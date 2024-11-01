Novo composto de canal para uma visão geral mais significativa

Compatível com Philips Respironics BiPAP autoSV, o Sleepware G3 introduz um novo tipo de canal composto inovador que é especialmente útil quando usando este dispositivo em seus pacientes mais complexos. O canal inclui várias configurações de terapia e pressão do paciente em uma exibição composta, disponíveis como tendência ou sob forma de dados brutos de respiração-por-respiração.