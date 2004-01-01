Termos de pesquisa

Clinical Insights Manager

Solução de gerenciamento e análise de dados

O Clinical Insights Manager (CIM) é a nova plataforma empresarial baseada em nuvem (Health Suite Digital Platform) da Philips, habilitada para serviços, que permite aos hospitais capturar, armazenar e analisar dados de pacientes de alta fidelidade utilizando ferramentas e etapas para melhoria da qualidade, gerenciamento de alarmes, iniciativas de pesquisa e gerenciamento de operações. Saiba mais sobre os três aplicativos do Clinical Insights Manager que estão disponíveis atualmente abaixo.

Características
O Clinical Insights Manager oferece armazenamento de longo prazo para dados fisiológicos e de alarme de alta fidelidade com carimbo de data e hora do seu sistema de monitoramento, juntamente com informações relevantes de contexto clínico de outros sistemas. O Philips Clinical Insights Manager Viewer oferece fácil acesso pela Web aos seus dados para revisão, pesquisa e extração. Os dados capturados incluem informações abrangentes do paciente, como dados demográficos, formas de onda, números e alarmes em uma visão intuitiva. Os dados são manipulados para permitir o desenvolvimento de seus algoritmos, ajudar a apoiar suas iniciativas e aprimorar seu processo clínico geral.

O Clinical Insights Manager oferece armazenamento de longo prazo para dados fisiológicos e de alarme de alta fidelidade com carimbo de data e hora do seu sistema de monitoramento, juntamente com informações relevantes de contexto clínico de outros sistemas. O Philips Clinical Insights Manager Viewer oferece fácil acesso pela Web aos seus dados para revisão, pesquisa e extração. Os dados capturados incluem informações abrangentes do paciente, como dados demográficos, formas de onda, números e alarmes em uma visão intuitiva. Os dados são manipulados para permitir o desenvolvimento de seus algoritmos, ajudar a apoiar suas iniciativas e aprimorar seu processo clínico geral.

Nossa equipe de analistas, especialistas em TI e cientistas de dados pode apoiar sua equipe na compreensão dos dados disponíveis, em estes podem ser aproveitados e quais relatórios são possíveis, por exemplo, para simplificar os fluxos de trabalho. Juntos, podemos desbloquear seus dados e colocá-los para trabalhar.

Nossa equipe de analistas, especialistas em TI e cientistas de dados pode apoiar sua equipe na compreensão dos dados disponíveis, em estes podem ser aproveitados e quais relatórios são possíveis, por exemplo, para simplificar os fluxos de trabalho. Juntos, podemos desbloquear seus dados e colocá-los para trabalhar.

O pacote Clinical Insights Manager inclui suporte para iniciativas de melhoria em pesquisas e qualidade para abordar indicadores-chave de desempenho (KPIs) específicos que são fundamentais para seu sucesso. O visualizador do Clinical Insights Manager fornece acesso fácil pela Web aos seus dados, para revisão, pesquisa e extração, enquanto o Alarm Insights Manager fornece uma visão mais profunda do status geral do alarme e da carga do alarme, auxiliando em iniciativas para reduzir a fadiga do alarme, aumentar a satisfação da equipe e ajudar sua equipe a se concentrar em alarmes importantes e críticos.

O pacote Clinical Insights Manager inclui suporte para iniciativas de melhoria em pesquisas e qualidade para abordar indicadores-chave de desempenho (KPIs) específicos que são fundamentais para seu sucesso. O visualizador do Clinical Insights Manager fornece acesso fácil pela Web aos seus dados, para revisão, pesquisa e extração, enquanto o Alarm Insights Manager fornece uma visão mais profunda do status geral do alarme e da carga do alarme, auxiliando em iniciativas para reduzir a fadiga do alarme, aumentar a satisfação da equipe e ajudar sua equipe a se concentrar em alarmes importantes e críticos.

O Clinical Insights Manager inclui o Philips Alarm Insights Manager, um aplicativo baseado na Web que fornece informações mais detalhadas sobre o status geral do alarme por meio de um painel interativo e intuitivo. Ele pode ajudá-lo a identificar insights acionáveis sobre a qualidade do sistema de alarme para combater a fadiga do alarme, melhorar a precisão do alarme e estabelecer e compartilhar as melhores práticas. Ele também permite avaliar a carga e o gerenciamento de alarmes ao longo de horas, dias, semanas ou meses, por clínica ou unidade, ou por tipo e gravidade do paciente/alarme. Ele permite que você crie e defina benchmarks para melhorias contínuas e prepare relatórios de alarme padrão e ad-hoc.

O Clinical Insights Manager inclui o Philips Alarm Insights Manager, um aplicativo baseado na Web que fornece informações mais detalhadas sobre o status geral do alarme por meio de um painel interativo e intuitivo. Ele pode ajudá-lo a identificar insights acionáveis sobre a qualidade do sistema de alarme para combater a fadiga do alarme, melhorar a precisão do alarme e estabelecer e compartilhar as melhores práticas. Ele também permite avaliar a carga e o gerenciamento de alarmes ao longo de horas, dias, semanas ou meses, por clínica ou unidade, ou por tipo e gravidade do paciente/alarme. Ele permite que você crie e defina benchmarks para melhorias contínuas e prepare relatórios de alarme padrão e ad-hoc.

O Clinical Insights Manager vem com uma variedade de serviços clínicos e de TI. Os serviços de TI disponíveis incluem suporte para implementação, governança de dados e migração de dados para clientes do Data Warehouse Connect. Nossos serviços clínicos, por sua vez, permitem que você melhore o gerenciamento de alarmes baseado em contexto, a análise de eventos-sentinela e a criação de algoritmos para análise preditiva.

O Clinical Insights Manager oferece armazenamento de longo prazo para dados fisiológicos e de alarme de alta fidelidade com carimbo de data e hora do seu sistema de monitoramento, juntamente com informações relevantes de contexto clínico de outros sistemas. O Philips Clinical Insights Manager Viewer oferece fácil acesso pela Web aos seus dados para revisão, pesquisa e extração. Os dados capturados incluem informações abrangentes do paciente, como dados demográficos, formas de onda, números e alarmes em uma visão intuitiva. Os dados são manipulados para permitir o desenvolvimento de seus algoritmos, ajudar a apoiar suas iniciativas e aprimorar seu processo clínico geral.

O Clinical Insights Manager oferece armazenamento de longo prazo para dados fisiológicos e de alarme de alta fidelidade com carimbo de data e hora do seu sistema de monitoramento, juntamente com informações relevantes de contexto clínico de outros sistemas. O Philips Clinical Insights Manager Viewer oferece fácil acesso pela Web aos seus dados para revisão, pesquisa e extração. Os dados capturados incluem informações abrangentes do paciente, como dados demográficos, formas de onda, números e alarmes em uma visão intuitiva. Os dados são manipulados para permitir o desenvolvimento de seus algoritmos, ajudar a apoiar suas iniciativas e aprimorar seu processo clínico geral.

Nossa equipe de analistas, especialistas em TI e cientistas de dados pode apoiar sua equipe na compreensão dos dados disponíveis, em estes podem ser aproveitados e quais relatórios são possíveis, por exemplo, para simplificar os fluxos de trabalho. Juntos, podemos desbloquear seus dados e colocá-los para trabalhar.

Nossa equipe de analistas, especialistas em TI e cientistas de dados pode apoiar sua equipe na compreensão dos dados disponíveis, em estes podem ser aproveitados e quais relatórios são possíveis, por exemplo, para simplificar os fluxos de trabalho. Juntos, podemos desbloquear seus dados e colocá-los para trabalhar.

O pacote Clinical Insights Manager inclui suporte para iniciativas de melhoria em pesquisas e qualidade para abordar indicadores-chave de desempenho (KPIs) específicos que são fundamentais para seu sucesso. O visualizador do Clinical Insights Manager fornece acesso fácil pela Web aos seus dados, para revisão, pesquisa e extração, enquanto o Alarm Insights Manager fornece uma visão mais profunda do status geral do alarme e da carga do alarme, auxiliando em iniciativas para reduzir a fadiga do alarme, aumentar a satisfação da equipe e ajudar sua equipe a se concentrar em alarmes importantes e críticos.

O pacote Clinical Insights Manager inclui suporte para iniciativas de melhoria em pesquisas e qualidade para abordar indicadores-chave de desempenho (KPIs) específicos que são fundamentais para seu sucesso. O visualizador do Clinical Insights Manager fornece acesso fácil pela Web aos seus dados, para revisão, pesquisa e extração, enquanto o Alarm Insights Manager fornece uma visão mais profunda do status geral do alarme e da carga do alarme, auxiliando em iniciativas para reduzir a fadiga do alarme, aumentar a satisfação da equipe e ajudar sua equipe a se concentrar em alarmes importantes e críticos.

O Clinical Insights Manager inclui o Philips Alarm Insights Manager, um aplicativo baseado na Web que fornece informações mais detalhadas sobre o status geral do alarme por meio de um painel interativo e intuitivo. Ele pode ajudá-lo a identificar insights acionáveis sobre a qualidade do sistema de alarme para combater a fadiga do alarme, melhorar a precisão do alarme e estabelecer e compartilhar as melhores práticas. Ele também permite avaliar a carga e o gerenciamento de alarmes ao longo de horas, dias, semanas ou meses, por clínica ou unidade, ou por tipo e gravidade do paciente/alarme. Ele permite que você crie e defina benchmarks para melhorias contínuas e prepare relatórios de alarme padrão e ad-hoc.

O Clinical Insights Manager inclui o Philips Alarm Insights Manager, um aplicativo baseado na Web que fornece informações mais detalhadas sobre o status geral do alarme por meio de um painel interativo e intuitivo. Ele pode ajudá-lo a identificar insights acionáveis sobre a qualidade do sistema de alarme para combater a fadiga do alarme, melhorar a precisão do alarme e estabelecer e compartilhar as melhores práticas. Ele também permite avaliar a carga e o gerenciamento de alarmes ao longo de horas, dias, semanas ou meses, por clínica ou unidade, ou por tipo e gravidade do paciente/alarme. Ele permite que você crie e defina benchmarks para melhorias contínuas e prepare relatórios de alarme padrão e ad-hoc.

O Clinical Insights Manager vem com uma variedade de serviços clínicos e de TI. Os serviços de TI disponíveis incluem suporte para implementação, governança de dados e migração de dados para clientes do Data Warehouse Connect. Nossos serviços clínicos, por sua vez, permitem que você melhore o gerenciamento de alarmes baseado em contexto, a análise de eventos-sentinela e a criação de algoritmos para análise preditiva.

  • O produto não se encontra disponível em todos os locais. Entre em contato com o seu representante Philips local para obter mais informações sobre a disponibilidade do portfólio completo.

