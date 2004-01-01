Reduza os alarmes falsos com o Masimo SET.

Quando introduzida pela primeira vez como um parâmetro clínico, a oximetria de pulso foi considerada não confiável, resultando em alarmes falsos de até 90% em UTIs e salas de recuperação.³ A Tecnologia® de Extração de Sinais (SET) Masimo resolveu esse problema usando mecanismos de processamento de sinal paralelo para separar o sinal arterial verdadeiro das fontes de ruído (incluindo o sinal venoso). Ele mede com precisão a SpO₂ e a frequência de pulso, mesmo durante as condições clínicas mais desafiadoras, inclusive durante o movimento do paciente e baixa perfusão. A tecnologia Masimo SET® oferece consistentemente menos alarmes falsos de forma significativa e detecção de alarmes verdadeiros.⁴