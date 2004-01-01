Composto por um visualizador de patologia e um servidor e aplicativo de armazenamento, o IntelliSite Image Management System (IMS) foi projetado para aumentar a eficiência e a eficácia do seu laboratório de patologia. O design aberto e escalável e a nova interface do usuário se integram ao seu ambiente de fluxo de trabalho e infraestrutura de TI. O IMS gerencia repositórios de imagens – incluindo imagens de slides inteiros (WSI) e imagens brutas – e integração abrangente de LIS, rede, segurança, trilha de auditoria e recursos de arquivamento. O fácil acesso a informações e recursos pode melhorar a revisão digital de casos.
Unifique os dados do paciente em um fluxo de trabalho simplificado com integração bidirecional entre BIS-IMS. O visualizador atualizado permite a revisão de casos, o acesso a dados multidisciplinares do paciente e a colaboração. Inicie o IMS a partir da lista de trabalho do LIS, ou a sincronização entre sistemas de dados clínicos relacionados a casos pode ser realizada.
Conecte suas equipes com uma solução escalável que permite o compartilhamento fácil de dados histológicos centrados no paciente entre organizações e entre locais. Crie redes virtuais entre laboratórios, adicionando novos locais e usuários. O IMS oferece opções de armazenamento e servidor escalonáveis e hierárquicos que crescem com você. Você pode escolher entre três planos de armazenamento diferentes para atender às suas necessidades. A plataforma aberta permite novas opções de interoperabilidade à medida que suas necessidades e prioridades mudam. O sistema interage facilmente com vários LIS e com uma ampla gama de hardware, fornecedores de scanners terceirizados e softwares de análise de imagem.
O IMS oferece ferramentas especializadas para medição, anotação, colaboração e gerenciamento de arquivos. Revise casos rapidamente usando transições rápidas de slide a slide e confira casos usando a conexão de colaboração com um único clique. Os detalhes do caso são apresentados com uma bandeja de slides digital, que organiza os slides como uma bandeja de slides analógica. Ela inclui documentos relacionados ao caso, imagens de faturamento e notas específicas do caso. Essa visão geral dos slides pode indicar quais slides foram visualizados, anotados e se slides adicionais foram solicitados. Acesse listas de casos específicos do usuário com base em funções, juntamente com dados e anotações de pacientes relacionados.
Nosso visualizador de lâminas dedicado inclui um rico conjunto de ferramentas para fazer anotações e medições precisas, permitindo que o patologista navegue facilmente pelo tecido. Crie uma galeria de feições de tecido destacadas, às quais você pode retornar com o clique de um botão. Marque slides para acompanhamento em fluxos de trabalho secundários, como quadro de tumores ou painéis de discussão. Os algoritmos de fluxo de trabalho inteligentes incluem alinhamento automático de imagens, detecção de tecidos, apresentação de tecidos e navegação com um único clique. As teclas de atalho ajudam a melhorar o fluxo de trabalho e aumentar a produtividade.
Conecte-se com seus colegas em qualquer lugar do mundo com nossa ferramenta de colaboração em tempo real. Compartilhe sua visualização de slides simultaneamente de uma maneira que imite um microscópio de várias cabeças. Os participantes compartilham o controle da tela, incluindo ferramentas de anotação e medição, permitindo que colaborem na análise de casos.
Uma configuração personalizável de servidor e armazenamento é a espinha dorsal da Philips IntelliSite Pathology Solution. Além do gerenciamento de repositório de imagens, ele oferece interoperabilidade LIS abrangente e opções de rede personalizadas, além de permitir uma ampla integração com seus sistemas de informação. Crie uma rede para compartilhamento de imagens histológicas, com recursos como gerenciamento automático de dados que impactam positivamente a eficácia do laboratório.
O Image Management System é sua porta de entrada para gerenciar, revisar e analisar slides digitalizados. Este software de última geração inclui ferramentas para otimizar o gerenciamento diário de casos e a navegação e colaboração em casos e imagens. Acesse imagens de slides inteiros (WSI) no visualizador rico em recursos, em um fluxo de trabalho de diagnósticos simplificado e acessível.
O IMS possibilita organizar, revisar, gerenciar e apresentar facilmente casos digitais. Facilite listas de trabalho pessoais organizadas e classificadas de acordo com sua preferência. Diferencie facilmente os casos por status e informações relacionadas ao caso, como nome do paciente, número de lâminas por caso e tipo de tecido. Encontre o caso certo rapidamente com a funcionalidade avançada de pesquisa e filtragem.
A Philips IntelliSite Pathology Solution foi projetada como uma plataforma aberta que pode compartilhar com segurança imagens e outros dados relevantes para fornecer interoperabilidade com aplicativos de IA de terceiros*
Especificações
Servidor e armazenamento de aplicativos de IMS
Servidor e armazenamento de aplicativos de IMS
CPU
Dual socket Intel 6-core @ 2.3 GHz
RAM
32 GB
Armazenamento
Proteção contra falha de disco único, por exemplo, configuração RAID ou replicação de dados.
Para uso com 5 scanners ou mais: discos Flash.
Conectividade de rede para hospitais
para o hospital: 1 x ethernet de 1 GB/s
Conectividade de rede aos scanners
1 x ethernet de 1 GB/s para até dois scanners
1 x 10 GB/s para três ou mais scanners
1 x 10 GB/s para um scanner com saída raw
para o sistema de arquivamento (opcional ): 1 x ethernet de 10 GB/s
para o compartilhamento de rede (opcional ): 1 x ethernet de 10 GB/s
Requisitos mínimos do computador cliente para rodar o Software de Visualização do IMS
Requisitos mínimos do computador cliente para rodar o Software de Visualização do IMS
CPU
Mínimo: Intel Xeon E5-1620 v3 @ 3,50 GHz ou similar
RAM
Mínimo: 8 GB de memória física
Conectividade
Mínimo: ethernet de 100 Mbit/s
Placa de vídeo
Mínimo: Memória da GPU: 4 GB, GeForce GTX 1050 Ti ou similar, Largura de banda da memória: 112 GB/s
Requisitos de software no computador do cliente
Requisitos de software no computador do cliente
Sistema Operacional
Microsoft Windows 8, 8.1 ou 10-64 bit
Software navegador compatível com o padrão HTML 5
Navegadores recomendados: Chrome ou Microsoft Edge baseado em Chromium
Outro navegador suportado: Internet Explorer
Outros softwares
Visualizador de PDF (para visualizar documentos PDF, por exemplo, relatórios carregados manualmente nos casos)
Cliente de e-mail (para o funcionamento correto do botão de link de e-mail)
A solução de patologia digital da Philips é composta por: Scanner de Patologia de Segunda Geração • Visualizador do Image Management System • Servidor de Aplicativos e Software de Armazenamento do Image Management System • Monitor de 27" de alta qualidade validado com a solução IVD (apenas EUA)
*O PIPS habilita arquivos iSyntax e, com o Software Development Kit (SDK), empresas terceirizadas podem usá-lo para recursos de IA.
A Philips IntelliSite Pathology Solution está em conformidade com o Regulamento (UE) 201 7/746 do Parlamento Europeu e do Conselho de 5 de abril de 2017 sobre diagnóstico in vitro (IVDR).
A Philips IntelliSite Pathology Solution (PIPS) pode ser usada para fins de diagnóstico in vitro. O sistema pode ajudar os patologistas a revisar e interpretar imagens digitais de lâminas de patologia cirúrgica preparadas a partir de tecido embebido em parafina fixada em formalina (FFPE). O PIPS não está disponível para venda em todos os países.
O Kit de Desenvolvimento de Software (SDK) e o Visualizador de Arquivos não se destinam a fins diagnósticos, de monitoramento ou terapêuticos ou de qualquer outra forma para a prática médica regular.
