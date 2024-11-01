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A Wisp Pediatric é uma máscara nasal para pacientes pediátricos, projetada para ter um design exclusivo e compacto com o máximo conforto. Ela é feita de materiais de tecido macio e está disponível em uma cor amarela divertida, com manchas de girafa. Um botão de correção de vazamento permite que os pais e cuidadores ajustem a máscara sem a remover.
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