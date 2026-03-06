Descontinuado
SHK2000BL/00
Drivers de 32 mm/acabamento fechado
Supra-auricular
Azul e Verde
Limite de volume de 85 dB
A alça simples e ergonômica é totalmente ajustável para se encaixar confortavelmente na cabeça de todas as crianças e desenvolver-se junto elas.
O neodímio é o melhor material para geração de um forte campo magnético que se traduz em maior sensibilidade em uma bobina de voz, melhor resposta de graves e uma qualidade de som pura e balanceada.
Com o design durável e sem parafusos, é possível remover e encaixar as peças do fone de ouvido com facilidade.
Críticas