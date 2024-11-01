

Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) promove e coordena o uso de padrões estabelecidos, como DICOM e HL7 para atender às necessidades clínicas específicas de apoio à assistência ideal ao paciente.



Cada uma das IHE abaixo, descrever a conformidade de um produto destinado Philips específica no âmbito do Quadro Técnico IHE.



Veja também nossas demonstrações DICOM conformidade para obter informações adicionais sobre a aderência do produto.