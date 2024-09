DigitalDiagnost C90

O sistema permite que você atenda com conforto mais pacientes por dia e reduza o tempo de espera do paciente, diminuindo o tempo decorrido até o diagnóstico com ferramentas inovadoras que ajudam a aumentar a eficiência do fluxo de trabalho. A câmera ao vivo da cabeça de tubo do DigitalDiagnost C90, as configurações versáteis da sala e as tecnologias de automação de exames ajudam a garantir uma excelente produtividade de pacientes.

