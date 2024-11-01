Termos de pesquisa

Concentrador de Oxigênio EverFlo

Sistema de oxigenação doméstico

Até hoje, todos os concentradores de oxigênios são muito similares – pesados, volumosos, barulhentos, ou requerem manutenção frequente. EverFlo da Respironics é um concentrador único que oferece o que os cuidadores querem e o que os pacientes merecem.

Características
Lightweight

Leve para facilitar o transporte

O concentrador EverFlo pesa somente 15 kg, o que reduz os custos com armazenamento e envio e também o risco de lesões.

Leve para facilitar o transporte

O concentrador EverFlo pesa somente 15 kg, o que reduz os custos com armazenamento e envio e também o risco de lesões.

Leve para facilitar o transporte

O concentrador EverFlo pesa somente 15 kg, o que reduz os custos com armazenamento e envio e também o risco de lesões.
The Right Fit

A serie The Right Fit foca nas necessidades dos pacientes

EverFlo faz parte da Right Fit, um portfolio completo de produtos e programas para oxigênio, inspirado pelos pacientes e projetado para os negócios.

A serie The Right Fit foca nas necessidades dos pacientes

EverFlo faz parte da Right Fit, um portfolio completo de produtos e programas para oxigênio, inspirado pelos pacientes e projetado para os negócios.

A serie The Right Fit foca nas necessidades dos pacientes

EverFlo faz parte da Right Fit, um portfolio completo de produtos e programas para oxigênio, inspirado pelos pacientes e projetado para os negócios.
Compact design

Design compacto que parece o de um equipamento médico

O design ergonômico de EverFlo ocupa menos espaço e não chama atenção

Design compacto que parece o de um equipamento médico

O design ergonômico de EverFlo ocupa menos espaço e não chama atenção

Design compacto que parece o de um equipamento médico

O design ergonômico de EverFlo ocupa menos espaço e não chama atenção
Low maintenance

Baixa manutenção para redução de custos

Sem necessidade de troca de filtros.

Baixa manutenção para redução de custos

Sem necessidade de troca de filtros.

Baixa manutenção para redução de custos

Sem necessidade de troca de filtros.
Lower power consumption

Baixo consumo de energia agrada os pacientes de EverFlo

O sistema utiliza menos eletricidade e produz menos calor

Baixo consumo de energia agrada os pacientes de EverFlo

O sistema utiliza menos eletricidade e produz menos calor

Baixo consumo de energia agrada os pacientes de EverFlo

O sistema utiliza menos eletricidade e produz menos calor
Oxygen purity indicator option

Opção de indicador de oxigênio puro para maior segurança.

EverFlo esta disponível com ou sem o indicador de oxigênio puro. Esse IPO (Indicador de Porcentagem de Oxigênio) mede o fluxo de oxigênio de maneira ultrassônica como indicação de pureza.

Opção de indicador de oxigênio puro para maior segurança.

EverFlo esta disponível com ou sem o indicador de oxigênio puro. Esse IPO (Indicador de Porcentagem de Oxigênio) mede o fluxo de oxigênio de maneira ultrassônica como indicação de pureza.

Opção de indicador de oxigênio puro para maior segurança.

EverFlo esta disponível com ou sem o indicador de oxigênio puro. Esse IPO (Indicador de Porcentagem de Oxigênio) mede o fluxo de oxigênio de maneira ultrassônica como indicação de pureza.
Humidifier Bottle Platform

Plataforma para garrafa umidificadora para uma maior flexibilidade

A plataforma é projetada para ser compatível com todos os tipos de garrafas e possui um lacre de velcro fácil de usar.

Plataforma para garrafa umidificadora para uma maior flexibilidade

A plataforma é projetada para ser compatível com todos os tipos de garrafas e possui um lacre de velcro fácil de usar.

Plataforma para garrafa umidificadora para uma maior flexibilidade

A plataforma é projetada para ser compatível com todos os tipos de garrafas e possui um lacre de velcro fácil de usar.
Recessed flow meter

Medidor de reentrância de fluxo reduz danos acidentais

Medidor de reentrância de fluxo

Medidor de reentrância de fluxo reduz danos acidentais

Medidor de reentrância de fluxo

Medidor de reentrância de fluxo reduz danos acidentais

Medidor de reentrância de fluxo
Durable metal cannula

Cânula dupla de metal é mais resistente

Cânula dupla de metal é mais resistente

Cânula dupla de metal é mais resistente

Cânula dupla de metal é mais resistente

Cânula dupla de metal é mais resistente

Cânula dupla de metal é mais resistente
  • Lightweight
  • The Right Fit
  • Compact design
  • Low maintenance
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Lightweight

Leve para facilitar o transporte

O concentrador EverFlo pesa somente 15 kg, o que reduz os custos com armazenamento e envio e também o risco de lesões.

Leve para facilitar o transporte

O concentrador EverFlo pesa somente 15 kg, o que reduz os custos com armazenamento e envio e também o risco de lesões.

Leve para facilitar o transporte

O concentrador EverFlo pesa somente 15 kg, o que reduz os custos com armazenamento e envio e também o risco de lesões.
The Right Fit

A serie The Right Fit foca nas necessidades dos pacientes

EverFlo faz parte da Right Fit, um portfolio completo de produtos e programas para oxigênio, inspirado pelos pacientes e projetado para os negócios.

A serie The Right Fit foca nas necessidades dos pacientes

EverFlo faz parte da Right Fit, um portfolio completo de produtos e programas para oxigênio, inspirado pelos pacientes e projetado para os negócios.

A serie The Right Fit foca nas necessidades dos pacientes

EverFlo faz parte da Right Fit, um portfolio completo de produtos e programas para oxigênio, inspirado pelos pacientes e projetado para os negócios.
Compact design

Design compacto que parece o de um equipamento médico

O design ergonômico de EverFlo ocupa menos espaço e não chama atenção

Design compacto que parece o de um equipamento médico

O design ergonômico de EverFlo ocupa menos espaço e não chama atenção

Design compacto que parece o de um equipamento médico

O design ergonômico de EverFlo ocupa menos espaço e não chama atenção
Low maintenance

Baixa manutenção para redução de custos

Sem necessidade de troca de filtros.

Baixa manutenção para redução de custos

Sem necessidade de troca de filtros.

Baixa manutenção para redução de custos

Sem necessidade de troca de filtros.
Lower power consumption

Baixo consumo de energia agrada os pacientes de EverFlo

O sistema utiliza menos eletricidade e produz menos calor

Baixo consumo de energia agrada os pacientes de EverFlo

O sistema utiliza menos eletricidade e produz menos calor

Baixo consumo de energia agrada os pacientes de EverFlo

O sistema utiliza menos eletricidade e produz menos calor
Oxygen purity indicator option

Opção de indicador de oxigênio puro para maior segurança.

EverFlo esta disponível com ou sem o indicador de oxigênio puro. Esse IPO (Indicador de Porcentagem de Oxigênio) mede o fluxo de oxigênio de maneira ultrassônica como indicação de pureza.

Opção de indicador de oxigênio puro para maior segurança.

EverFlo esta disponível com ou sem o indicador de oxigênio puro. Esse IPO (Indicador de Porcentagem de Oxigênio) mede o fluxo de oxigênio de maneira ultrassônica como indicação de pureza.

Opção de indicador de oxigênio puro para maior segurança.

EverFlo esta disponível com ou sem o indicador de oxigênio puro. Esse IPO (Indicador de Porcentagem de Oxigênio) mede o fluxo de oxigênio de maneira ultrassônica como indicação de pureza.
Humidifier Bottle Platform

Plataforma para garrafa umidificadora para uma maior flexibilidade

A plataforma é projetada para ser compatível com todos os tipos de garrafas e possui um lacre de velcro fácil de usar.

Plataforma para garrafa umidificadora para uma maior flexibilidade

A plataforma é projetada para ser compatível com todos os tipos de garrafas e possui um lacre de velcro fácil de usar.

Plataforma para garrafa umidificadora para uma maior flexibilidade

A plataforma é projetada para ser compatível com todos os tipos de garrafas e possui um lacre de velcro fácil de usar.
Recessed flow meter

Medidor de reentrância de fluxo reduz danos acidentais

Medidor de reentrância de fluxo

Medidor de reentrância de fluxo reduz danos acidentais

Medidor de reentrância de fluxo

Medidor de reentrância de fluxo reduz danos acidentais

Medidor de reentrância de fluxo
Durable metal cannula

Cânula dupla de metal é mais resistente

Cânula dupla de metal é mais resistente

Cânula dupla de metal é mais resistente

Cânula dupla de metal é mais resistente

Cânula dupla de metal é mais resistente

Cânula dupla de metal é mais resistente

Especificações

Sistema Geral
Sistema Geral
Voltagem de Input
  • 120 +/- 10% VAC
Dimensões
  • 58.4 cm H x 38.1 cm W x 24.1 cm D (23" H x 15" W x 9.5" D)
IPO (Indicador de Porcentagem de Oxigênio) níveis de alarme
  • Oxigênio Baixo (82%) e Oxigênio muito Baixo (70%)
Frequência de Input
  • 60 Hz
Consumo médio de energia
  • 350 W
Concentração de oxigênio (a 5 LPM)
  • 93 +/- 3 %
Fluxo de litros
  • 0.5-5 Litros por minuto
Pressão da válvula de escape
  • 5.5 PSI
Peso
  • 14 (31) kg (lbs)
Temperatura de funcionamento
  • 12°C até 32°C/55°F até 90°F
Nível de ruído
  • 45 (normal) dB
Umidade de armazenamento/transporte
  • -34°C até 71°C (-30°F até 160°F) até 95% umidade relativa
Umidade de funcionamento
  • Até 95 % de umidade relativa
Altitude de funcionamento
  • 0 até 2286 m (0 até 7500 pés)
Sistema Geral
Sistema Geral
Voltagem de Input
  • 120 +/- 10% VAC
Dimensões
  • 58.4 cm H x 38.1 cm W x 24.1 cm D (23" H x 15" W x 9.5" D)
Veja todas as especificações
Sistema Geral
Sistema Geral
Voltagem de Input
  • 120 +/- 10% VAC
Dimensões
  • 58.4 cm H x 38.1 cm W x 24.1 cm D (23" H x 15" W x 9.5" D)
IPO (Indicador de Porcentagem de Oxigênio) níveis de alarme
  • Oxigênio Baixo (82%) e Oxigênio muito Baixo (70%)
Frequência de Input
  • 60 Hz
Consumo médio de energia
  • 350 W
Concentração de oxigênio (a 5 LPM)
  • 93 +/- 3 %
Fluxo de litros
  • 0.5-5 Litros por minuto
Pressão da válvula de escape
  • 5.5 PSI
Peso
  • 14 (31) kg (lbs)
Temperatura de funcionamento
  • 12°C até 32°C/55°F até 90°F
Nível de ruído
  • 45 (normal) dB
Umidade de armazenamento/transporte
  • -34°C até 71°C (-30°F até 160°F) até 95% umidade relativa
Umidade de funcionamento
  • Até 95 % de umidade relativa
Altitude de funcionamento
  • 0 até 2286 m (0 até 7500 pés)
  • Operação de dispositivo acima ou fora da voltagem, LPM. Temperatura, umidade e/ou altitude específica pode diminuir os níveis de concentração de oxigênio.

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