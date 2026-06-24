Como remover impurezas do ferro a vapor Philips?

Para encontrar o modelo do seu ferro a vapor Philips e seguir a rotina de remoção de impurezas correta abaixo (não para geradores de vapor), consulte o manual do usuário ou o número do modelo (por exemplo: DST8050/26, GC4909/60) abaixo da base, como mostra a imagem a seguir.
Com o tempo, seu aparelho pode acumular impurezas. Quanto mais dura a água em sua área, mais rapidamente as impurezas se desenvolvem e solidificam. A remoção de impurezas do ferro a vapor Philips a cada 1-2 meses pode evitar manchas escuras, água escura e vazamento. A limpeza regular mantém a saída de vapor ao máximo e prolonga a vida útil do aparelho.
As informações abaixo se aplicam a todos os ferros a vapor Philips.
Encha o reservatório de água e ligue. (Se o ferro tiver configurações ajustáveis, escolha MAX TEMP e NO STEAM.)
Quando a luz apagar, desconecte o ferro da tomada e segure-o sobre a pia, de modo que a base fique na horizontal.
Ative a função CALC-CLEAN usando o botão ou o seletor. (Varia de acordo com o modelo. Mantenha pressionado, se necessário.)
Agite o ferro suavemente para frente e para trás até esvaziar. A água, o vapor e as impurezas sairão das saídas de vapor.
Aqueça o ferro e passe-o sobre um pano para limpar a base. Repita o processo, se necessário.
Repita todo este processo uma vez por mês ou mais, se necessário.
As informações abaixo se aplicam apenas a: Azur Performer Plus (GC4501, GC4510, GC4511, GC4512, GC4513, GC4514, GC4520, GC4521, GC4522, GC4523) | Azur Pro ( GC4880, GC4884, GC4885).
Desligue o ferro da tomada e certifique-se de que ele esteja frio.
Coloque o ferro deitado em uma superfície nivelada e empurre para cima a trava de desbloqueio Quick Calc Release na parte de trás do ferro.
Remova o contêiner para impurezas. Esvazie-o, enxágue-o e seque-o.
Limpe quaisquer impurezas ou resíduos ao redor da abertura do ferro. Reinsira o contêiner e trave-o no lugar.
Repita esse processo uma vez por mês ou conforme necessário.
As informações abaixo se aplicam apenas a: Azur Elite (GC503X) | Azur Elite Advanced (GC493X) | Azur (GC490X, GC45XX) | 8000 Series (DST80xx) | 7500 Series (DST75xx) | 7000 Series (DST70xx).
Desligue o ferro da tomada e certifique-se de que ele esteja frio.
Segure o aparelho na posição vertical sobre a pia. Levante a alavanca do coletor Quick Calc Release e remova o coletor
Limpe o coletor do Quick Calc Release com água
Agite suavemente o aparelho para permitir que as impurezas caiam
Insira o coletor do Quick Calc Release de volta no aparelho e empurre a alavanca para baixo ("clique") para travar o coletor.
Repita esse processo uma vez por mês ou conforme necessário.
As informações abaixo se aplicam apenas a: Azur Performer Plus (GC4506, GC4515, GC4516, GC4517, GC4518, GC4519, GC4525, GC4526, GC4527, GC4528) | Azur Pro (GC4881, GC4882, GC4886, GC4887, GC4889).
Encha o reservatório de água e ligue. (Se o ferro tiver configurações ajustáveis, escolha MAX TEMP e NO STEAM.)
Quando a luz apagar, desconecte o ferro da tomada e segure-o sobre a pia, de modo que a base fique na horizontal.
Ative a função CALC-CLEAN usando o botão ou o seletor. (Varia de acordo com o modelo. Mantenha pressionado, se necessário.)
Agite o ferro suavemente para frente e para trás até esvaziar. A água, o vapor e as impurezas sairão das saídas de vapor.
Aqueça o ferro e passe-o sobre um pano para limpar a base. Repita o processo, se necessário.
Repita esse processo uma vez por mês ou conforme necessário.
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As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:DST2020/30 , GC1752/32 , GC1752/34 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›