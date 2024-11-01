Até hoje, todos os concentradores de oxigênios são muito similares – pesados, volumosos, barulhentos, ou requerem manutenção frequente. EverFlo da Respironics é um concentrador único que oferece o que os cuidadores querem e o que os pacientes merecem.
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58.4 cm H x 38.1 cm W x 24.1 cm D (23" H x 15" W x 9.5" D)
IPO (Indicador de Porcentagem de Oxigênio) níveis de alarme
Oxigênio Baixo (82%) e Oxigênio muito Baixo (70%)
Frequência de Input
60
Hz
Consumo médio de energia
350
W
Concentração de oxigênio (a 5 LPM)
93 +/- 3
%
Fluxo de litros
0.5-5 Litros por minuto
Pressão da válvula de escape
5.5
PSI
Peso
14 (31) kg (lbs)
Temperatura de funcionamento
12°C até 32°C/55°F até 90°F
Nível de ruído
45 (normal)
dB
Umidade de armazenamento/transporte
-34°C até 71°C (-30°F até 160°F) até 95% umidade relativa
Umidade de funcionamento
Até 95 % de umidade relativa
Altitude de funcionamento
0 até 2286 m (0 até 7500 pés)
Operação de dispositivo acima ou fora da voltagem, LPM. Temperatura, umidade e/ou altitude específica pode diminuir os níveis de concentração de oxigênio.
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