Leia os resultados diretamente no PACS com o Spectral Magic Glass

Com o Verida*, não há etapas adicionais nem perda de tempo para obter resultados espectrais. Leia os resultados espectrais diretamente no PACS com o Spectral Magic Glass para obter os dados corretos, acessíveis imediatamente. Com o Spectral Magic Glass no PACS, os resultados são fáceis de acessar e interpretar, sem a necessidade de estações de trabalho especiais. Acesse conjuntos de dados espectrais completos diretamente no local de atendimento, com impacto mínimo no armazenamento de dados. Não há estações de trabalho dedicadas, etapas manuais nem interrupção no fluxo de trabalho atual.