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Philips Respironics Wisp Pediatric

Máscara nasal

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A Wisp Pediatric é uma máscara nasal para pacientes pediátricos, projetada para ter um design exclusivo e compacto com o máximo conforto. Ela é feita de materiais de tecido macio e está disponível em uma cor amarela divertida, com manchas de girafa. Um botão de correção de vazamento permite que os pais e cuidadores ajustem a máscara sem a remover.

Características
Modelo

Modelo

O design compacto foi criado para o máximo conforto.

Modelo

O design compacto foi criado para o máximo conforto.

Modelo

O design compacto foi criado para o máximo conforto.
Liberdade de movimento

Liberdade de movimento

O cotovelo giratório 360° e a almofada com ranhura de vedação automática foram projetados para promover liberdade de movimento.

Liberdade de movimento

O cotovelo giratório 360° e a almofada com ranhura de vedação automática foram projetados para promover liberdade de movimento.

Liberdade de movimento

O cotovelo giratório 360° e a almofada com ranhura de vedação automática foram projetados para promover liberdade de movimento.
Ajuste da almofada

Ajuste da almofada

Estão disponíveis três tamanhos de almofada para pacientes pediátricos que permitem o melhor ajuste.

Ajuste da almofada

Estão disponíveis três tamanhos de almofada para pacientes pediátricos que permitem o melhor ajuste.

Ajuste da almofada

Estão disponíveis três tamanhos de almofada para pacientes pediátricos que permitem o melhor ajuste.
Abas de liberação rápida

Abas de liberação rápida

As abas de liberação rápida e não magnéticas facilitam as idas ao banheiro no meio da noite.

Abas de liberação rápida

As abas de liberação rápida e não magnéticas facilitam as idas ao banheiro no meio da noite.

Abas de liberação rápida

As abas de liberação rápida e não magnéticas facilitam as idas ao banheiro no meio da noite.
Materiais

Materiais

Ela é feita de materiais de tecido macio e está disponível em uma cor amarela com manchas de girafa, divertida e amigável para crianças.

Materiais

Ela é feita de materiais de tecido macio e está disponível em uma cor amarela com manchas de girafa, divertida e amigável para crianças.

Materiais

Ela é feita de materiais de tecido macio e está disponível em uma cor amarela com manchas de girafa, divertida e amigável para crianças.
  • Modelo
  • Liberdade de movimento
  • Ajuste da almofada
  • Abas de liberação rápida
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Modelo

Modelo

O design compacto foi criado para o máximo conforto.

Modelo

O design compacto foi criado para o máximo conforto.

Modelo

O design compacto foi criado para o máximo conforto.
Liberdade de movimento

Liberdade de movimento

O cotovelo giratório 360° e a almofada com ranhura de vedação automática foram projetados para promover liberdade de movimento.

Liberdade de movimento

O cotovelo giratório 360° e a almofada com ranhura de vedação automática foram projetados para promover liberdade de movimento.

Liberdade de movimento

O cotovelo giratório 360° e a almofada com ranhura de vedação automática foram projetados para promover liberdade de movimento.
Ajuste da almofada

Ajuste da almofada

Estão disponíveis três tamanhos de almofada para pacientes pediátricos que permitem o melhor ajuste.

Ajuste da almofada

Estão disponíveis três tamanhos de almofada para pacientes pediátricos que permitem o melhor ajuste.

Ajuste da almofada

Estão disponíveis três tamanhos de almofada para pacientes pediátricos que permitem o melhor ajuste.
Abas de liberação rápida

Abas de liberação rápida

As abas de liberação rápida e não magnéticas facilitam as idas ao banheiro no meio da noite.

Abas de liberação rápida

As abas de liberação rápida e não magnéticas facilitam as idas ao banheiro no meio da noite.

Abas de liberação rápida

As abas de liberação rápida e não magnéticas facilitam as idas ao banheiro no meio da noite.
Materiais

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Ela é feita de materiais de tecido macio e está disponível em uma cor amarela com manchas de girafa, divertida e amigável para crianças.

Materiais

Ela é feita de materiais de tecido macio e está disponível em uma cor amarela com manchas de girafa, divertida e amigável para crianças.

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Ela é feita de materiais de tecido macio e está disponível em uma cor amarela com manchas de girafa, divertida e amigável para crianças.

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