótima experiência de mesa graças ao colchão para conforto. Em média, 90% dos pacientes em muito desconforto acham mais fácil deitar parados no colchão para conforto do que em um colchão padrão³. O conforto geral para esse grupo de pacientes pode aumentar em até 36%³.
Aumente o conforto do paciente - SP para Ingenia Evolution
Aumente o conforto do paciente
Ofereça uma ótima experiência de mesa graças ao colchão para conforto. Em média, 90% dos pacientes em muito desconforto acham mais fácil deitar parados no colchão para conforto do que em um colchão padrão³. O conforto geral para esse grupo de pacientes pode aumentar em até 36%³.
Proporcione uma experiência visual imersiva
Proporcione uma experiência visual imersiva
Projetada para oferecer uma experiência sensorial relaxante, o Ambient Experience proporciona distrações positivas para os pacientes ao incorporar iluminação, projeção e som dinâmicos, contribuindo para um ambiente positivo e envolvente em favor da qualidade do atendimento. Do momento em que um paciente entra no scanner até a conclusão da varredura, a solução In-Bore Connect pode ajudar o paciente a relaxar e seguir as instruções, além de minimizar o movimento.
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Projetada para oferecer uma experiência sensorial relaxante, o Ambient Experience proporciona distrações positivas para os pacientes ao incorporar iluminação, projeção e som dinâmicos, contribuindo para um ambiente positivo e envolvente em favor da qualidade do atendimento. Do momento em que um paciente entra no scanner até a conclusão da varredura, a solução In-Bore Connect pode ajudar o paciente a relaxar e seguir as instruções, além de minimizar o movimento.
Proporcione uma experiência visual imersiva
Projetada para oferecer uma experiência sensorial relaxante, o Ambient Experience proporciona distrações positivas para os pacientes ao incorporar iluminação, projeção e som dinâmicos, contribuindo para um ambiente positivo e envolvente em favor da qualidade do atendimento. Do momento em que um paciente entra no scanner até a conclusão da varredura, a solução In-Bore Connect pode ajudar o paciente a relaxar e seguir as instruções, além de minimizar o movimento.
Projetada para oferecer uma experiência sensorial relaxante, o Ambient Experience proporciona distrações positivas para os pacientes ao incorporar iluminação, projeção e som dinâmicos, contribuindo para um ambiente positivo e envolvente em favor da qualidade do atendimento. Do momento em que um paciente entra no scanner até a conclusão da varredura, a solução In-Bore Connect pode ajudar o paciente a relaxar e seguir as instruções, além de minimizar o movimento.
Padronize sua frota de RM - SP para Ingenia 1.5T Evolution
Padronize sua frota de RM a um custo anual fixo
Se você possui mais de um scanner da Philips, padronizá-los na mesma versão de software pode aumentar a eficiência por meio do uso de uma única interface de usuário para facilitar a aprendizagem dos operadores e permitir que usem os mesmos ExamCards nos diversos scanners. Com o programa de assinatura Technology Maximizer Plus, seu Ingenia 1.5T Evolution e o restante da sua frota receberão as atualizações de software assim que estiverem disponíveis, proporcionando as vantagens dos aprimoramentos de software e dos avanços de segurança cibernética e mantendo todos os seus sistemas de RM no mesmo nível.
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Se você possui mais de um scanner da Philips, padronizá-los na mesma versão de software pode aumentar a eficiência por meio do uso de uma única interface de usuário para facilitar a aprendizagem dos operadores e permitir que usem os mesmos ExamCards nos diversos scanners. Com o programa de assinatura Technology Maximizer Plus, seu Ingenia 1.5T Evolution e o restante da sua frota receberão as atualizações de software assim que estiverem disponíveis, proporcionando as vantagens dos aprimoramentos de software e dos avanços de segurança cibernética e mantendo todos os seus sistemas de RM no mesmo nível.
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Padronize sua frota de RM - SP para Ingenia 1.5T Evolution
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Se você possui mais de um scanner da Philips, padronizá-los na mesma versão de software pode aumentar a eficiência por meio do uso de uma única interface de usuário para facilitar a aprendizagem dos operadores e permitir que usem os mesmos ExamCards nos diversos scanners. Com o programa de assinatura Technology Maximizer Plus, seu Ingenia 1.5T Evolution e o restante da sua frota receberão as atualizações de software assim que estiverem disponíveis, proporcionando as vantagens dos aprimoramentos de software e dos avanços de segurança cibernética e mantendo todos os seus sistemas de RM no mesmo nível.
Evite os problemas antes que eles ocorram
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O tempo de inatividade do scanner pode prejudicar sua agenda e atrasar o atendimento ao paciente. Oferecemos contratos de manutenção adequados às suas necessidades, habilitados pelas mais recentes inovações de manutenção e incluindo uma garantia de tempo de atividade. Evitamos os problemas antes que eles ocorram por meio de um monitoramento remoto proativo, de diagnósticos remotos e de serviços de manutenção remotos e em campo. Com os e-Alerts, monitoramos à distância mais de 500 parâmetros do seu sistema de RM, detectando e resolvendo problemas sem afetar as operações do seu departamento.
Evite os problemas antes que eles ocorram
O tempo de inatividade do scanner pode prejudicar sua agenda e atrasar o atendimento ao paciente. Oferecemos contratos de manutenção adequados às suas necessidades, habilitados pelas mais recentes inovações de manutenção e incluindo uma garantia de tempo de atividade. Evitamos os problemas antes que eles ocorram por meio de um monitoramento remoto proativo, de diagnósticos remotos e de serviços de manutenção remotos e em campo. Com os e-Alerts, monitoramos à distância mais de 500 parâmetros do seu sistema de RM, detectando e resolvendo problemas sem afetar as operações do seu departamento.
Evite os problemas antes que eles ocorram
O tempo de inatividade do scanner pode prejudicar sua agenda e atrasar o atendimento ao paciente. Oferecemos contratos de manutenção adequados às suas necessidades, habilitados pelas mais recentes inovações de manutenção e incluindo uma garantia de tempo de atividade. Evitamos os problemas antes que eles ocorram por meio de um monitoramento remoto proativo, de diagnósticos remotos e de serviços de manutenção remotos e em campo. Com os e-Alerts, monitoramos à distância mais de 500 parâmetros do seu sistema de RM, detectando e resolvendo problemas sem afetar as operações do seu departamento.
O tempo de inatividade do scanner pode prejudicar sua agenda e atrasar o atendimento ao paciente. Oferecemos contratos de manutenção adequados às suas necessidades, habilitados pelas mais recentes inovações de manutenção e incluindo uma garantia de tempo de atividade. Evitamos os problemas antes que eles ocorram por meio de um monitoramento remoto proativo, de diagnósticos remotos e de serviços de manutenção remotos e em campo. Com os e-Alerts, monitoramos à distância mais de 500 parâmetros do seu sistema de RM, detectando e resolvendo problemas sem afetar as operações do seu departamento.
Produtividade centrada no paciente com as soluções SmartWorkflow (fluxo de trabalho inteligente)
Produtividade centrada no paciente com as soluções SmartWorkflow (fluxo de trabalho inteligente)
O uso crescente de RM para diagnosticar uma variedade de condições e doenças resultou em uma demanda por maior eficiência. Muitas vezes, a produtividade parece estar em desacordo com a necessidade de dar aos pacientes o tempo e a atenção que eles desejam. O SmartWorkflow fornece uma solução de fluxo de trabalho de ponta a ponta, favorecendo uma melhor experiência do paciente e da equipe e resultando em uma produtividade centrada no paciente.
Produtividade centrada no paciente com as soluções SmartWorkflow (fluxo de trabalho inteligente)
O uso crescente de RM para diagnosticar uma variedade de condições e doenças resultou em uma demanda por maior eficiência. Muitas vezes, a produtividade parece estar em desacordo com a necessidade de dar aos pacientes o tempo e a atenção que eles desejam. O SmartWorkflow fornece uma solução de fluxo de trabalho de ponta a ponta, favorecendo uma melhor experiência do paciente e da equipe e resultando em uma produtividade centrada no paciente.
Produtividade centrada no paciente com as soluções SmartWorkflow (fluxo de trabalho inteligente)
O uso crescente de RM para diagnosticar uma variedade de condições e doenças resultou em uma demanda por maior eficiência. Muitas vezes, a produtividade parece estar em desacordo com a necessidade de dar aos pacientes o tempo e a atenção que eles desejam. O SmartWorkflow fornece uma solução de fluxo de trabalho de ponta a ponta, favorecendo uma melhor experiência do paciente e da equipe e resultando em uma produtividade centrada no paciente.
1. Em comparação com os equipamentos Philips sem o Compressed SENSE.
2. Em comparação com Ingenia 3.0T Omega HP R5.3 em varreduras 3D MSK.
3. Em comparação com o uso de um colchão-padrão.
4. Confira a compatibilidade com seu representante da Philips.
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