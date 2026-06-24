Como remover impurezas do ferro a vapor Philips?

Com o tempo, seu aparelho pode acumular impurezas. Quanto mais dura a água em sua área, mais rapidamente as impurezas se desenvolvem e solidificam. A remoção de impurezas do ferro a vapor Philips a cada 1-2 meses pode evitar manchas escuras, água escura e vazamento. A limpeza regular mantém a saída de vapor ao máximo e prolonga a vida útil do aparelho.