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Imagens com IA para diagnósticos e respostas precisas rápidas já.
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O Verida* integra imagens espectrais baseadas em IA à prática clínica diária. Uma única tomografia de baixa dose fornece informações anatômicas e funcionais para apoiar respostas claras a questões complexas, desde reestenose intra-stent até lesões oncológicas sutis. Com a IA conduzindo toda a cadeia de imagem, desde o detector NanoPanel Prism Precise de terceira geração até a imagem Spectral Precise, obtenha resultados rápidos, funcionais e precisos em um único exame de TC eficiente. A Verida* integra facilmente a TC espectral aos fluxos de trabalho clínicos de rotina com tempos de exame curtos, possibilitando diagnósticos rápidos e confiáveis, mesmo em ambientes de alto volume.
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O detector NanoPanel Prism Precise eleva o desempenho
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Fomos pioneiros na imagem espectral baseada em detectores com tecnologia de camada dupla. Projetado para IA e operação em baixas doses, o Verida integra o detector NanoPanel Prism Precise de terceira geração ao algoritmo Spectral Precise Image, impulsionado por IA, aprimorando a tomografia computadorizada. A tecnologia distingue fótons de baixa e alta energia, proporcionando maior contraste em baixos níveis de MonoE e correção de artefatos de endurecimento do feixe
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Fomos pioneiros na imagem espectral baseada em detectores com tecnologia de camada dupla. Projetado para IA e operação em baixas doses, o Verida integra o detector NanoPanel Prism Precise de terceira geração ao algoritmo Spectral Precise Image, impulsionado por IA, aprimorando a tomografia computadorizada. A tecnologia distingue fótons de baixa e alta energia, proporcionando maior contraste em baixos níveis de MonoE e correção de artefatos de endurecimento do feixe
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O detector NanoPanel Prism Precise eleva o desempenho
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Desfrute de imagem superior com Spectral Precise Image avançado
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O algoritmo de redução de ruído por IA de múltiplas passagens Spectral Precise Image reduz o ruído, mantendo a definição dos detalhes anatômicos finos em imagens de alta resolução. Isso permite uma dose mais baixa e maior qualidade de imagem, com uma melhoria na detecção de baixos contrastes de até 136% para tomografias computadorizadas convencionais e resultados espectrais. [2]
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Desfrute de imagem superior com Spectral Precise Image avançado
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Integra-se ao fluxo com reconstrução espectral sem cliques IA já
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Quando cada momento conta, a velocidade faz a diferença. O Verida mantém o fluxo de trabalho contínuo com reconstruções espectrais automáticas, sem necessidade de cliques, simplificando a rotina dos técnicos. Os protocolos acionam a reconstrução espectral automaticamente, garantindo resultados em 100% dos exames. Com até 145 imagens por segundo, exames completos ficam prontos em menos de 30 segundos — desempenho duas vezes superior ao sistema anterior [3], permitindo até 270 exames diários em ambientes de alta demanda [4].
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Leia os resultados diretamente no PACS com o Spectral Magic Glass
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Com o Verida*, não há etapas adicionais nem perda de tempo para obter resultados espectrais. Leia os resultados espectrais diretamente no PACS com o Spectral Magic Glass para obter os dados corretos, acessíveis imediatamente. Com o Spectral Magic Glass no PACS, os resultados são fáceis de acessar e interpretar, sem a necessidade de estações de trabalho especiais. Acesse conjuntos de dados espectrais completos diretamente no local de atendimento, com impacto mínimo no armazenamento de dados. Não há estações de trabalho dedicadas, etapas manuais nem interrupção no fluxo de trabalho atual.
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Imagem espectral baseada em detector para uma ROI mais rápida
Imagem espectral baseada em detector para uma ROI mais rápida
O Verida foi desenvolvido para gerar valor a longo prazo. Sua simplicidade, impulsionada por IA, facilita a adoção da imagem espectral na rotina clínica. Estudos demonstram redução de 34% nos exames de acompanhamento e economia de 25% nos custos [5], acelerando o retorno sobre o investimento. Além disso, o sistema e os serviços remotos de IA otimizam o consumo energético e o uso do tubo de raios X, com redução de até 45% no consumo de energia [6], contribuindo para menor custo operacional e maior vida útil do equipamento.
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Imagem espectral baseada em detector para uma ROI mais rápida
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O Verida foi desenvolvido para gerar valor a longo prazo. Sua simplicidade, impulsionada por IA, facilita a adoção da imagem espectral na rotina clínica. Estudos demonstram redução de 34% nos exames de acompanhamento e economia de 25% nos custos [5], acelerando o retorno sobre o investimento. Além disso, o sistema e os serviços remotos de IA otimizam o consumo energético e o uso do tubo de raios X, com redução de até 45% no consumo de energia [6], contribuindo para menor custo operacional e maior vida útil do equipamento.
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O detector NanoPanel Prism Precise eleva o desempenho
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Fomos pioneiros na imagem espectral baseada em detectores com tecnologia de camada dupla. Projetado para IA e operação em baixas doses, o Verida integra o detector NanoPanel Prism Precise de terceira geração ao algoritmo Spectral Precise Image, impulsionado por IA, aprimorando a tomografia computadorizada. A tecnologia distingue fótons de baixa e alta energia, proporcionando maior contraste em baixos níveis de MonoE e correção de artefatos de endurecimento do feixe
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Fomos pioneiros na imagem espectral baseada em detectores com tecnologia de camada dupla. Projetado para IA e operação em baixas doses, o Verida integra o detector NanoPanel Prism Precise de terceira geração ao algoritmo Spectral Precise Image, impulsionado por IA, aprimorando a tomografia computadorizada. A tecnologia distingue fótons de baixa e alta energia, proporcionando maior contraste em baixos níveis de MonoE e correção de artefatos de endurecimento do feixe
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Fomos pioneiros na imagem espectral baseada em detectores com tecnologia de camada dupla. Projetado para IA e operação em baixas doses, o Verida integra o detector NanoPanel Prism Precise de terceira geração ao algoritmo Spectral Precise Image, impulsionado por IA, aprimorando a tomografia computadorizada. A tecnologia distingue fótons de baixa e alta energia, proporcionando maior contraste em baixos níveis de MonoE e correção de artefatos de endurecimento do feixe
Desfrute de imagem superior com Spectral Precise Image avançado
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O algoritmo de redução de ruído por IA de múltiplas passagens Spectral Precise Image reduz o ruído, mantendo a definição dos detalhes anatômicos finos em imagens de alta resolução. Isso permite uma dose mais baixa e maior qualidade de imagem, com uma melhoria na detecção de baixos contrastes de até 136% para tomografias computadorizadas convencionais e resultados espectrais. [2]
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Quando cada momento conta, a velocidade faz a diferença. O Verida mantém o fluxo de trabalho contínuo com reconstruções espectrais automáticas, sem necessidade de cliques, simplificando a rotina dos técnicos. Os protocolos acionam a reconstrução espectral automaticamente, garantindo resultados em 100% dos exames. Com até 145 imagens por segundo, exames completos ficam prontos em menos de 30 segundos — desempenho duas vezes superior ao sistema anterior [3], permitindo até 270 exames diários em ambientes de alta demanda [4].
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Quando cada momento conta, a velocidade faz a diferença. O Verida mantém o fluxo de trabalho contínuo com reconstruções espectrais automáticas, sem necessidade de cliques, simplificando a rotina dos técnicos. Os protocolos acionam a reconstrução espectral automaticamente, garantindo resultados em 100% dos exames. Com até 145 imagens por segundo, exames completos ficam prontos em menos de 30 segundos — desempenho duas vezes superior ao sistema anterior [3], permitindo até 270 exames diários em ambientes de alta demanda [4].
Leia os resultados diretamente no PACS com o Spectral Magic Glass
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Com o Verida*, não há etapas adicionais nem perda de tempo para obter resultados espectrais. Leia os resultados espectrais diretamente no PACS com o Spectral Magic Glass para obter os dados corretos, acessíveis imediatamente. Com o Spectral Magic Glass no PACS, os resultados são fáceis de acessar e interpretar, sem a necessidade de estações de trabalho especiais. Acesse conjuntos de dados espectrais completos diretamente no local de atendimento, com impacto mínimo no armazenamento de dados. Não há estações de trabalho dedicadas, etapas manuais nem interrupção no fluxo de trabalho atual.
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Imagem espectral baseada em detector para uma ROI mais rápida
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O Verida foi desenvolvido para gerar valor a longo prazo. Sua simplicidade, impulsionada por IA, facilita a adoção da imagem espectral na rotina clínica. Estudos demonstram redução de 34% nos exames de acompanhamento e economia de 25% nos custos [5], acelerando o retorno sobre o investimento. Além disso, o sistema e os serviços remotos de IA otimizam o consumo energético e o uso do tubo de raios X, com redução de até 45% no consumo de energia [6], contribuindo para menor custo operacional e maior vida útil do equipamento.
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Imagem espectral baseada em detector para uma ROI mais rápida
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O Verida foi desenvolvido para gerar valor a longo prazo. Sua simplicidade, impulsionada por IA, facilita a adoção da imagem espectral na rotina clínica. Estudos demonstram redução de 34% nos exames de acompanhamento e economia de 25% nos custos [5], acelerando o retorno sobre o investimento. Além disso, o sistema e os serviços remotos de IA otimizam o consumo energético e o uso do tubo de raios X, com redução de até 45% no consumo de energia [6], contribuindo para menor custo operacional e maior vida útil do equipamento.
* Aguardando aprovação 510(k). Não disponível para venda nos EUA.
1. O Philips IQon Spectral CT foi lançado em 2016. O Siemens NAEOTOM Alpha foi lançado em 2021.
2. Dados de fantoma internos. Na prática clínica, o uso do Spectral Precise Image pode reduzir a dose de radiação recebida pelo paciente na tomografia computadorizada, dependendo da tarefa clínica, do tamanho do paciente e da localização anatômica. Deve-se consultar um radiologista e um físico para determinar a dose adequada que permita obter uma qualidade de imagem diagnóstica para a tarefa clínica específica. As avaliações de redução de dose foram realizadas utilizando um protocolo de corpo de referência.
3. Em comparação com o sistema de tomografia computadorizada espectral da Philips da geração anterior.
4. O Spectral CT Verida é capaz de realizar até 270 exames por dia (configuração 4 CIRS) durante um turno duplo de 16 horas, atendendo aos departamentos de radiologia com horário de atendimento prolongado e alto volume de pacientes.
5. Andersen MB et al. Impacto econômico da imagem espectral corporal no diagnóstico de pacientes com suspeita de câncer oculto. Insights into Imaging 2021. doi.org/10.1186/s13244-021-01116-0. Os resultados dos depoimentos de clientes não são indicativos dos resultados em outros casos, nos quais os resultados podem variar.
6. Com base na tomografia 3D do corpo axial com redução de dose de 80%. A economia de energia para a preparação do sistema não está incluída.
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