O que é um DEA?

A maior parte da manutenção do AED é automática. Por exemplo, os AEDs da Philips realizam dezenas de testes automáticos a cada dia, semana e mês. No caso de haver um problema, o que é muito raro, o sistema emite um som de alerta instruindo você a pressionar o botão de informações e ver mais detalhes.



No entanto, existem dois acessórios do AED que ocasionalmente precisam ser substituídos: as pás e a bateria. Mesmo que você precise cuidar de um ou dezenas de AEDs, há soluções que podem ajudar no controle e gerenciamento do seu AED e respectivos acessórios.



Depois de configurar o AED, você precisa se certificar de que ele está disponível quando precisar. Contate-nos para receber ajuda para determinar a quantidade de AEDs de você precisa, o local onde devem estar e como garantir que as pessoas saibam encontrá-los.