Philips Respironics Wisp Pediatric Máscara nasal

A Wisp Pediatric é uma máscara nasal para pacientes pediátricos, projetada para ter um design exclusivo e compacto com o máximo conforto. Ela é feita de materiais de tecido macio e está disponível em uma cor amarela divertida, com manchas de girafa. Um botão de correção de vazamento permite que os pais e cuidadores ajustem a máscara sem a remover.