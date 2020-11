É um problema insidioso. De acordo com o CDC em qualquer dia um vinte e cinco pacientes de hospital tem pelo meno uma infecção¹ hospitalar.



Infecções adquiridas em hospital (HAIs) são uma preocupação significante. Elas podem ser localizadas ou sistemáticas, podem envolver qualquer sistema do corpo, e podem ser associadas com aparelhos médicos ou produtos de transfusão de sangue². Reduzir infecções hospitalares, pode ajudar a melhorar o gerenciamento de pacientes na UTIe estender seus recursos de cuidado.



Nossas soluções de cuidados críticos fornecem as ferramentas para ajudar suas equipes de cuidados a tratarem, de uma melhor forma, infecções adquiridas no hospital.

