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Sleepware G3

Software

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Quando se trata de diagnosticar seus pacientes, Sleepware G3 oferece uma experiência enriquecedora e produtiva. Nosso software de diagnóstico do sono poderoso e fácil de usar oferece controle e proteção contra acesso indesejado à dados do paciente.

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Características
New Composite Channel || Diagnóstico aprimorado

Novo composto de canal para uma visão geral mais significativa

Compatível com Philips Respironics BiPAP autoSV, o Sleepware G3 introduz um novo tipo de canal composto inovador que é especialmente útil quando usando este dispositivo em seus pacientes mais complexos. O canal inclui várias configurações de terapia e pressão do paciente em uma exibição composta, disponíveis como tendência ou sob forma de dados brutos de respiração-por-respiração.

Novo composto de canal para uma visão geral mais significativa

Compatível com Philips Respironics BiPAP autoSV, o Sleepware G3 introduz um novo tipo de canal composto inovador que é especialmente útil quando usando este dispositivo em seus pacientes mais complexos. O canal inclui várias configurações de terapia e pressão do paciente em uma exibição composta, disponíveis como tendência ou sob forma de dados brutos de respiração-por-respiração.

Novo composto de canal para uma visão geral mais significativa

Compatível com Philips Respironics BiPAP autoSV, o Sleepware G3 introduz um novo tipo de canal composto inovador que é especialmente útil quando usando este dispositivo em seus pacientes mais complexos. O canal inclui várias configurações de terapia e pressão do paciente em uma exibição composta, disponíveis como tendência ou sob forma de dados brutos de respiração-por-respiração.
Data protection || Fluxo de trabalho flexível e p

Proteção de dados salvaguarda confidencialidade de paciente

Sleepware G3 facilita a consistência e integridade dos dados. Você tem proteção contra perda de dados valiosos do sono adquiridos e a opção para armazenar os dados conforme desejado. Personalização de login seguro permite que os supervisores limitem o acesso do usuário para somente o trabalho que lhes foi confiado.

Proteção de dados salvaguarda confidencialidade de paciente

Sleepware G3 facilita a consistência e integridade dos dados. Você tem proteção contra perda de dados valiosos do sono adquiridos e a opção para armazenar os dados conforme desejado. Personalização de login seguro permite que os supervisores limitem o acesso do usuário para somente o trabalho que lhes foi confiado.

Proteção de dados salvaguarda confidencialidade de paciente

Sleepware G3 facilita a consistência e integridade dos dados. Você tem proteção contra perda de dados valiosos do sono adquiridos e a opção para armazenar os dados conforme desejado. Personalização de login seguro permite que os supervisores limitem o acesso do usuário para somente o trabalho que lhes foi confiado.
Extract relevant data || Diagnóstico aprimorado

Extrair dados relevantes para acessar planos de tratamento

Você pode visualizar e personalizar dados para atender necessidades específicas dos usuários. A capacidade de geração de relatórios abrangentes do Sleepware G3 vai deixá-lo pronto e operando rapidamente.

Extrair dados relevantes para acessar planos de tratamento

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Extrair dados relevantes para acessar planos de tratamento

Você pode visualizar e personalizar dados para atender necessidades específicas dos usuários. A capacidade de geração de relatórios abrangentes do Sleepware G3 vai deixá-lo pronto e operando rapidamente.
Intuitive interface || Fluxo de trabalho flexível e p

Interface intuitiva suporta preferências personalizadas

Sleepware G3 oferece suporte a personalização em todos os níveis: você pode configurar os espaços de trabalho no modo de exibição dados, criar e compartilhar um número ilimitado de espaços de trabalho, criar exibições de dados sincronizados e adaptar a interface ao estilo de Pontuação do seu pessoal. Preferências e permissões podem ser compartilhadas e executadas no nível de grupo. A plataforma flexível e robusta cumpre a exigência de fluxo de trabalho de seu laboratório, não importa o tamanho.

Interface intuitiva suporta preferências personalizadas

Sleepware G3 oferece suporte a personalização em todos os níveis: você pode configurar os espaços de trabalho no modo de exibição dados, criar e compartilhar um número ilimitado de espaços de trabalho, criar exibições de dados sincronizados e adaptar a interface ao estilo de Pontuação do seu pessoal. Preferências e permissões podem ser compartilhadas e executadas no nível de grupo. A plataforma flexível e robusta cumpre a exigência de fluxo de trabalho de seu laboratório, não importa o tamanho.

Interface intuitiva suporta preferências personalizadas

Sleepware G3 oferece suporte a personalização em todos os níveis: você pode configurar os espaços de trabalho no modo de exibição dados, criar e compartilhar um número ilimitado de espaços de trabalho, criar exibições de dados sincronizados e adaptar a interface ao estilo de Pontuação do seu pessoal. Preferências e permissões podem ser compartilhadas e executadas no nível de grupo. A plataforma flexível e robusta cumpre a exigência de fluxo de trabalho de seu laboratório, não importa o tamanho.
Create workspace favorites || Fluxo de trabalho flexível e p

Crie espaços de trabalho favoritos para aumentar eficiência

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  • New Composite Channel || Diagnóstico aprimorado
  • Data protection || Fluxo de trabalho flexível e p
  • Extract relevant data || Diagnóstico aprimorado
  • Intuitive interface || Fluxo de trabalho flexível e p
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New Composite Channel || Diagnóstico aprimorado

Novo composto de canal para uma visão geral mais significativa

Compatível com Philips Respironics BiPAP autoSV, o Sleepware G3 introduz um novo tipo de canal composto inovador que é especialmente útil quando usando este dispositivo em seus pacientes mais complexos. O canal inclui várias configurações de terapia e pressão do paciente em uma exibição composta, disponíveis como tendência ou sob forma de dados brutos de respiração-por-respiração.

Novo composto de canal para uma visão geral mais significativa

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Novo composto de canal para uma visão geral mais significativa

Compatível com Philips Respironics BiPAP autoSV, o Sleepware G3 introduz um novo tipo de canal composto inovador que é especialmente útil quando usando este dispositivo em seus pacientes mais complexos. O canal inclui várias configurações de terapia e pressão do paciente em uma exibição composta, disponíveis como tendência ou sob forma de dados brutos de respiração-por-respiração.
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Proteção de dados salvaguarda confidencialidade de paciente

Sleepware G3 facilita a consistência e integridade dos dados. Você tem proteção contra perda de dados valiosos do sono adquiridos e a opção para armazenar os dados conforme desejado. Personalização de login seguro permite que os supervisores limitem o acesso do usuário para somente o trabalho que lhes foi confiado.

Proteção de dados salvaguarda confidencialidade de paciente

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Extract relevant data || Diagnóstico aprimorado

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Intuitive interface || Fluxo de trabalho flexível e p

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