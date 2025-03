Pontuação Automatizada aumenta produtividade

Alguns técnicos podem achar que eles precisam apenas de 10-20 minutos para uma revisão estruturada, de alta qualidade. O sistema de pontuação automática do Somnolyzer do 24x7 sinaliza desvios significativos do perfil do sono do paciente, tornando o relatório fácil para os técnicos revisarem. Desta forma, ajuda a ativar o maior grau de precisão e consistência.