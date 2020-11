Ingenia 1.5T Evolution

O Ingenia 1.5T Evolution¹ pode aumentar seu desempenho com as inovadoras soluções SmartWorkflow, que incluem tecnologia de sensoriamento de pacientes alimentada por IA, orientações dentro da sala e automação de exames. O Compressed SENSE permite estudos até 50% mais rápidas com praticamente a mesma qualidade de imagem, tanto nas aquisições 2D quanto 3D e para todas as anatomias.² Uma experiência do paciente positiva é favorecida por meio de uma experiência audiovisual imersiva que acalma e orienta os pacientes ao longo dos exames de RM. Também proporciona confiança clínica, com qualidade de imagem consistente e reprodutível mesmo para as anatomias mais difíceis.