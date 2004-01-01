O Módulo Masimo SET® permite o monitoramento contínuo e não invasivo da saturação arterial de oxigênio (SpO₂), frequência de pulso (PR) e índice de perfusão (PI) em monitores Philips IntelliVue selecionados – usando as tecnologias comprovadas de oximetria de pulso da Masimo.¹
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Quando introduzida pela primeira vez como um parâmetro clínico, a oximetria de pulso foi considerada não confiável, resultando em alarmes falsos de até 90% em UTIs e salas de recuperação.³ A Tecnologia® de Extração de Sinais (SET) Masimo resolveu esse problema usando mecanismos de processamento de sinal paralelo para separar o sinal arterial verdadeiro das fontes de ruído (incluindo o sinal venoso). Ele mede com precisão a SpO₂ e a frequência de pulso, mesmo durante as condições clínicas mais desafiadoras, inclusive durante o movimento do paciente e baixa perfusão. A tecnologia Masimo SET® oferece consistentemente menos alarmes falsos de forma significativa e detecção de alarmes verdadeiros.⁴
Reduza os alarmes falsos com o Masimo SET.
Quando introduzida pela primeira vez como um parâmetro clínico, a oximetria de pulso foi considerada não confiável, resultando em alarmes falsos de até 90% em UTIs e salas de recuperação.³ A Tecnologia® de Extração de Sinais (SET) Masimo resolveu esse problema usando mecanismos de processamento de sinal paralelo para separar o sinal arterial verdadeiro das fontes de ruído (incluindo o sinal venoso). Ele mede com precisão a SpO₂ e a frequência de pulso, mesmo durante as condições clínicas mais desafiadoras, inclusive durante o movimento do paciente e baixa perfusão. A tecnologia Masimo SET® oferece consistentemente menos alarmes falsos de forma significativa e detecção de alarmes verdadeiros.⁴
Reduza os alarmes falsos com o Masimo SET.
Quando introduzida pela primeira vez como um parâmetro clínico, a oximetria de pulso foi considerada não confiável, resultando em alarmes falsos de até 90% em UTIs e salas de recuperação.³ A Tecnologia® de Extração de Sinais (SET) Masimo resolveu esse problema usando mecanismos de processamento de sinal paralelo para separar o sinal arterial verdadeiro das fontes de ruído (incluindo o sinal venoso). Ele mede com precisão a SpO₂ e a frequência de pulso, mesmo durante as condições clínicas mais desafiadoras, inclusive durante o movimento do paciente e baixa perfusão. A tecnologia Masimo SET® oferece consistentemente menos alarmes falsos de forma significativa e detecção de alarmes verdadeiros.⁴
Clinicamente comprovado
Atua em todo o continuum de cuidados.
Mais de 100 estudos independentes mostraram que o Masimo SET® supera outras tecnologias de oximetria de pulso.¹ Por exemplo, em uma unidade pós-cirúrgica, os médicos atingiram sua meta de zero mortes evitáveis ou danos cerebrais devido a opioides em 5 anos.⁵ Em uma SRPA, o Masimo SET® teve uma redução superior a 50% nos alarmes falsos em comparação com outras tecnologias de SpO₂.⁶ E em um estudo com 122.738 bebês, o Masimo SET® ajudou a melhorar a sensibilidade crítica do rastreamento de doenças cardíacas congênitas para 93%.⁷ Seja sendo usado para monitorar pacientes neonatais, pediátricos e adultos, o Masimo SET ajuda você a tomar decisões informadas sobre cuidados.
Atua em todo o continuum de cuidados.
Mais de 100 estudos independentes mostraram que o Masimo SET® supera outras tecnologias de oximetria de pulso.¹ Por exemplo, em uma unidade pós-cirúrgica, os médicos atingiram sua meta de zero mortes evitáveis ou danos cerebrais devido a opioides em 5 anos.⁵ Em uma SRPA, o Masimo SET® teve uma redução superior a 50% nos alarmes falsos em comparação com outras tecnologias de SpO₂.⁶ E em um estudo com 122.738 bebês, o Masimo SET® ajudou a melhorar a sensibilidade crítica do rastreamento de doenças cardíacas congênitas para 93%.⁷ Seja sendo usado para monitorar pacientes neonatais, pediátricos e adultos, o Masimo SET ajuda você a tomar decisões informadas sobre cuidados.
Atua em todo o continuum de cuidados.
Mais de 100 estudos independentes mostraram que o Masimo SET® supera outras tecnologias de oximetria de pulso.¹ Por exemplo, em uma unidade pós-cirúrgica, os médicos atingiram sua meta de zero mortes evitáveis ou danos cerebrais devido a opioides em 5 anos.⁵ Em uma SRPA, o Masimo SET® teve uma redução superior a 50% nos alarmes falsos em comparação com outras tecnologias de SpO₂.⁶ E em um estudo com 122.738 bebês, o Masimo SET® ajudou a melhorar a sensibilidade crítica do rastreamento de doenças cardíacas congênitas para 93%.⁷ Seja sendo usado para monitorar pacientes neonatais, pediátricos e adultos, o Masimo SET ajuda você a tomar decisões informadas sobre cuidados.
Prestação de cuidados eficiente
Reduza os custos e a complexidade do atendimento.
Milhares de hospitais em todo o mundo contam com a tecnologia Masimo SET clinicamente comprovada para ajudar a simplificar o fluxo de trabalho e gerenciar o custo do atendimento ao paciente. A integração da SpO₂ da Masimo com o monitoramento de pacientes IntelliVue pode resultar em reduções no uso de sensores, testes de gases sanguíneos arteriais, necessidades de oxigênio e alarmes falsos.⁸ As economias típicas incluem o potencial de menos coletas de sangue arterial em pacientes gravemente enfermos⁹, menores necessidades de oxigênio na UTI¹⁰ e uma diminuição considerável de alarmes falsos com maior especificidade.¹¹ Tudo somando economias de custo anuais mensuráveis.
Reduza os custos e a complexidade do atendimento.
Milhares de hospitais em todo o mundo contam com a tecnologia Masimo SET clinicamente comprovada para ajudar a simplificar o fluxo de trabalho e gerenciar o custo do atendimento ao paciente. A integração da SpO₂ da Masimo com o monitoramento de pacientes IntelliVue pode resultar em reduções no uso de sensores, testes de gases sanguíneos arteriais, necessidades de oxigênio e alarmes falsos.⁸ As economias típicas incluem o potencial de menos coletas de sangue arterial em pacientes gravemente enfermos⁹, menores necessidades de oxigênio na UTI¹⁰ e uma diminuição considerável de alarmes falsos com maior especificidade.¹¹ Tudo somando economias de custo anuais mensuráveis.
Reduza os custos e a complexidade do atendimento.
Milhares de hospitais em todo o mundo contam com a tecnologia Masimo SET clinicamente comprovada para ajudar a simplificar o fluxo de trabalho e gerenciar o custo do atendimento ao paciente. A integração da SpO₂ da Masimo com o monitoramento de pacientes IntelliVue pode resultar em reduções no uso de sensores, testes de gases sanguíneos arteriais, necessidades de oxigênio e alarmes falsos.⁸ As economias típicas incluem o potencial de menos coletas de sangue arterial em pacientes gravemente enfermos⁹, menores necessidades de oxigênio na UTI¹⁰ e uma diminuição considerável de alarmes falsos com maior especificidade.¹¹ Tudo somando economias de custo anuais mensuráveis.
Design modular
Basta plugar e usar.
O sistema Masimo SET® usa sensores de dedo não invasivos Masimo LNOP para capturar a saturação funcional de oxigênio de SpO₂, frequência de pulso e índice de perfusão. Ele transmite os dados do paciente diretamente para um módulo Masimo SET® de slot único alojado em um rack de módulo interno Philips IntelliVue MX500 e MX550 - ou no rack de módulo externo Philips IntelliVue MX700, MX800, MX750 e MX850. Assim, você pode ver e controlar seus dados clínicos em uma única tela usando a interface familiar do IntelliVue.
Basta plugar e usar.
O sistema Masimo SET® usa sensores de dedo não invasivos Masimo LNOP para capturar a saturação funcional de oxigênio de SpO₂, frequência de pulso e índice de perfusão. Ele transmite os dados do paciente diretamente para um módulo Masimo SET® de slot único alojado em um rack de módulo interno Philips IntelliVue MX500 e MX550 - ou no rack de módulo externo Philips IntelliVue MX700, MX800, MX750 e MX850. Assim, você pode ver e controlar seus dados clínicos em uma única tela usando a interface familiar do IntelliVue.
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O sistema Masimo SET® usa sensores de dedo não invasivos Masimo LNOP para capturar a saturação funcional de oxigênio de SpO₂, frequência de pulso e índice de perfusão. Ele transmite os dados do paciente diretamente para um módulo Masimo SET® de slot único alojado em um rack de módulo interno Philips IntelliVue MX500 e MX550 - ou no rack de módulo externo Philips IntelliVue MX700, MX800, MX750 e MX850. Assim, você pode ver e controlar seus dados clínicos em uma única tela usando a interface familiar do IntelliVue.
Quando introduzida pela primeira vez como um parâmetro clínico, a oximetria de pulso foi considerada não confiável, resultando em alarmes falsos de até 90% em UTIs e salas de recuperação.³ A Tecnologia® de Extração de Sinais (SET) Masimo resolveu esse problema usando mecanismos de processamento de sinal paralelo para separar o sinal arterial verdadeiro das fontes de ruído (incluindo o sinal venoso). Ele mede com precisão a SpO₂ e a frequência de pulso, mesmo durante as condições clínicas mais desafiadoras, inclusive durante o movimento do paciente e baixa perfusão. A tecnologia Masimo SET® oferece consistentemente menos alarmes falsos de forma significativa e detecção de alarmes verdadeiros.⁴
Reduza os alarmes falsos com o Masimo SET.
Quando introduzida pela primeira vez como um parâmetro clínico, a oximetria de pulso foi considerada não confiável, resultando em alarmes falsos de até 90% em UTIs e salas de recuperação.³ A Tecnologia® de Extração de Sinais (SET) Masimo resolveu esse problema usando mecanismos de processamento de sinal paralelo para separar o sinal arterial verdadeiro das fontes de ruído (incluindo o sinal venoso). Ele mede com precisão a SpO₂ e a frequência de pulso, mesmo durante as condições clínicas mais desafiadoras, inclusive durante o movimento do paciente e baixa perfusão. A tecnologia Masimo SET® oferece consistentemente menos alarmes falsos de forma significativa e detecção de alarmes verdadeiros.⁴
Reduza os alarmes falsos com o Masimo SET.
Quando introduzida pela primeira vez como um parâmetro clínico, a oximetria de pulso foi considerada não confiável, resultando em alarmes falsos de até 90% em UTIs e salas de recuperação.³ A Tecnologia® de Extração de Sinais (SET) Masimo resolveu esse problema usando mecanismos de processamento de sinal paralelo para separar o sinal arterial verdadeiro das fontes de ruído (incluindo o sinal venoso). Ele mede com precisão a SpO₂ e a frequência de pulso, mesmo durante as condições clínicas mais desafiadoras, inclusive durante o movimento do paciente e baixa perfusão. A tecnologia Masimo SET® oferece consistentemente menos alarmes falsos de forma significativa e detecção de alarmes verdadeiros.⁴
Clinicamente comprovado
Atua em todo o continuum de cuidados.
Mais de 100 estudos independentes mostraram que o Masimo SET® supera outras tecnologias de oximetria de pulso.¹ Por exemplo, em uma unidade pós-cirúrgica, os médicos atingiram sua meta de zero mortes evitáveis ou danos cerebrais devido a opioides em 5 anos.⁵ Em uma SRPA, o Masimo SET® teve uma redução superior a 50% nos alarmes falsos em comparação com outras tecnologias de SpO₂.⁶ E em um estudo com 122.738 bebês, o Masimo SET® ajudou a melhorar a sensibilidade crítica do rastreamento de doenças cardíacas congênitas para 93%.⁷ Seja sendo usado para monitorar pacientes neonatais, pediátricos e adultos, o Masimo SET ajuda você a tomar decisões informadas sobre cuidados.
Atua em todo o continuum de cuidados.
Mais de 100 estudos independentes mostraram que o Masimo SET® supera outras tecnologias de oximetria de pulso.¹ Por exemplo, em uma unidade pós-cirúrgica, os médicos atingiram sua meta de zero mortes evitáveis ou danos cerebrais devido a opioides em 5 anos.⁵ Em uma SRPA, o Masimo SET® teve uma redução superior a 50% nos alarmes falsos em comparação com outras tecnologias de SpO₂.⁶ E em um estudo com 122.738 bebês, o Masimo SET® ajudou a melhorar a sensibilidade crítica do rastreamento de doenças cardíacas congênitas para 93%.⁷ Seja sendo usado para monitorar pacientes neonatais, pediátricos e adultos, o Masimo SET ajuda você a tomar decisões informadas sobre cuidados.
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Mais de 100 estudos independentes mostraram que o Masimo SET® supera outras tecnologias de oximetria de pulso.¹ Por exemplo, em uma unidade pós-cirúrgica, os médicos atingiram sua meta de zero mortes evitáveis ou danos cerebrais devido a opioides em 5 anos.⁵ Em uma SRPA, o Masimo SET® teve uma redução superior a 50% nos alarmes falsos em comparação com outras tecnologias de SpO₂.⁶ E em um estudo com 122.738 bebês, o Masimo SET® ajudou a melhorar a sensibilidade crítica do rastreamento de doenças cardíacas congênitas para 93%.⁷ Seja sendo usado para monitorar pacientes neonatais, pediátricos e adultos, o Masimo SET ajuda você a tomar decisões informadas sobre cuidados.
Prestação de cuidados eficiente
Reduza os custos e a complexidade do atendimento.
Milhares de hospitais em todo o mundo contam com a tecnologia Masimo SET clinicamente comprovada para ajudar a simplificar o fluxo de trabalho e gerenciar o custo do atendimento ao paciente. A integração da SpO₂ da Masimo com o monitoramento de pacientes IntelliVue pode resultar em reduções no uso de sensores, testes de gases sanguíneos arteriais, necessidades de oxigênio e alarmes falsos.⁸ As economias típicas incluem o potencial de menos coletas de sangue arterial em pacientes gravemente enfermos⁹, menores necessidades de oxigênio na UTI¹⁰ e uma diminuição considerável de alarmes falsos com maior especificidade.¹¹ Tudo somando economias de custo anuais mensuráveis.
Reduza os custos e a complexidade do atendimento.
Milhares de hospitais em todo o mundo contam com a tecnologia Masimo SET clinicamente comprovada para ajudar a simplificar o fluxo de trabalho e gerenciar o custo do atendimento ao paciente. A integração da SpO₂ da Masimo com o monitoramento de pacientes IntelliVue pode resultar em reduções no uso de sensores, testes de gases sanguíneos arteriais, necessidades de oxigênio e alarmes falsos.⁸ As economias típicas incluem o potencial de menos coletas de sangue arterial em pacientes gravemente enfermos⁹, menores necessidades de oxigênio na UTI¹⁰ e uma diminuição considerável de alarmes falsos com maior especificidade.¹¹ Tudo somando economias de custo anuais mensuráveis.
Reduza os custos e a complexidade do atendimento.
Milhares de hospitais em todo o mundo contam com a tecnologia Masimo SET clinicamente comprovada para ajudar a simplificar o fluxo de trabalho e gerenciar o custo do atendimento ao paciente. A integração da SpO₂ da Masimo com o monitoramento de pacientes IntelliVue pode resultar em reduções no uso de sensores, testes de gases sanguíneos arteriais, necessidades de oxigênio e alarmes falsos.⁸ As economias típicas incluem o potencial de menos coletas de sangue arterial em pacientes gravemente enfermos⁹, menores necessidades de oxigênio na UTI¹⁰ e uma diminuição considerável de alarmes falsos com maior especificidade.¹¹ Tudo somando economias de custo anuais mensuráveis.
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1. Os estudos clínicos publicados sobre o Masimo SET® podem ser encontrados em http://www.masimo.com.
2. U.S. News & World Report, Melhores Hospitais Edição de 2015.
3. Malviya S., Reynolds P.I., Voepel-Lewis T., Siewert M., Watson D., Tait A.R., Tremper K. Anesth Analg. 2000 junho; 90(6):1336-40.
4. Em um estudo de condições desafiadoras de movimento e baixa perfusão, a tecnologia de oximetria de pulso da concorrência demonstrou que 43% perderam alarmes verdadeiros e 28% alarmes falsos. O Masimo SET® demonstrou 3% e 5%, respectivamente. Shah N et al. J Clin Anesth. Agosto de 2012; 24(5):385-91.
5. Taenzer A et al. Monitoramento pós-operatório - A Experiência de Dartmouth. Boletim da Fundação de Segurança do Paciente em Anestesia. Primavera-Verão 2012.
6. Malviya S et al. Alarmes falsos e sensibilidade da oximetria de pulso convencional versus a Tecnologia Masimo SET® na unidade de recuperação pós-anestésica pediátrica. Anesth Analg 2000; 90(6):1336-1340.
7. Zhao et al. Oximetria de pulso com avaliação clínica para rastreamento de cardiopatias congênitas em neonatos na China: um estudo prospectivo. Lancet 2014 30 de agosto; 384(9945):747-54.
9. Durbin C.G. Jr., Rostow S.K. A oximetria mais confiável reduz a frequência das análises de gasometria arterial e acelera o desmame do oxigênio após cirurgia cardíaca: um estudo prospectivo e randomizado do impacto clínico de uma nova tecnologia. Crit Care Med. 2002 agosto; 30(8):1735-40.
10. Patel D.S., Rezkalla R. Protocolo de desmame possível com tecnologia de oximetria de pulso. Avanço para gerentes de cuidados de resp. 2000: 9(9):86.
11. Shah N., Ragaswamy HB, Govindugari K., Estanol L. Desempenho de três oxímetros de pulso de nova geração durante o movimento e baixa perfusão em voluntários. J Clin Anesth. 2012;24(5):385-91.
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