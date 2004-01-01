IntelliSite Image Management System

Simplificando o fluxo de trabalho digital para aprimorar a experiência do usuário

O IMS oferece ferramentas especializadas para medição, anotação, colaboração e gerenciamento de arquivos. Revise casos rapidamente usando transições rápidas de slide a slide e confira casos usando a conexão de colaboração com um único clique. Os detalhes do caso são apresentados com uma bandeja de slides digital, que organiza os slides como uma bandeja de slides analógica. Ela inclui documentos relacionados ao caso, imagens de faturamento e notas específicas do caso. Essa visão geral dos slides pode indicar quais slides foram visualizados, anotados e se slides adicionais foram solicitados. Acesse listas de casos específicos do usuário com base em funções, juntamente com dados e anotações de pacientes relacionados.