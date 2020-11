Os ferros de passar que funcionam com o sistema de vapor acumulam impurezas. Se não removê-las regularmente, poderão aparecer manchas brancas ou marrons na roupa, além de reduzir a quantidade de vapor produzida e a vida útil do produto. Nós recomendamos que você remova regularmente as impurezas, principalmente em regiões que a água tem excesso de minerais. Clique abaixo para descobrir como remover as impurezas do seu ferro de passar Philips Walita.