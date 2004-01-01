O Clinical Insights Manager (CIM) é a nova plataforma empresarial baseada em nuvem (Health Suite Digital Platform) da Philips, habilitada para serviços, que permite aos hospitais capturar, armazenar e analisar dados de pacientes de alta fidelidade utilizando ferramentas e etapas para melhoria da qualidade, gerenciamento de alarmes, iniciativas de pesquisa e gerenciamento de operações. Saiba mais sobre os três aplicativos do Clinical Insights Manager que estão disponíveis atualmente abaixo.
Ao clicar neste link, você sairá do site oficial da Royal Philips ("Philips"). Qualquer link que apareça em nosso site e leve a sites de terceiros é oferecido apenas para ajuda e não representa de forma alguma uma afiliação ou promoção das informações disponíveis nesses sites. A Philips não representa nem garante nenhuma informação disponível nesses sites.
O Clinical Insights Manager oferece armazenamento de longo prazo para dados fisiológicos e de alarme de alta fidelidade com carimbo de data e hora do seu sistema de monitoramento, juntamente com informações relevantes de contexto clínico de outros sistemas. O Philips Clinical Insights Manager Viewer oferece fácil acesso pela Web aos seus dados para revisão, pesquisa e extração. Os dados capturados incluem informações abrangentes do paciente, como dados demográficos, formas de onda, números e alarmes em uma visão intuitiva. Os dados são manipulados para permitir o desenvolvimento de seus algoritmos, ajudar a apoiar suas iniciativas e aprimorar seu processo clínico geral.
Insights intuitivos e detalhados
O Clinical Insights Manager oferece armazenamento de longo prazo para dados fisiológicos e de alarme de alta fidelidade com carimbo de data e hora do seu sistema de monitoramento, juntamente com informações relevantes de contexto clínico de outros sistemas. O Philips Clinical Insights Manager Viewer oferece fácil acesso pela Web aos seus dados para revisão, pesquisa e extração. Os dados capturados incluem informações abrangentes do paciente, como dados demográficos, formas de onda, números e alarmes em uma visão intuitiva. Os dados são manipulados para permitir o desenvolvimento de seus algoritmos, ajudar a apoiar suas iniciativas e aprimorar seu processo clínico geral.
Insights intuitivos e detalhados
O Clinical Insights Manager oferece armazenamento de longo prazo para dados fisiológicos e de alarme de alta fidelidade com carimbo de data e hora do seu sistema de monitoramento, juntamente com informações relevantes de contexto clínico de outros sistemas. O Philips Clinical Insights Manager Viewer oferece fácil acesso pela Web aos seus dados para revisão, pesquisa e extração. Os dados capturados incluem informações abrangentes do paciente, como dados demográficos, formas de onda, números e alarmes em uma visão intuitiva. Os dados são manipulados para permitir o desenvolvimento de seus algoritmos, ajudar a apoiar suas iniciativas e aprimorar seu processo clínico geral.
O Clinical Insights Manager oferece armazenamento de longo prazo para dados fisiológicos e de alarme de alta fidelidade com carimbo de data e hora do seu sistema de monitoramento, juntamente com informações relevantes de contexto clínico de outros sistemas. O Philips Clinical Insights Manager Viewer oferece fácil acesso pela Web aos seus dados para revisão, pesquisa e extração. Os dados capturados incluem informações abrangentes do paciente, como dados demográficos, formas de onda, números e alarmes em uma visão intuitiva. Os dados são manipulados para permitir o desenvolvimento de seus algoritmos, ajudar a apoiar suas iniciativas e aprimorar seu processo clínico geral.
Libere o valor dos seus dados
Libere o valor dos seus dados
Nossa equipe de analistas, especialistas em TI e cientistas de dados pode apoiar sua equipe na compreensão dos dados disponíveis, em estes podem ser aproveitados e quais relatórios são possíveis, por exemplo, para simplificar os fluxos de trabalho. Juntos, podemos desbloquear seus dados e colocá-los para trabalhar.
Libere o valor dos seus dados
Nossa equipe de analistas, especialistas em TI e cientistas de dados pode apoiar sua equipe na compreensão dos dados disponíveis, em estes podem ser aproveitados e quais relatórios são possíveis, por exemplo, para simplificar os fluxos de trabalho. Juntos, podemos desbloquear seus dados e colocá-los para trabalhar.
Libere o valor dos seus dados
Nossa equipe de analistas, especialistas em TI e cientistas de dados pode apoiar sua equipe na compreensão dos dados disponíveis, em estes podem ser aproveitados e quais relatórios são possíveis, por exemplo, para simplificar os fluxos de trabalho. Juntos, podemos desbloquear seus dados e colocá-los para trabalhar.
Nossa equipe de analistas, especialistas em TI e cientistas de dados pode apoiar sua equipe na compreensão dos dados disponíveis, em estes podem ser aproveitados e quais relatórios são possíveis, por exemplo, para simplificar os fluxos de trabalho. Juntos, podemos desbloquear seus dados e colocá-los para trabalhar.
Aprimoramentos de pesquisa e qualidade
Aprimoramentos de pesquisa e qualidade
O pacote Clinical Insights Manager inclui suporte para iniciativas de melhoria em pesquisas e qualidade para abordar indicadores-chave de desempenho (KPIs) específicos que são fundamentais para seu sucesso. O visualizador do Clinical Insights Manager fornece acesso fácil pela Web aos seus dados, para revisão, pesquisa e extração, enquanto o Alarm Insights Manager fornece uma visão mais profunda do status geral do alarme e da carga do alarme, auxiliando em iniciativas para reduzir a fadiga do alarme, aumentar a satisfação da equipe e ajudar sua equipe a se concentrar em alarmes importantes e críticos.
Aprimoramentos de pesquisa e qualidade
O pacote Clinical Insights Manager inclui suporte para iniciativas de melhoria em pesquisas e qualidade para abordar indicadores-chave de desempenho (KPIs) específicos que são fundamentais para seu sucesso. O visualizador do Clinical Insights Manager fornece acesso fácil pela Web aos seus dados, para revisão, pesquisa e extração, enquanto o Alarm Insights Manager fornece uma visão mais profunda do status geral do alarme e da carga do alarme, auxiliando em iniciativas para reduzir a fadiga do alarme, aumentar a satisfação da equipe e ajudar sua equipe a se concentrar em alarmes importantes e críticos.
Aprimoramentos de pesquisa e qualidade
O pacote Clinical Insights Manager inclui suporte para iniciativas de melhoria em pesquisas e qualidade para abordar indicadores-chave de desempenho (KPIs) específicos que são fundamentais para seu sucesso. O visualizador do Clinical Insights Manager fornece acesso fácil pela Web aos seus dados, para revisão, pesquisa e extração, enquanto o Alarm Insights Manager fornece uma visão mais profunda do status geral do alarme e da carga do alarme, auxiliando em iniciativas para reduzir a fadiga do alarme, aumentar a satisfação da equipe e ajudar sua equipe a se concentrar em alarmes importantes e críticos.
O pacote Clinical Insights Manager inclui suporte para iniciativas de melhoria em pesquisas e qualidade para abordar indicadores-chave de desempenho (KPIs) específicos que são fundamentais para seu sucesso. O visualizador do Clinical Insights Manager fornece acesso fácil pela Web aos seus dados, para revisão, pesquisa e extração, enquanto o Alarm Insights Manager fornece uma visão mais profunda do status geral do alarme e da carga do alarme, auxiliando em iniciativas para reduzir a fadiga do alarme, aumentar a satisfação da equipe e ajudar sua equipe a se concentrar em alarmes importantes e críticos.
Coloque seus dados em uso
Coloque seus dados em uso
O Clinical Insights Manager inclui o Philips Alarm Insights Manager, um aplicativo baseado na Web que fornece informações mais detalhadas sobre o status geral do alarme por meio de um painel interativo e intuitivo. Ele pode ajudá-lo a identificar insights acionáveis sobre a qualidade do sistema de alarme para combater a fadiga do alarme, melhorar a precisão do alarme e estabelecer e compartilhar as melhores práticas. Ele também permite avaliar a carga e o gerenciamento de alarmes ao longo de horas, dias, semanas ou meses, por clínica ou unidade, ou por tipo e gravidade do paciente/alarme. Ele permite que você crie e defina benchmarks para melhorias contínuas e prepare relatórios de alarme padrão e ad-hoc.
Coloque seus dados em uso
O Clinical Insights Manager inclui o Philips Alarm Insights Manager, um aplicativo baseado na Web que fornece informações mais detalhadas sobre o status geral do alarme por meio de um painel interativo e intuitivo. Ele pode ajudá-lo a identificar insights acionáveis sobre a qualidade do sistema de alarme para combater a fadiga do alarme, melhorar a precisão do alarme e estabelecer e compartilhar as melhores práticas. Ele também permite avaliar a carga e o gerenciamento de alarmes ao longo de horas, dias, semanas ou meses, por clínica ou unidade, ou por tipo e gravidade do paciente/alarme. Ele permite que você crie e defina benchmarks para melhorias contínuas e prepare relatórios de alarme padrão e ad-hoc.
Coloque seus dados em uso
O Clinical Insights Manager inclui o Philips Alarm Insights Manager, um aplicativo baseado na Web que fornece informações mais detalhadas sobre o status geral do alarme por meio de um painel interativo e intuitivo. Ele pode ajudá-lo a identificar insights acionáveis sobre a qualidade do sistema de alarme para combater a fadiga do alarme, melhorar a precisão do alarme e estabelecer e compartilhar as melhores práticas. Ele também permite avaliar a carga e o gerenciamento de alarmes ao longo de horas, dias, semanas ou meses, por clínica ou unidade, ou por tipo e gravidade do paciente/alarme. Ele permite que você crie e defina benchmarks para melhorias contínuas e prepare relatórios de alarme padrão e ad-hoc.
O Clinical Insights Manager inclui o Philips Alarm Insights Manager, um aplicativo baseado na Web que fornece informações mais detalhadas sobre o status geral do alarme por meio de um painel interativo e intuitivo. Ele pode ajudá-lo a identificar insights acionáveis sobre a qualidade do sistema de alarme para combater a fadiga do alarme, melhorar a precisão do alarme e estabelecer e compartilhar as melhores práticas. Ele também permite avaliar a carga e o gerenciamento de alarmes ao longo de horas, dias, semanas ou meses, por clínica ou unidade, ou por tipo e gravidade do paciente/alarme. Ele permite que você crie e defina benchmarks para melhorias contínuas e prepare relatórios de alarme padrão e ad-hoc.
Deixe-nos ajudá-lo a avançar
Deixe-nos ajudá-lo a avançar
O Clinical Insights Manager vem com uma variedade de serviços clínicos e de TI. Os serviços de TI disponíveis incluem suporte para implementação, governança de dados e migração de dados para clientes do Data Warehouse Connect. Nossos serviços clínicos, por sua vez, permitem que você melhore o gerenciamento de alarmes baseado em contexto, a análise de eventos-sentinela e a criação de algoritmos para análise preditiva.
Deixe-nos ajudá-lo a avançar
O Clinical Insights Manager vem com uma variedade de serviços clínicos e de TI. Os serviços de TI disponíveis incluem suporte para implementação, governança de dados e migração de dados para clientes do Data Warehouse Connect. Nossos serviços clínicos, por sua vez, permitem que você melhore o gerenciamento de alarmes baseado em contexto, a análise de eventos-sentinela e a criação de algoritmos para análise preditiva.
Deixe-nos ajudá-lo a avançar
O Clinical Insights Manager vem com uma variedade de serviços clínicos e de TI. Os serviços de TI disponíveis incluem suporte para implementação, governança de dados e migração de dados para clientes do Data Warehouse Connect. Nossos serviços clínicos, por sua vez, permitem que você melhore o gerenciamento de alarmes baseado em contexto, a análise de eventos-sentinela e a criação de algoritmos para análise preditiva.
O Clinical Insights Manager oferece armazenamento de longo prazo para dados fisiológicos e de alarme de alta fidelidade com carimbo de data e hora do seu sistema de monitoramento, juntamente com informações relevantes de contexto clínico de outros sistemas. O Philips Clinical Insights Manager Viewer oferece fácil acesso pela Web aos seus dados para revisão, pesquisa e extração. Os dados capturados incluem informações abrangentes do paciente, como dados demográficos, formas de onda, números e alarmes em uma visão intuitiva. Os dados são manipulados para permitir o desenvolvimento de seus algoritmos, ajudar a apoiar suas iniciativas e aprimorar seu processo clínico geral.
Insights intuitivos e detalhados
O Clinical Insights Manager oferece armazenamento de longo prazo para dados fisiológicos e de alarme de alta fidelidade com carimbo de data e hora do seu sistema de monitoramento, juntamente com informações relevantes de contexto clínico de outros sistemas. O Philips Clinical Insights Manager Viewer oferece fácil acesso pela Web aos seus dados para revisão, pesquisa e extração. Os dados capturados incluem informações abrangentes do paciente, como dados demográficos, formas de onda, números e alarmes em uma visão intuitiva. Os dados são manipulados para permitir o desenvolvimento de seus algoritmos, ajudar a apoiar suas iniciativas e aprimorar seu processo clínico geral.
Insights intuitivos e detalhados
O Clinical Insights Manager oferece armazenamento de longo prazo para dados fisiológicos e de alarme de alta fidelidade com carimbo de data e hora do seu sistema de monitoramento, juntamente com informações relevantes de contexto clínico de outros sistemas. O Philips Clinical Insights Manager Viewer oferece fácil acesso pela Web aos seus dados para revisão, pesquisa e extração. Os dados capturados incluem informações abrangentes do paciente, como dados demográficos, formas de onda, números e alarmes em uma visão intuitiva. Os dados são manipulados para permitir o desenvolvimento de seus algoritmos, ajudar a apoiar suas iniciativas e aprimorar seu processo clínico geral.
O Clinical Insights Manager oferece armazenamento de longo prazo para dados fisiológicos e de alarme de alta fidelidade com carimbo de data e hora do seu sistema de monitoramento, juntamente com informações relevantes de contexto clínico de outros sistemas. O Philips Clinical Insights Manager Viewer oferece fácil acesso pela Web aos seus dados para revisão, pesquisa e extração. Os dados capturados incluem informações abrangentes do paciente, como dados demográficos, formas de onda, números e alarmes em uma visão intuitiva. Os dados são manipulados para permitir o desenvolvimento de seus algoritmos, ajudar a apoiar suas iniciativas e aprimorar seu processo clínico geral.
Libere o valor dos seus dados
Libere o valor dos seus dados
Nossa equipe de analistas, especialistas em TI e cientistas de dados pode apoiar sua equipe na compreensão dos dados disponíveis, em estes podem ser aproveitados e quais relatórios são possíveis, por exemplo, para simplificar os fluxos de trabalho. Juntos, podemos desbloquear seus dados e colocá-los para trabalhar.
Libere o valor dos seus dados
Nossa equipe de analistas, especialistas em TI e cientistas de dados pode apoiar sua equipe na compreensão dos dados disponíveis, em estes podem ser aproveitados e quais relatórios são possíveis, por exemplo, para simplificar os fluxos de trabalho. Juntos, podemos desbloquear seus dados e colocá-los para trabalhar.
Libere o valor dos seus dados
Nossa equipe de analistas, especialistas em TI e cientistas de dados pode apoiar sua equipe na compreensão dos dados disponíveis, em estes podem ser aproveitados e quais relatórios são possíveis, por exemplo, para simplificar os fluxos de trabalho. Juntos, podemos desbloquear seus dados e colocá-los para trabalhar.
Nossa equipe de analistas, especialistas em TI e cientistas de dados pode apoiar sua equipe na compreensão dos dados disponíveis, em estes podem ser aproveitados e quais relatórios são possíveis, por exemplo, para simplificar os fluxos de trabalho. Juntos, podemos desbloquear seus dados e colocá-los para trabalhar.
Aprimoramentos de pesquisa e qualidade
Aprimoramentos de pesquisa e qualidade
O pacote Clinical Insights Manager inclui suporte para iniciativas de melhoria em pesquisas e qualidade para abordar indicadores-chave de desempenho (KPIs) específicos que são fundamentais para seu sucesso. O visualizador do Clinical Insights Manager fornece acesso fácil pela Web aos seus dados, para revisão, pesquisa e extração, enquanto o Alarm Insights Manager fornece uma visão mais profunda do status geral do alarme e da carga do alarme, auxiliando em iniciativas para reduzir a fadiga do alarme, aumentar a satisfação da equipe e ajudar sua equipe a se concentrar em alarmes importantes e críticos.
Aprimoramentos de pesquisa e qualidade
O pacote Clinical Insights Manager inclui suporte para iniciativas de melhoria em pesquisas e qualidade para abordar indicadores-chave de desempenho (KPIs) específicos que são fundamentais para seu sucesso. O visualizador do Clinical Insights Manager fornece acesso fácil pela Web aos seus dados, para revisão, pesquisa e extração, enquanto o Alarm Insights Manager fornece uma visão mais profunda do status geral do alarme e da carga do alarme, auxiliando em iniciativas para reduzir a fadiga do alarme, aumentar a satisfação da equipe e ajudar sua equipe a se concentrar em alarmes importantes e críticos.
Aprimoramentos de pesquisa e qualidade
O pacote Clinical Insights Manager inclui suporte para iniciativas de melhoria em pesquisas e qualidade para abordar indicadores-chave de desempenho (KPIs) específicos que são fundamentais para seu sucesso. O visualizador do Clinical Insights Manager fornece acesso fácil pela Web aos seus dados, para revisão, pesquisa e extração, enquanto o Alarm Insights Manager fornece uma visão mais profunda do status geral do alarme e da carga do alarme, auxiliando em iniciativas para reduzir a fadiga do alarme, aumentar a satisfação da equipe e ajudar sua equipe a se concentrar em alarmes importantes e críticos.
O pacote Clinical Insights Manager inclui suporte para iniciativas de melhoria em pesquisas e qualidade para abordar indicadores-chave de desempenho (KPIs) específicos que são fundamentais para seu sucesso. O visualizador do Clinical Insights Manager fornece acesso fácil pela Web aos seus dados, para revisão, pesquisa e extração, enquanto o Alarm Insights Manager fornece uma visão mais profunda do status geral do alarme e da carga do alarme, auxiliando em iniciativas para reduzir a fadiga do alarme, aumentar a satisfação da equipe e ajudar sua equipe a se concentrar em alarmes importantes e críticos.
Coloque seus dados em uso
Coloque seus dados em uso
O Clinical Insights Manager inclui o Philips Alarm Insights Manager, um aplicativo baseado na Web que fornece informações mais detalhadas sobre o status geral do alarme por meio de um painel interativo e intuitivo. Ele pode ajudá-lo a identificar insights acionáveis sobre a qualidade do sistema de alarme para combater a fadiga do alarme, melhorar a precisão do alarme e estabelecer e compartilhar as melhores práticas. Ele também permite avaliar a carga e o gerenciamento de alarmes ao longo de horas, dias, semanas ou meses, por clínica ou unidade, ou por tipo e gravidade do paciente/alarme. Ele permite que você crie e defina benchmarks para melhorias contínuas e prepare relatórios de alarme padrão e ad-hoc.
Coloque seus dados em uso
O Clinical Insights Manager inclui o Philips Alarm Insights Manager, um aplicativo baseado na Web que fornece informações mais detalhadas sobre o status geral do alarme por meio de um painel interativo e intuitivo. Ele pode ajudá-lo a identificar insights acionáveis sobre a qualidade do sistema de alarme para combater a fadiga do alarme, melhorar a precisão do alarme e estabelecer e compartilhar as melhores práticas. Ele também permite avaliar a carga e o gerenciamento de alarmes ao longo de horas, dias, semanas ou meses, por clínica ou unidade, ou por tipo e gravidade do paciente/alarme. Ele permite que você crie e defina benchmarks para melhorias contínuas e prepare relatórios de alarme padrão e ad-hoc.
Coloque seus dados em uso
O Clinical Insights Manager inclui o Philips Alarm Insights Manager, um aplicativo baseado na Web que fornece informações mais detalhadas sobre o status geral do alarme por meio de um painel interativo e intuitivo. Ele pode ajudá-lo a identificar insights acionáveis sobre a qualidade do sistema de alarme para combater a fadiga do alarme, melhorar a precisão do alarme e estabelecer e compartilhar as melhores práticas. Ele também permite avaliar a carga e o gerenciamento de alarmes ao longo de horas, dias, semanas ou meses, por clínica ou unidade, ou por tipo e gravidade do paciente/alarme. Ele permite que você crie e defina benchmarks para melhorias contínuas e prepare relatórios de alarme padrão e ad-hoc.
O Clinical Insights Manager inclui o Philips Alarm Insights Manager, um aplicativo baseado na Web que fornece informações mais detalhadas sobre o status geral do alarme por meio de um painel interativo e intuitivo. Ele pode ajudá-lo a identificar insights acionáveis sobre a qualidade do sistema de alarme para combater a fadiga do alarme, melhorar a precisão do alarme e estabelecer e compartilhar as melhores práticas. Ele também permite avaliar a carga e o gerenciamento de alarmes ao longo de horas, dias, semanas ou meses, por clínica ou unidade, ou por tipo e gravidade do paciente/alarme. Ele permite que você crie e defina benchmarks para melhorias contínuas e prepare relatórios de alarme padrão e ad-hoc.
Deixe-nos ajudá-lo a avançar
Deixe-nos ajudá-lo a avançar
O Clinical Insights Manager vem com uma variedade de serviços clínicos e de TI. Os serviços de TI disponíveis incluem suporte para implementação, governança de dados e migração de dados para clientes do Data Warehouse Connect. Nossos serviços clínicos, por sua vez, permitem que você melhore o gerenciamento de alarmes baseado em contexto, a análise de eventos-sentinela e a criação de algoritmos para análise preditiva.
Deixe-nos ajudá-lo a avançar
O Clinical Insights Manager vem com uma variedade de serviços clínicos e de TI. Os serviços de TI disponíveis incluem suporte para implementação, governança de dados e migração de dados para clientes do Data Warehouse Connect. Nossos serviços clínicos, por sua vez, permitem que você melhore o gerenciamento de alarmes baseado em contexto, a análise de eventos-sentinela e a criação de algoritmos para análise preditiva.
Deixe-nos ajudá-lo a avançar
O Clinical Insights Manager vem com uma variedade de serviços clínicos e de TI. Os serviços de TI disponíveis incluem suporte para implementação, governança de dados e migração de dados para clientes do Data Warehouse Connect. Nossos serviços clínicos, por sua vez, permitem que você melhore o gerenciamento de alarmes baseado em contexto, a análise de eventos-sentinela e a criação de algoritmos para análise preditiva.
O produto não se encontra disponível em todos os locais. Entre em contato com o seu representante Philips local para obter mais informações sobre a disponibilidade do portfólio completo.
Ao clicar neste link, você sairá do site oficial da Royal Philips ("Philips"). Qualquer link que apareça em nosso site e leve a sites de terceiros é oferecido apenas para ajuda e não representa de forma alguma uma afiliação ou promoção das informações disponíveis nesses sites. A Philips não representa nem garante nenhuma informação disponível nesses sites.
Ao clicar neste link, você sairá do site oficial da Royal Philips ("Philips"). Qualquer link que apareça em nosso site e leve a sites de terceiros é oferecido apenas para ajuda e não representa de forma alguma uma afiliação ou promoção das informações disponíveis nesses sites. A Philips não representa nem garante nenhuma informação disponível nesses sites.