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Descontinuado

Fones de ouvido para crianças

SHK2000PK/00

Disponível em

Azul
Azul
Rosa-roxo
Rosa-roxo
O melhor amigo das crianças
Os fones de ouvido certos para introduzir os pequenos amantes da música no mundo do som. Seus graves nítidos e o design divertido são adaptados para as crianças em crescimento e são resistentes o suficiente para lidar com todas as situações. Um limite de volume de 85 dB garante diversão com música e segurança.
Ver todos os benefícios

Com tamanho adaptado para crianças, volume máximo limitado

O melhor amigo das crianças

  • Acabamento fechado/drivers de 30 mm

  • Supra-auricular

  • Rosa e roxo

  • Limite de volume de 85 dB

Alça ergonômica e ajustável que acompanha o crescimento da criança

Alça ergonômica e ajustável que acompanha o crescimento da criança

A alça simples e ergonômica é totalmente ajustável para se encaixar confortavelmente na cabeça de todas as crianças e desenvolver-se junto elas.

Os drivers das caixas de som de neodímio de 32 mm reproduzem um som balanceado e puro

Os drivers das caixas de som de neodímio de 32 mm reproduzem um som balanceado e puro

O neodímio é o melhor material para geração de um forte campo magnético que se traduz em maior sensibilidade em uma bobina de voz, melhor resposta de graves e uma qualidade de som pura e balanceada.

Design durável e sem parafusos, desenvolvido para muitas horas de reprodução

Design durável e sem parafusos, desenvolvido para muitas horas de reprodução

Com o design durável e sem parafusos, é possível remover e encaixar as peças do fone de ouvido com facilidade.

Especificações técnicas

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Críticas

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