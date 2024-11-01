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A Philips Healthcare está profundamente comprometida em abordar pró-ativamente as preocupações de segurança de nossos clientes. Para direcionar nossos esforços nós criamos uma política global para abordar a natureza evolutiva de segurança em tecnologia da medicina, incluindo requisitos de características de produto, avaliação de ameaça de segurança e monitoramento e conformidade com normas governamentais locais.
A Philips Healthcare está profundamente comprometida em abordar pró-ativamente as preocupações de segurança de nossos clientes. Para direcionar nossos esforços nós criamos uma política global para abordar a natureza evolutiva de segurança em tecnologia da medicina, incluindo requisitos de características de produto, avaliação de ameaça de segurança e monitoramento e conformidade com normas governamentais locais.
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