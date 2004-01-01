Coloque seus dados em uso

O Clinical Insights Manager inclui o Philips Alarm Insights Manager, um aplicativo baseado na Web que fornece informações mais detalhadas sobre o status geral do alarme por meio de um painel interativo e intuitivo. Ele pode ajudá-lo a identificar insights acionáveis sobre a qualidade do sistema de alarme para combater a fadiga do alarme, melhorar a precisão do alarme e estabelecer e compartilhar as melhores práticas. Ele também permite avaliar a carga e o gerenciamento de alarmes ao longo de horas, dias, semanas ou meses, por clínica ou unidade, ou por tipo e gravidade do paciente/alarme. Ele permite que você crie e defina benchmarks para melhorias contínuas e prepare relatórios de alarme padrão e ad-hoc.