O melhor amigo das crianças

Os fones de ouvido certos para introduzir os pequenos amantes da música no mundo do som. Seus graves nítidos e o design divertido são adaptados para as crianças em crescimento e são resistentes o suficiente para lidar com todas as situações. Um limite de volume de 85 dB garante diversão com música e segurança. Conheça todos os benefícios