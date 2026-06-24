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Suporte da Philips

Como remover impurezas do ferro a vapor Philips?

Para encontrar o modelo do seu ferro a vapor Philips e seguir a rotina de remoção de impurezas correta abaixo (não para geradores de vapor), consulte o manual do usuário ou o número do modelo (por exemplo: DST8050/26, GC4909/60) abaixo da base, como mostra a imagem a seguir.

número do modelo

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: DST2020/30 , GC1752/32 , GC1752/34 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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