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3300 series Ferro a vapor

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Este novo ferro a vapor da Philips oferece mais praticidade não só graças ao seu amplo reservatório de água, ao fio extralongo e ao indicador de nível de água, mas também à sua nova base SteamGlide, que torna a tarefa de passar roupas muito mais rápida e fácil!

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  • 29 March 2026

Perguntas frequentes

Peças e acessórios

    • Série 500

    Série 500
    Papa bolinhas

    GC026/80
    • Remove bolinhas de tecidos
    • Próprio para todo tipo de roupa
    • 2 pilhas Philips AA inclusas
    • Série 500

    Série 500
    Papa bolinhas

    GC026/00
    • Lâmina a até 8.800 rpm para remoção rápida
    • Recipiente grande e fácil de esvaziar
    • Capas protetoras para tecidos e malhas
    • Funciona com 2 pilhas AA (incluídas)
    • Design compacto e leve para viagens

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